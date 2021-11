Ukraine chuẩn bị thiết quân luật và tuyên bố tổng động viên?

Cựu Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Ukraine, Trung tướng Igor Romanenko thông báo rằng, Bộ Quốc phòng Ukraine đang dự định áp dụng Lệnh thiết quân luật ở nước này trong thời gian tới. Theo ông Romanenko, việc đưa đất nước vào thiết quân luật, sẽ tránh được khả năng Nga can thiệp vào tình hình ở Donbass. Đồng thời, cũng có khả năng xảy ra thông báo tổng động viên thời chiến. Tuyên bố của ông Romanenko được đưa ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo rằng, có khoảng 90.000 binh lính Nga đóng ở gần biên giới Ukraine, bằng 1/3 toàn bộ quân đội Ukraine hiện nay. Kiev luôn coi Nga là mối đe dọa với sự toàn vẹn lãnh thổ của họ; “Nhìn chung, sự tập trung quân mới của Nga ở biên giới với Ukraine là rất nguy hiểm; và nếu cần, Ukraine sẵn sàng ban bố tình trạng thiết quân luật”, Romanenko nói. Nhưng trên thực tế hiện nay, không có quân đội Nga ở khu vực lân cận biên giới Ukraine. Nhưng với thực tế là hàng trăm nghìn công dân Nga đang thực sự bị bao vây ở Donbass, trong trường hợp khu vực leo thang nghiêm trọng; theo các chuyên gia, gần như chắc chắn rằng, Nga sẽ sẵn sàng đảm bảo ít nhất là việc sơ tán công dân, nhưng Nga sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc xung đột nào với Ukraine. Cho đến nay, tình hình ở Donbass đang phát triển theo chiều hướng tiêu cực, và mặc dù Quân đội Ukraine bị chịu tổn thất, nhưng một khu dân cư ở nước cộng hòa Donetsk (DPR) tự xưng, đã bị Quân đội Ukraine chiếm ngày 26/10 vừa qua. Hiện nay Quân đội Ukraine đã tích cực chuyển quân, vũ khí trang bị để chuẩn bị các cuộc tiến công vào khu vực Gorlovka, Telmanovo và Dokuchaevsk. Theo tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), họ đã phát hiện ít nhấ 44 xe tăng của Quân đội Ukraine được phát hiện ở gần khu vực Gorlovka. Theo phán đoán, có thể trong những ngày tới, Quân đội Ukraine sẽ thực hiện một trong những cuộc tấn công mạnh mẽ nhất vào khu vực Gorlovka. Đây có lẽ là sự kiện leo thang căng thẳng nhất với khu vực này, trong suốt 7 năm Kiev đối đầu với Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng. Theo nguồn tin của truyền thông Nga, ngoài 24 xe tăng T-72B từng được nhìn thấy trước đó ở khu vực Dyleevka, nằm cách Gorlovka chỉ 10 km, Quân đội Ukraine đã chuyển thêm 20 xe tăng khác, với mẫu chưa xác định tới khu vực này. Điều này được xác nhận bởi báo cáo của phái đoàn giám sát OSCE. Theo thông tin, 20 xe tăng của Quân đội Ukraine đã được nhìn thấy tại nhà ga Konstantinovka. Những xe tăng được vận chuyển bằng tàu hỏa đến nhà ga Konstantinovka, hiện đã được xuống hàng và sau đó di chuyển theo hướng đông nam, nơi có một tiểu đoàn xe tăng của Quân đội Ukraine đang đóng quân. Trong khi tình hình chiến sự đang leo thang căng thẳng, thì một dân quân DPR, do đốt dầu sưởi ấm trong xe chiến đấu bộ binh BMP-2 (xe có đầy đủ đạn dược) ở khu vực giáp chiến tuyến, đã bốc cháy và phát nổ, sau đó dẫn đến mất thêm hai xe bọc thép đậu gần đó. Ban đầu, thông tin về việc 3 chiếc BMP-2 bị phá hủy đã được báo cáo cho Quân đội Ukraine, cho thấy đoạn video tương ứng về các xe bọc thép được cho là bị phá hủy; tuy nhiên thực tế lỗi là do sơ suất của một trong các quân nhân, nhưng không có thương vong nào xảy ra. Một đại diện của lực lượng dân quân DPR cho biết: “Ba xe chiến đấu bộ binh bị cháy, đầu tiên là do dẻ đốt lò sưởi để trong xe, chứ không phải do phía Ukraine gây ra; lý do gây ra nổ xe, là trong xe đã được trang bị đầy vũ khí. Nhưng đã không có ai bị thương. Kíp xe đã nhận trách nhiệm”. Người đại diện của Donetsk cũng không đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan đến những gì đã xảy ra, mặc dù đây là một trong những tổn thất lớn nhất trong một lần của lực lượng dân quân DPR về xe bọc thép trong vài tháng qua. Nguồn ảnh: Foxt. Quân đội Ukraine thử nghiệm máy bay không người lái TB2 trước khi đưa loại vũ khí này vào tham chiến ở miền Đông. Nguồn: LTAT.



