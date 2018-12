Ukraine đưa xe tăng "khủng" đến Donbass, thách thức T-90 Nga

Cáo buộc được đại diện LNR đưa ra hôm 22/12 khi lực lượng này phát hiện nhiều vũ khí hạng nặng của quân chính phủ Ukraine gồm súng chống tăng MT-12, xe chiến đấu BMP-1, pháo phản lực Grad, pháo tự hành 2S3 Akassia, đặc biệt là lượng lớn xe tăng T-64BM Bulat... dồn đến tuyết giáp ranh với Donbass. LNR cho rằng, việc quân chính phủ Ukraine điều T-64BM Bulat đến sát Donbass mà không phải T-84 Oplot bởi cỗ tăng này vừa hoàn thành nâng cấp và được trang bị sức mạnh tương đương với T-90 của Nga. Các nâng cấp của T-64 lên chuẩn T-64BM Bulat bao gồm: trang bị giáp cảm ứng nổ Kontakt-5, pháo chính cải tiến tích hợp phóng tên lửa chống tăng 9K120 Refleks, hệ thống kiểm soát bắn 1A45 Irtysh, kính ngắm toàn cảnh TKN-4S cho chỉ huy, kính ngắm tích hợp ngày/đêm cho pháo thủ TPN-4E Buran-E, hệ thống ngắm bắn PZU-7 cải tiến cho súng máy phòng không 12,7mm, động cơ mới 6TDF 1.000 mã lực (735 kW). T-64BM Bulat còn được trang bị pháo 125 mm có chế độ nạp đạn tự động, phạm vi tác chiến hiệu quả tối đa 2.500 mét vào ban ngày và 1.500 mét vào ban đêm. So với các phiên bản trước đó của Т-64, Bulat có sức mạnh chiến đấu, sức cơ động và khả năng bảo vệ được cải thiện mạnh mẽ. Các xe tăng Т-64BM Bulat có ngoại hình không khác biệt lắm so với người tiền nhiệm T-64BV, nhưng khác đáng kể về vũ khí và hệ thống bảo vệ. Cơ quan mua sắm quốc phòng Ukraine Ukroboronprom tuyên bố sẽ tiếp tục hiện đại hóa xe tăng T-64 lên chuẩn T-64BM Bulat và cho rằng đây là là loại tăng có khả năng chiến đấu ngang ngửa với dòng tăng hiện đại nhất của Nga là T-90. Vậy T-64BM Bulat có thể chiến đấu ngang ngửa với T-90 của Nga? Tăng T-90 là loại tăng mới nhất cùng dòng tăng T-72/T-80. Thiết kế nhỏ và nhẹ hơn so với tăng M-1 của Mỹ, nhưng T-90 được trang bị vũ khí hạng nặng với các thiết bị kiểm soát bắn hiện đại và nòng pháo 125 mm. Loại pháo này có khả năng bắn đầu đạn Uranium giảm xạ và phóng tên lửa chống tăng laser dẫn đường AT-11 với khả năng tiêu diệt mục tiêu cách 2,5 dặm. T-90 được trang bị lớp bọc thép dày, và là lớp chống nổ Kontakt-5 khi bị rocket chống tăng tấn công. Hệ thống phòng vệ Shtora-1 của xe gồm các thiết bị cảnh báo laser… giúp gây nhiễu tần số dẫn đường tên lửa, cùng bom khói gây mù các cảm biếm hồng ngoại của địch. T-90 có thể sánh với tăng Abrams của Mỹ, Challenger của Anh hay Leopard của Đức, và vượt trội so với những chiếc T-80, T-72. Vì vậy, xét về lý thuyết, T-64BM Bulat có thể ngang với T-90, tuy nhiên sức mạnh của Bulat chưa được kiểm chứng và chúng chỉ là bản nâng cấp của dòng tăng thế hệ cũ T-64. Vì vậy theo đánh giá của một số chuyên gia, Bulat chỉ có thể sánh với dòng tăng T-72 đời đầu trong Quân đội Nga chứ không thể ngang hàng với T-90. Ảnh trong bài: Tăng T-64BM Bulat

