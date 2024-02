Theo Russia Today, Trung tướng Igor Kirillov, người đứng đầu Lực lượng Bảo vệ Hạt nhân, Hóa học và Sinh học của Lực lượng Vũ trang Nga tuyên bố, Washington và Kiev đã vi phạm các điều khoản của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW), khi lực lượng Ukraine sử dụng đạn dược bất hợp pháp trên chiến trường. Ảnh: New York Times. Tướng Igor Kirillov đã đưa ra một số ví dụ về việc Quân đội Ukraine sử dụng một số loại vũ khí hóa học bị cấm và các chất hóa học không gây chết người mà ông cho rằng do Mỹ cung cấp. Ảnh: Tehran Times. Tướng Kirillov cáo buộc Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái để thả lựu đạn hơi ngạt do Mỹ sản xuất vào ngày 28/12/2023 có chứa hợp chất “CS” - một loại hóa chất được phân loại là công cụ kiểm soát bạo loạn, gây kích ứng mắt, đường hô hấp trên và có thể gây bỏng da, liệt hô hấp và ngừng tim khi sử dụng ở nồng độ cao. Ảnh: Medium. Ông cho biết việc Mỹ chuyển những loại vũ khí như vậy cho Ukraine là vi phạm trực tiếp các quy tắc của OPCW, trong đó có quy định rằng mọi quốc gia “không bao giờ, trong bất kỳ trường hợp nào, chuyển giao vũ khí hóa học trực tiếp hoặc gián tiếp cho bất kỳ ai”. Ảnh: The Guardian. Ông Kirillov cũng thông báo rằng, vào ngày 15/6/2023 lực lượng Moscow đã bị tấn công bởi một máy bay không người lái mang theo một thùng chứa đầy chất chloropicrin, được phân loại là hợp chất nằm trong Bảng 3 theo Công ước về vũ khí hóa học và bị nghiêm cấm ngay cả đối với mục đích thực thi pháp luật. Ảnh: Cyprus Daily News. Theo ông Kirillov, loại hóa chất tương tự cũng được Kiev sử dụng vào ngày 3 và 11/8/2023 gần làng Rabotino. Vị tướng này cũng đưa ra một số ví dụ về việc Ukraine sử dụng các chất độc hại chống lại quân nhân Nga, cũng như đầu độc các quan chức cấp cao như người đứng đầu vùng Kherson của Nga, ông Vladimir Saldo, vào tháng 8/2022. Ông Kirillov cho biết, tình báo Nga tin rằng lực lượng Ukraine, dưới sự hướng dẫn của những đồng minh phương Tây, đang phát triển một chiến thuật quân sự mới sử dụng “vành đai hóa học”. Điều này sẽ liên quan đến việc làm nổ tung các thùng chứa axit hydrocyanic và amoniac để ngăn chặn bước tiến của lực lượng Nga. Ông nói thêm rằng, kế hoạch sử dụng hóa chất độc hại trên quy mô lớn như vậy được chứng minh bằng việc Kiev đã yêu cầu EU cung cấp cho nước này hàng trăm nghìn thuốc giải độc, mặt nạ phòng độc và các thiết bị bảo hộ cá nhân khác vào năm 2024. Đó là ngoài 600.000 ống thuốc giải độc phốt pho hữu cơ và 750.000 chai thuốc giải độc khí mù tạt, các dẫn xuất axit lewisite và axit hydrocyanic được các nước NATO cung cấp vào năm 2023. Ông Kirillov nói: “Rõ ràng số lượng mà Ukraine yêu cầu là quá mức đối với một quốc gia không có vũ khí hóa học”. Vị tướng này cho biết, vẫn chưa có phản hồi nào từ OPCW mặc dù tất cả bằng chứng này đã được đưa ra cho tổ chức này từ 4 tháng trước, đồng thời ông cũng cáo buộc tổ chức này được Washington điều hành như một công cụ để nhắm vào các đối thủ chính trị của mình. Vào tháng 11/2023, Nga đã mất ghế trong Hội đồng điều hành OPCW sau khi không nhận được đủ phiếu bầu từ các thành viên khác của tổ chức. Kirillov cho biết Nga thực tế đã bị “đẩy ra khỏi ghế” và được thay thế bởi Ukraine, Ba Lan và Lithuania, những quốc gia mà ông cho rằng đang theo đuổi chính sách chống Nga rõ ràng.

