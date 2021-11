Ukraine kéo vũ khí khủng tới biên giới, sẵn sàng đối mặt mọi thách thức

Quân đội Ukraine tuyên bố sẽ không nhân nhượng Nga trong trường hợp xảy ra chiến tranh; Trung tướng Igor Romanenko, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Ukraine đã phát biểu điều này trong một bài báo trên ấn phẩm Glavred. Theo đánh giá của ông Romanenko, giới lãnh đạo quân sự-chính trị Nga dường như đang chuẩn bị tấn công Ukraine. Ông Romanenko cảnh báo: “Nga đang chuẩn bị cho điều này, nhưng nếu Putin bắt đầu một cuộc chiến, thì hậu quả sẽ không thể lường trước''. Đồng thời, ông Romanenko cho rằng, trong trường hợp bùng nổ chiến sự, người Ukraine sẽ chỉ có thể dựa vào chính mình và sự hỗ trợ từ Mỹ. “Ở Đức, Merkel đã rời nhiệm sở và Macron ở Pháp đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử, tất cả hy vọng là vào người Mỹ và chúng ta”, ông nói thêm. Trước đó, ấn phẩm Politico của Mỹ đã công bố các hình ảnh vệ tinh được cho là cho thấy việc triển khai quân đội Nga “ở biên giới với Ukraine”, nhưng thực chất là ở khu vực Smolensk. Trên thực tế, khu vực Smolensk có biên giới với Belarus, nhưng nó không có biên giới với Ukraine. Trước tình hình leo thang căng thẳng, loại UAV Bayraktar TB2 mà Ukraine nhập của Thổ Nhĩ Kỳ, đã được nước này sử dụng để tấn công vào các vị trí của dân quân DPR ở Kominternovo; hiện tại những cuộc tiến công của Ukraine trùng khớp với những chuyến bay của loại UAV này qua khu vực Donbass. Theo thông tin của truyền thông Nga, cư dân của khu định cư Kominternovo đã phải hứng chịu hỏa lực pháo binh và các cuộc tấn công bằng máy bay UAV TB2 trong nhiều ngày liên tiếp; điều này được phát hiện do âm thanh đặc trưng của loại UAV TB2. Cư dân của Kominternovo cho biết, ngôi làng của họ đang bị tấn công liên tục. Có thể nghe thấy tiếng vo ve liên tục của UAV, và sau đó là những tiếng nổ mạnh. Các cuộc tiến công đang được Quân đội Ukraine thực hiện cách không quá 200 mét từ các tòa nhà dân cư của chúng tôi; một người dân địa phương cho biết. Vào ngày 1/11, một vài giờ trước khi cuộc tấn công được công bố vào khu dân cư Kominternovo, một máy bay không người lái tấn công TB2 của Ukraine đã cất cánh từ sân bay gần Nikolaev, bay về phía đông; thông tin về vấn đề này được xác nhận bởi phóng viên của tờ ADS-B Exchange. Rất có thể những chiếc UAV TB2 này sẽ thực hiện tấn công trực tiếp vào các mục tiêu trên lãnh thổ của DPR, hoặc đóng vai trò là phương tiện quan sát, sửa bắn cho pháo binh Ukraine vào các vị trí của lực lượng dân quân DPR; mục đích nhằm cố gắng cắt đứt phần phía nam, tiến tới chiếm toàn bộ khu vực. Quân đội Ukraine có thể không thông tin rộng rãi về các cuộc tấn công mới của loại máy bay không người lái TB2, đặc biệt là sau những chỉ trích gay gắt từ Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), các nước phương Tây và Nga. Theo các chuyên gia phân tích, rất có thể Quân đội Ukraine đang học cách sử dụng UAV TB2 vào trong tình huống chiến đấu thật; nhưng câu hỏi đặt ra là, liệu các cuộc tấn công vào Kominternovo, có phải là tên lửa từ UAV TB2, hay loại UAV này chỉ đơn giản là phương tiện quan sát, sửa bắn cho pháo binh Ukraine? Nhiều ý kiến cho rằng, Nga sẵn sàng can thiệp quân sự, nếu quân đội Ukraine chiếm giữ lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng và đe dọa trực tiếp đối với các công dân Liên bang Nga đang có mặt tại đây. Theo số liệu chính thức được phía Ukraine công bố, đến ngày 2/11, khoảng 90 nghìn quân nhân Nga đã được triển khai gần biên giới của hai nước cộng hòa Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR) tự xưng. Những quân nhân này, được cho là bao gồm các binh đoàn của quân đoàn 8 và 20 của các quân khu phía Nam và phía Tây, cũng như các lực lượng và phương tiện của Hạm đội Biển Đen của Liên bang Nga. Ngoài ra còn có các đơn vị độc lập của Quân đoàn 4 và 6 thuộc lực lượng phòng không và không quân của Lực lượng Phòng không Vũ trụ Nga, được bố trí gần biên giới của DPR và LPR. Thông tin về vấn đề này đã được đại diện Bộ Quốc phòng Ukraine công bố. Những thông tin về quân số, phương tiện quân sự này của Ukraine, làm dấy lên một số nghi ngờ, mặc dù trước đó phía Ukraine đã đưa tin về việc triển khai một số đơn vị quân đội Nga ở Yelnya và trên các khu vực của Nga, giáp giới Ukraine. Tuy nhiên phía Nga đã bác bỏ những thông tin trên và cho rằng, những tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ukraine là khiêu khích và đổ lỗi cho Nga làm tình hình leo thang. Nhưng nếu Quân đội Ukraine thực sự gây ra mối đe dọa cho các công dân của Liên bang Nga ở Donbass, thì Nga sẽ sẵn sàng can thiệp. Nguồn ảnh: Damb. Ukraine thử nghiệm nhiệm thu máy bay không người lái TB2 nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng 10 vừa rồi. Nguồn: Foxt.



