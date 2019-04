Ukraine bắn thành công siêu tên lửa chống hạm Uranus

Ukraine vừa tuyên bố nước này đã phóng thử nghiệm tên lửa chống hạm Uranus trong thời gian gần đây và sẽ sớm đưa loại tên lửa do Ukraine tự sản xuất hoàn toàn này vào sử dụng rộng rãi hoặc thậm chí là xuất khẩu trong tương lai. Nguồn ảnh: Sina. Về cơ bản thì Uranus là tên lửa chống hạm do Ukraine sao chép từ Kh-35. Đây hiện cũng được coi là phiên bản sao chép hoàn hảo nhất của tên lửa Kh-35 cho tới thời điểm hiện tại. Nguồn ảnh: Sina. So với Kh-35, tên lửa Uranus khác biệt ở điểm nó là loại tên lửa phóng từ cơ cấu phóng mặt đất - nghĩa là cơ cấu phóng di động được dọc theo đường bờ biển và khi phóng, Uranus cũng có sự trợ giúp của tầng đẩy phản lực. Nguồn ảnh: Sina. Ngoài cơ cấu phóng từ mặt đất, Kh-35 còn có khả năng triển khai từ cơ cấu phóng trên không - bằng các loại trực thăng và cơ cấu phóng trên biển - từ các loại tàu chiến cỡ lớn. Kh-35 còn có biệt danh khác là Harpoonski do nó có vẻ ngoài khá tương đồng với AGM-84 Harpoon của Mỹ. Nguồn ảnh: Sina. Giống với Kh-35 của Nga, Uranus cũng được coi là có khả năng tiêu diệt mục tiêu nổi trên biển bao gồm các loại khu trục hạm, tuần dương hạm hay khinh hạm có độ giãn nước tối đa 5000 tấn chỉ bằng một phát bắn duy nhất. Nguồn ảnh: Sina. Kh-35 có giá lên tới 500.000 USD mỗi quả, trọng lượng tổng cộng 520 kg (riêng phiên bản triển khai từ cơ cấu phóng trên không là 620 kg) và có chiều dài 385cm hoặc 440 cm với phiên bản phóng từ trực thăng. Nguồn ảnh: Sina. Hệ thống dẫn đường của Kh-35 hay Uranus bao gồm dẫn đường quán tính kết hợp với hệ thống ARGS-35E băng tần X cùng hệ thống radar dẫn đường chủ động. Nguồn ảnh: Sina. Tầm bắn tối đa của loại tên lửa chống hạm này tuỳ từng phiên bản sẽ có thể từ 130 km cho tới 300 km. Trần bay của loại tên lửa này thấp nhất có thể tới 4 mét so với mực nước biển - một tầm bay cực kỳ khó bị phát hiện và bị đánh chặn. Nguồn ảnh: Sina. Tuy nhiên ngoài tầm bay thấp, Kh-35 hay cả Uranus đều không có tốc độ quá vượt trội, chỉ khoảng từ Mach 0,8 cho tới tối đa là Mach 0,95 - tương đương với khoảng từ 980 km/h cho tới 1164 km/h. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh tên lửa chống hạm Kh-35 Bal của Nga.

