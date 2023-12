Lính đánh thuê Wagner quay trở lại Avdiivka, vòng vây siết chặt

Chiến dịch Avdiivka tiếp tục phát triển theo chiều sâu, những người lính đánh thuê Wagner sau khi quay trở lại chiến trường, đã chọc thủng trận địa phòng ngự Ukraine bằng hỏa lực, đánh chiếm nhiều vị trí. Hiện ưu thế tại Avdiivka đang nghiêng rõ ràng về quân Nga. Ở chiến trường Donbass, Marinka và Avdiivka là hai “thành phố pháo đài” nằm sát nhau, kẹp “thủ đô”Donetsk vào giữa. Như vậy, dù Nga chiếm được thành phố nào trước, thì cũng tạo ra một lỗ hổng lớn trong hệ thống phòng thủ của quân đội Ukraine ở Donbass. Đánh giá tình hình chiến trường hiện nay, Quân đội Nga đã kiểm soát 95% diện tích Marinka, đồng thời đưa lực lượng vào truy quét số quân Ukraine hiện còn trú dưới các hầm ngầm. Việc quân Nga kiểm soát phần lớn Marinka đã mang lại hy vọng lớn hơn cho Quân đội Nga giành được Avdeyevka. Theo thông tin từ "Phoenix TV", cách đây vài ngày, quân Wagner vừa bước vào chiến đấu đã xuyên qua trận địa 400m của Ukraine chỉ trong một trận đánh và giành lại quyền kiểm soát các vị trí đã mất trước đó của quân Nga ở làng Stepovo. Tại làng Stepovo ở sườn phía bắc Avdiivka, quân Nga liên tiếp tổ chức các cuộc tiến công, nhằm tiến về phía tây tuyến đường sắt, nhưng bị quân Ukraine ngăn chặn quyết liệt. Tuy nhiên, quân Ukraine không còn khả năng tấn công quân Nga tại Stepovo vào hai bên sườn, do đầu cầu quân Nga đã được củng cố. Nếu thông tin này được xác nhận, thì tuyến đường bảo đảm hậu cần duy nhất của Ukraine qua Orlovka không chỉ bị đe dọa bởi hỏa lực pháo binh, mà thậm chí còn bị cắt đứt về mặt vật lý. Phía Ukraine cũng đã bắt đầu xác nhận họ mất Stepovo. Với sự chi viện hỏa lực vượt trội, Quân đội Ukraine không còn khả năng cắt đứt các phân đội phía trước của Nga khỏi sự hỗ trợ của quân chủ lực phía sau ở Stepovo. Đặc biệt Quân đội Nga tại đây đã sử dụng rộng rãi UAV tấn công tự sát. Trước đó, quân Nga đã nhiều lần chiếm được làng Stepovo bất chấp sự phản công mãnh liệt bằng hỏa lực của Quân đội Ukraine, đặc biệt là pháo binh của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47, đơn vị được tăng viện từ Zaporozhye tới. Theo các chuyên gia quân sự, nếu Nga chiếm được Avdiivka, sẽ “mở toang cánh cổng” cho cuộc tấn công tiếp theo của Quân đội Nga. Đầu tiên là nối liền với Marinka ở phía nam và giành thêm vùng đệm có diện tích từ 10 đến 20km cho thành phố Donetsk, ngăn Ukraine không pháo kích vào thành phố này. Thứ hai, khi mở được “cánh cửa” Marinka và Avdiivka, Quân đội Nga có cơ hội tiến vào vùng đồng bằng rộng lớn của tả ngạn sông Dnieper; lúc này dù quân Nga tiến về phía tây hay phía bắc, Quân đội Ukraine sẽ khó có thể chống đỡ. Ở một mức độ nhất định, đây là bước đi quan trọng để Quân đội Nga mở ra chương cuối cùng của Chiến dịch Donetsk. Ukraine đương nhiên có thể nghĩ đến điều này, và với tất cả quyết tâm, trận chiến tại Avdiivka sẽ không hề kết thúc đơn giản. Dù tình hình trên chiến trường không mấy lạc quan, nhưng Quân đội Ukraine vẫn cầm cự. Từ cuộc tấn công tổng lực quy mô lớn của Quân đội Nga lúc đầu, đến việc dùng các đơn vị thiết giáp tấn công từ các hướng khác nhau và bây giờ là các nhóm bộ binh nhỏ tấn công các trận địa của Ukraine, thì Ukraine đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng. Một sĩ quan thuộc Tiểu đoàn xung kích số 25 của Ukraine nói rằng, Quân đội Nga ở Avdiivka "có tất cả mọi thứ". Trong đó, họ đã tập trung được 40.000 quân cùng nhiều xe tăng, xe bọc thép và đặc biệt là lượng lớn pháo cỡ nòng 152mm. Ngược lại với Quân đội Nga thì Quân đội Ukraine ngày càng có ít đạn pháo. Trước đó có thông tin cho rằng, một khẩu