Nga giành thắng lợi then chốt ở Avdiivka, Ukraine rơi vào thế khó

Có nhiều dấu hiệu khác nhau cho thấy, chiến dịch tổng tấn công của Quân đội Nga ở Avadiivka sắp lên đến “đỉnh điểm”, nhiều đơn vị đang chạy đua với thời gian để củng cố vòng vây. Chiều rộng của vòng vây đã bị nén xuống dưới 6 km, nắp “nồi hầm” Avdiivka chính thức sắp đóng. Kể từ ngày 8/12, khi thời tiết ở vùng Donbass, phía đông Ukraine dần được cải thiện, cụm quân “phía Đông” của Nga dần tăng cường bao vây từ phía đông bắc, đông nam và tây nam thành phố Avadiivka. Khu vực sườn phía đông bắc được đánh giá là hướng tiến công chủ yếu của Nga vào Avadiivka; vào ngày 10/12, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 30 và số 114 của Nga một lần nữa vượt qua tuyến đường sắt và giành được thắng lợi then chốt, làm chủ hoàn toàn làng Stebove. Điều đáng chú ý là ngay sau khi Quân đội Nga nắm quyền kiểm soát hoàn toàn làng Stebove, đã có tin từ Quân đội Ukraine rằng, họ phát hiện Lữ đoàn bộ binh cơ giới 15 thuộc Tập đoàn quân số 2 của Nga lần lượt xuất hiện phía sau Lữ đoàn bộ binh cơ giới 114, 21 và 30. Như vậy là ở hướng tây bắc Avadiivka, Quân đội Nga đang thắt chặt vòng vây, có ý định cắt đứt hoàn toàn những con đường cuối cùng ra vào thành phố Avdiivka. Còn hiện nay, các tuyến đường ra vào thành phố đã hoàn toàn nằm dưới tầm khống chế bằng hỏa lực của quân Nga. Hiện nay trong thành phố Avdiivka chỉ còn Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 53 và Lữ đoàn phòng thủ nội địa 110 của Quân đội Ukraine đang phải vật lộn để tự hỗ trợ. Như vậy không còn nghi ngờ gì nữa, chiến dịch Avadivka đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Có thể nhận thấy, chiến thuật của Nga và diễn biến của chiến dịch Avdiivka hoàn toàn giống với chiến dịch tấn công Bakhmut hồi đầu năm nay, khi quân Nga đang biến nơi này thành nơi thu hút quân Ukraine vào đây, thông qua các hành động tăng viện. Đặc biệt là bằng việc tiến công các cứ điểm bảo vệ vòng ngoài (chủ yếu bằng sức mạnh hỏa lực), Quân đội Nga đã tiêu hao một lượng lớn quân tiếp viện Ukraine. Đặc biệt là các đơn vị Ukraine từ xa tới, chưa quen chiến trường, lại phải chiến đấu ngay, do vậy thiệt hại là không tránh khỏi. Cùng với đó là chỉ huy Quân đội Ukraine đã mắc những sai lầm lớn trong phán đoán chỉ đạo tác chiến chính, dẫn đến việc tiêu hao quá nhiều quân trong các trận đánh giằng co (như ở làng Stepove), tổ chức các trận phản công không hợp lý. Đặc biệt là Quân đội Ukraine không đủ hỏa lực pháo binh chi viện chiến đấu; trong khi đó, hệ thống công sự kiên cố được xây dựng vững chắc 8 năm, không thể chống đỡ được trước sự công phá của những quả bom hạng nặng có điều khiển của Nga. Đây cũng là điều khác biệt lớn so với chiến dịch phòng thủ Bakhmut. Giữa lúc tình hình chiến trường miền Đông Ukraine đang xấu đi, vào ngày 6/12, Thượng viện Mỹ chính thức bác bỏ dự luật viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine, Tổng thống Ukraine Zelensky khi trả lời phỏng vấn hãng tin BBC của Anh cho biết, nếu các nước phương Tây không tiếp tục viện trợ tài chính và vũ khí cho