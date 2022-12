Ukraine bất ngờ phản kích Nga bằng UAV tấn công tầm xa?

Quân đội Ukraine được cho là đã thành công trong một cuộc tấn công tầm xa bằng UAV từ thời Liên Xô, nhưng do chính họ cải tiến; vụ nổ đã làm rung chuyển hai căn cứ không quân khác nhau của Nga là Engels và Diajlivo. Bộ Quốc phòng Nga cho rằng, Ukraine đã sử dụng loại UAV phản lực Tu-141 do Liên Xô sản xuất và gây ra một số thiệt hại. Truyền thông Nga cũng không hề che giấu điều đó, những bức ảnh mới nhất cho thấy phần đuôi của chiếc máy bay ném bom Tu-22M3 tại sân bay Diadelvo đã bị hư hại. Hiện có rất ít thông tin về vụ nổ tại căn cứ Guandia Tervo, hay còn gọi là căn cứ không quân Ryazan, nằm cách thủ đô Moscow của Nga khoảng 300 km và cách biên giới Ukraine khoảng 700 km. Tại sân bay Ryazan, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng, 3 nhân viên kỹ thuật mặt đất đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Vụ nổ ban đầu được cho là do một chiếc xe tải chở nhiên liệu phát nổ. Rất nhiều bằng chứng cho thấy, chiếc xe có thể đã bị UAV hoặc mảnh vỡ của nó văng phải. Một bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội của Nga, cung cấp thông tin của vụ nổ, với một chiếc xe tải bị hư hỏng và một chiếc máy bay ném bom chiến lược siêu thanh Tu-22M3 Backfire-C, với bộ ổn định ngang và vòi phun động cơ của Tu-22M3 bị hư hỏng nặng. Cả hai căn cứ Engels và Diaterivo nằm sâu trong lãnh thổ Nga, tuy nhiên UAV của Ukraine đã phát động cuộc tấn công từ xa và chắc chắn là từ lãnh thổ Ukraine. Dư luận đặt ra câu hỏi, những hệ thống phòng không bố trí dày đặc ở hướng Tây nước Nga khi đó ở đâu? Căn cứ không quân Engels ở vùng Saratov và đây là căn cứ không quân tầm xa chính ở phía tây đất nước, cách biên giới Ukraine khoảng 600 km. Theo các thông tin, đã có một vụ nổ xảy ra ngay sau 6 giờ sáng ngày thứ Hai theo giờ địa phương và các video được đăng trên mạng xã hội cho thấy một vụ nổ lớn tại căn cứ. Người dân địa phương thông báo trên mạng xã hội rằng, vụ nổ có thể được nghe thấy cách đó vài km. Một video khác, được quay ở vùng Saratov, có vẻ như bao gồm tiếng âm thanh của động cơ phản lực trước khi vụ nổ xảy ra. Đây rất có thể là chính là động cơ của UAV tấn công. Mức độ thiệt hại do vụ nổ ở sân bay Engels gây ra chưa được xác nhận, nhưng truyền thông Nga đưa tin 2 máy bay ném bom chiến lược Tu-95 bị hư hại và 2 người bị thương. Mặt khác, các hình ảnh vệ tinh chỉ có độ phân giải thấp, nên không có dấu hiệu rõ ràng về thiệt hại lớn đối với căn cứ. Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Nga – Ukraine diễn ra, máy bay ném bom chiến lược Tu-95M của lực lượng Không quân chiến lược Nga đã được sử dụng rộng rãi, để phóng tên lửa hành trình vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Sân bay Engels là nơi đóng quân của Sư đoàn máy bay ném bom hạng nặng số 22 của Không quân Nga; đơn vị này cũng có một phi đội máy bay ném bom siêu âm Tu-160 và Tu-22M. Cả hai loại đã được sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Trong khi nguyên nhân của hai vụ nổ vẫn chưa được xác nhận, rõ ràng là các vụ nổ đã xảy ra và Điện Kremlin cho biết ông Putin đã được thông báo. Nếu được xác nhận rằng Ukraine đứng sau vụ tấn công, đó sẽ là một bước ngoặt rất quan trọng. Trong khi hầu hết các cuộc tấn công rõ ràng của Ukraine vào các căn cứ không quân của Nga cho đến nay chỉ giới hạn ở khu vực gần biên giới Ukraine, thì cuộc tấn công này tiến sâu vào lãnh thổ của Nga. Trước đó vào tháng 6, một UAV Tu-141 của Ukraine đã bị bắn hạ ở miền tây nước Nga. UAV Tu-143 có tầm bay khoảng 200 km, trong khi Tu-141 lớn hơn có tầm hoạt động khoảng 1.000 km. Những sự cố này cho thấy, có thể Ukraine có khả năng đã chuyển đổi các UAV khác nhau này thành vũ khí tấn công tầm xa, với những nâng cấp đáng kể cho các hệ thống dẫn đường chính xác. Mặc dù có những hiện diện về lực lượng phòng không hùng mạnh của Nga tại biên giới Ukraine, cuộc tấn công vào Engels đã giáng một đòn mạnh vào phi đội máy bay ném bom tầm xa được đánh giá cao của Nga, vốn đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến ở Ukraine và là một phần của lực lượng hạt nhân chiến lược của nước này. Khoảng cách theo đường thẳng từ sân bay Engels đến biên giới Ukraine là hơn 700 km. Nếu Kiev đã có UAV tấn công với phạm vi như vậy, thì ngay cả thủ đô Moskva của Nga cũng có thể bị tấn công. Điều này có nghĩa là Ukraine đã có thể tiến công sâu vào hậu phương của Nga. Bất kể ý nghĩa chiến lược của Ukraine rõ ràng là gì, nếu các vụ tập kích được chứng minh là của Ukraine, thì chúng cũng chứng tỏ khả năng Ukraine có thể phản kích vào lãnh thổ Nga bất cứ lúc nào, đây là một sự răn đe tâm lý rất lớn. Trong vài giờ sau vụ nổ xảy ra ở hai sân bay của Nga, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rằng, họ đã tiến hành một cuộc tấn công mới, được cho là đã phóng hơn 100 tên lửa hành trình vào những mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine.