pháo của Ukraine ở Avdiivka mỗi ngày chỉ được cấp hơn chục viên đạn; con số này chỉ như một “giọt nước trong thùng”, nếu so với hỏa lực của Quân đội Nga. Do ảnh hưởng bởi thời tiết xấu, việc bảo đảm cho lực lượng Ukraine trong thành phố Avdiivka ngày càng khó khăn. Để tránh quân Nga phát hiện, phía Ukraine đã phải bí mật tiếp tế đạn, thực phẩm và quân tiếp viện mới bằng đường bộ hoặc đường đất nhỏ vào ban đêm. Trước tình hình đó, Quân đội Nga đã sử dụng loại UAV tấn công mới, chuyên tấn công ban đêm, khiến Quân đội Ukraine càng khó khăn trong việc tiếp tế cho lực lượng trong thành phố. Những chiếc UAV này cũng có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu như xe tăng. Mặc dù Ukraine luôn coi UAV là “lực lượng không quân” chủ yếu để tấn công quân Nga, nhưng hiện nay Quân đội Ukraine ở Avdiivka còn rất ít UAV. Những người lính Ukraine ở Avdiivka cho biết, tỷ lệ UAV của Nga nhiều gấp 5-7 lần UAV của Ukraine. Một phân tích của blogger quân sự nổi tiếng Nezalezhnaya cho biết: “Trong ba ngày qua gần Avdiivka, quân Nga đã tiến hành các hoạt động tấn công ở ít nhất 16 địa điểm. Hiện khu công nghiệp phía Nam Avdiivka đã bị quân Nga chiếm giữ và các trận đánh đang diễn ra ở cửa ngõ Yasinovatsky và phố Kolosov”. Theo Nezalezhnaya, việc quân Ukraine để mất khu công nghiệp phía nam thành phố khiến lực lượng phòng ngự còn lại của Ukraine rơi vào thế bất lợi, do khu công nghiệp này nằm ở địa hình cao hơn so với phần còn lại của thành phố. Các kênh Telegram thân Nga và Ukraine đều viết rằng, ở sườn phía nam Avdiivka, Tướng Syrsky, Tư lệnh mặt trận phía Đông của Ukraine, đã tập trung một lượng lớn quân, cố gắng giữ cho mặt trận không bị sụp đổ. Theo mệnh lệnh của Tướng Syrsky, trong thời gian từ ngày 13 đến ngày 14/12, các phân đội bộ binh của Ukraine đã cố gắng đẩy lùi các mũi tấn công của quân Nga khỏi các vị trí trong khu vực Phố Kirova, nhưng đã bị thất bại, do quân Nga có hỏa lực vượt trội.

Chiến dịch Avdiivka tiếp tục phát triển theo chiều sâu, những người lính đánh thuê Wagner sau khi quay trở lại chiến trường, đã chọc thủng trận địa phòng ngự Ukraine bằng hỏa lực, đánh chiếm nhiều vị trí. Hiện ưu thế tại Avdiivka đang nghiêng rõ ràng về quân Nga. Ở chiến trường Donbass, Marinka và Avdiivka là hai “thành phố pháo đài” nằm sát nhau, kẹp “thủ đô”Donetsk vào giữa. Như vậy, dù Nga chiếm được thành phố nào trước, thì cũng tạo ra một lỗ hổng lớn trong hệ thống phòng thủ của quân đội Ukraine ở Donbass. Đánh giá tình hình chiến trường hiện nay, Quân đội Nga đã kiểm soát 95% diện tích Marinka, đồng thời đưa lực lượng vào truy quét số quân Ukraine hiện còn trú dưới các hầm ngầm. Việc quân Nga kiểm soát phần lớn Marinka đã mang lại hy vọng lớn hơn cho Quân đội Nga giành được Avdeyevka. Theo thông tin từ "Phoenix TV", cách đây vài ngày, quân Wagner vừa bước vào chiến đấu đã xuyên qua trận địa 400m của Ukraine chỉ trong một trận đánh và giành lại quyền kiểm soát các vị trí đã mất trước đó của quân Nga ở làng Stepovo. Tại làng Stepovo ở sườn phía bắc Avdiivka, quân Nga liên tiếp tổ chức các cuộc tiến công, nhằm tiến về phía tây tuyến đường sắt, nhưng bị quân Ukraine ngăn chặn quyết liệt. Tuy nhiên, quân Ukraine không còn khả năng tấn công quân Nga tại Stepovo vào hai bên sườn, do đầu cầu quân Nga đã được củng cố. Nếu thông tin này được xác nhận, thì tuyến đường bảo đảm hậu cần duy nhất của Ukraine qua Orlovka không chỉ bị đe dọa bởi hỏa lực pháo binh, mà thậm chí còn bị cắt đứt về mặt vật lý. Phía Ukraine cũng đã bắt đầu xác nhận họ mất Stepovo. Với sự chi viện hỏa lực vượt trội, Quân đội Ukraine không còn khả năng cắt đứt các phân đội phía trước của Nga khỏi sự hỗ trợ của quân chủ lực phía sau ở Stepovo. Đặc biệt Quân đội Nga