Kiev, thì Quân đội Ukraine sẽ đối đầu với thất bại. Câu hỏi đặt ra là liệu Quân đội Ukraine tại Avdiivka có thể trụ vững cho đến khi đợt viện trợ quân sự mới đến? Kể từ đầu tháng 12, quân đội Nga đã sử dụng thế “tấn công gọng kìm” từ hai cánh phía bắc và phía nam để tấn công lực lượng phòng thủ Ukraine ở Avdiivka từ nhiều hướng cùng một lúc. Hướng đông bắc và đông Avdiivka, lực lượng biệt kích Wagner, lực lượng đặc biệt Chechen và Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 55, đã thành lập một lực lượng tấn công chung. Từ ngày 9/12, họ đã sử dụng Khu công nghiệp phía nam đã chiếm được trước đó, làm bàn đạp để tiến vào các khu vực phía nam thành phố. Ở phía tây nam thành phố, Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ số 21 và Lữ đoàn bộ binh độc lập số 9 của Nga đang tấn công lực lượng chủ lực của Ukraine, với ý định cầm chân lực lượng cơ động mới được tăng cường, ngăn chặn đà tiến vào thành phố và hỗ trợ cho lực lượng trong thành phố. Vào ngày 9/12, tờ Times của Anh đã có bài viết đặc biệt về tình hình Quân đội Ukraine ở Avadiivka với tiêu đề "Quân đội Ukraine bị bao vây và những kháng cự cuối cùng ở Avadiivka" cho rằng, thành phố Avdiivka bị quân Nga tràn ngập chỉ còn là vấn đề thời gian. Times cũng nhận định, chiến dịch Avdiivka sẽ giáng một đòn “tàn khốc” vào tình hình chung trên chiến trường của Quân đội Ukraine, bởi sau khi Quân đội Nga kiểm soát khu vực có địa hình cao gần Avadiivka, sẽ là bàn đạp để họ tiến tới vùng đồng bằng rộng lớn phía đông sông Dnieper. Ngoài ra, với việc Avadiivka thất thủ, vòng vây của Quân đội Ukraine đối với thành phố Donetsk do Nga kiểm soát sẽ được dỡ bỏ hoàn toàn; Quân đội Nga sẽ có thể giải phóng thêm quân để tổ chức một cuộc tiến công tổng lực ở khu vực trung tâm Donbass. Times cũng nhận định, chiến dịch Avadiivka chắc chắn là chìa khóa cho nửa sau của cuộc xung đột Nga-Ukraine, nó không chỉ mở ra kênh chiến lược tới khu vực phía tây Donetsk, mà còn lật đổ khả năng duy trì cân bằng chiến trường của Ukraine hiện nay. Tờ Times dẫn lời một sĩ quan Quân đội Ukraine cho biết, đạn pháo mà Mỹ cung cấp trong mùa hè này chủ yếu là sản phẩm do Mỹ sản xuất, nguồn cung cấp đạn pháo không những đủ mà còn có chất lượng ổn định. Tuy nhiên, vào giữa tháng 10 trở lại đây, Quân đội Ukraine nhận được nhiều loại đạn pháo có thông số kỹ thuật khác nhau từ khắp nơi trên thế giới, chất lượng không đồng đều và số lượng ngày càng giảm mạnh. Trái ngược với tình thế chiến trường bấp bênh của Quân đội Ukraine, Quân đội Nga rõ ràng có nguồn đạn pháo dồi dào trong các hoạt động tấn công. Mặc dù trong thời gian qua, thời tiết không thuận lợi cho hoạt động của không quân, nhưng khi thời tiết tốt trở lại, không quân tiếp tục là mối đe dọa lớn cho quân Ukraine. Mới đây, thành phố Marinka, nơi tạo thành khu vực pháo đài với Avadiivka, đã bị Quân đội Nga ném bom dữ dội, quân đội Nga đã sử dụng bom nhiệt áp, bom chùm và bom xuyên để tấn công các boong-ke riêng lẻ và chuẩn bị cho các cuộc giao tranh trên đường phố. Điều này cho thấy khoảng cách rất lớn về sức mạnh giữa hai bên.