tại đây đã sử dụng rộng rãi UAV tấn công tự sát. Trước đó, quân Nga đã nhiều lần chiếm được làng Stepovo bất chấp sự phản công mãnh liệt bằng hỏa lực của Quân đội Ukraine, đặc biệt là pháo binh của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47, đơn vị được tăng viện từ Zaporozhye tới. Theo các chuyên gia quân sự, nếu Nga chiếm được Avdiivka, sẽ “mở toang cánh cổng” cho cuộc tấn công tiếp theo của Quân đội Nga. Đầu tiên là nối liền với Marinka ở phía nam và giành thêm vùng đệm có diện tích từ 10 đến 20km cho thành phố Donetsk, ngăn Ukraine không pháo kích vào thành phố này. Thứ hai, khi mở được “cánh cửa” Marinka và Avdiivka, Quân đội Nga có cơ hội tiến vào vùng đồng bằng rộng lớn của tả ngạn sông Dnieper; lúc này dù quân Nga tiến về phía tây hay phía bắc, Quân đội Ukraine sẽ khó có thể chống đỡ. Ở một mức độ nhất định, đây là bước đi quan trọng để Quân đội Nga mở ra chương cuối cùng của Chiến dịch Donetsk. Ukraine đương nhiên có thể nghĩ đến điều này, và với tất cả quyết tâm, trận chiến tại Avdiivka sẽ không hề kết thúc đơn giản. Dù tình hình trên chiến trường không mấy lạc quan, nhưng Quân đội Ukraine vẫn cầm cự. Từ cuộc tấn công tổng lực quy mô lớn của Quân đội Nga lúc đầu, đến việc dùng các đơn vị thiết giáp tấn công từ các hướng khác nhau và bây giờ là các nhóm bộ binh nhỏ tấn công các trận địa của Ukraine, thì Ukraine đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng. Một sĩ quan thuộc Tiểu đoàn xung kích số 25 của Ukraine nói rằng, Quân đội Nga ở Avdiivka "có tất cả mọi thứ". Trong đó, họ đã tập trung được 40.000 quân cùng nhiều xe tăng, xe bọc thép và đặc biệt là lượng lớn pháo cỡ nòng 152mm. Ngược lại với Quân đội Nga thì Quân đội Ukraine ngày càng có ít đạn pháo. Trước đó có thông tin cho rằng, một khẩu pháo của Ukraine ở Avdiivka mỗi ngày chỉ được cấp hơn chục viên đạn; con số này chỉ như một “giọt nước trong thùng”, nếu so với hỏa lực của Quân đội Nga. Do ảnh hưởng bởi thời tiết xấu, việc bảo đảm cho lực lượng Ukraine trong thành phố Avdiivka ngày càng khó khăn. Để tránh quân Nga phát hiện, phía Ukraine đã phải bí mật tiếp tế đạn, thực phẩm và quân tiếp viện mới bằng đường bộ hoặc đường đất nhỏ vào ban đêm. Trước tình hình đó, Quân đội Nga đã sử dụng loại UAV tấn công mới, chuyên tấn công ban đêm, khiến Quân đội Ukraine càng khó khăn trong việc tiếp tế cho lực lượng trong thành phố. Những chiếc UAV này cũng có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu như xe tăng. Mặc dù Ukraine luôn coi UAV là “lực lượng không quân” chủ yếu để tấn công quân Nga, nhưng hiện nay Quân đội Ukraine ở Avdiivka còn rất ít UAV. Những người lính Ukraine ở Avdiivka cho biết, tỷ lệ UAV của Nga nhiều gấp 5-7 lần UAV của Ukraine. Một phân tích của blogger quân sự nổi tiếng Nezalezhnaya cho biết: “Trong ba ngày qua gần Avdiivka, quân Nga đã tiến hành các hoạt động tấn công ở ít nhất 16 địa điểm. Hiện khu công nghiệp phía Nam Avdiivka đã bị quân Nga chiếm giữ và các trận đánh đang diễn ra ở cửa ngõ Yasinovatsky và phố Kolosov”. Theo Nezalezhnaya, việc quân Ukraine để mất khu công nghiệp phía nam thành phố khiến lực lượng phòng ngự còn lại của Ukraine rơi vào thế bất lợi, do khu công nghiệp này nằm ở địa hình cao hơn so với phần còn lại của thành phố. Các kênh Telegram thân Nga và Ukraine đều viết rằng, ở sườn phía nam Avdiivka, Tướng Syrsky, Tư lệnh mặt trận phía Đông của Ukraine, đã tập trung một lượng lớn quân, cố gắng giữ cho mặt trận không bị sụp đổ. Theo mệnh lệnh của Tướng Syrsky, trong thời gian từ ngày 13 đến ngày 14/12, các phân đội bộ binh của Ukraine đã cố gắng đẩy lùi các mũi tấn công của quân Nga khỏi các vị trí trong khu vực Phố Kirova, nhưng đã bị thất bại, do quân Nga có hỏa lực vượt trội.