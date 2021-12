UAE muốn mua Rafale từ Pháp, Mỹ sợ tiêm kích F-35 bị "thất sủng"

Dựa trên sự tin tưởng của các chuyên gia đã đưa ra đánh giá, dường như hợp đồng mua tiêm kích chiến đấu F-35 giữa UAE – Mỹ sẽ không thể nối lại vì những vấn đến liên quan đến bảo mật quá khó khăn từ phía Mỹ. Nguồn ảnh: en.topwar.ru. Trước đó, Các tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống nhất đã thông báo với Mỹ rằng, họ sẽ tạm dừng đàm phán việc mua các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35 Lightning II trị giá hàng tỷ USD với quốc gia này. Nguồn ảnh: mocah.org. Khuôn khổ chi tiết đơn hàng trị giá 24 tỷ USD này giữa UAE – Mỹ bao gồm tới 50 chiếc chiến đấu cơ tàng hình F-35 tối tân, cùng với sự xuất hiện của tới 18 chiếc máy bay không người lái quân sự cho UAE. Nguồn ảnh: QQ. Song song với động thái đình chỉ hợp đồng mua các F-35, UAE mới đây còn ký một hợp đồng lớn với Pháp, nhằm mua tới 80 chiếc máy bay chiến đấu Rafale thế hệ tứ 4 của nước này để đưa vào biên chế của Quân đội Hoàng gia UAE, khuôn khổ đơn hàng này mang giá trị lên tới 16 tỷ Euro. Nguồn ảnh: ubackground.com. Theo một số đánh giá khách quan từ phía các chuyên gia và tựa báo nổi tiếng – tờ Wall Street Journal đưa tin, UAE dường như đang “đe doạ” Mỹ rằng, họ sẽ rút khỏi thoả thuận lớn liên quan đến các F-35 này. Nguồn ảnh: steemit.com. Và không chỉ riêng đối với hợp đồng mua bán các F-35, thậm chí là với những thoả thuận xúc tiến song phương khác với các loại vũ khí Mỹ, lý do chính là vì, Mỹ dường như không vượt qua được nỗi lo ngại liên quan đến Trung Quốc. Nguồn ảnh: BTT. Cụ thể, Mỹ đã đưa ra hàng loạt các yêu cầu an ninh “khó khăn" với mục đích bảo mật, tất cả nhằm bảo vệ các bí mật quân sự trước các gián điệp Trung Quốc. Nguồn ảnh: TYT. Có rất nhiều ý kiến đồng tình cho rằng, dù đây mới chỉ là cuộc thương lượng giữa UAE – Mỹ, nhưng khả năng UAE rút khỏi thoả thuận là rất lớn. Nguồn ảnh: RAM. Vì với mức độ “ám ảnh” trong việc chống lại Trung Quốc hiện nay, Washington dường như đang bị “ám ảnh bởi sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc”. Nguồn ảnh: QQ. Đồng thời ngược lại, có ý kiến trái chiều dư luận cho rằng, các hợp đồng mua bán vũ khí là “vô hồn”, việc UAE mua các chiến đấu cơ Rafale của Pháp không nói lên điều gì liên quan đến hợp đồng với Mỹ, chỉ đơn giản vì mẫu chiến đấu cơ của Pháp là “đủ tốt”. Nguồn ảnh: quwa.org. Còn về những nghi ngờ của Mỹ dành cho UAE, nhiều người đánh giá rằng, thật sự dường như đã bị chính Washington “thổi phồng” lên vì nỗi sợ Trung Quốc của mình. Nguồn ảnh: QQ. Tuy nhiên, phía Mỹ cũng có cơ sở cho những điều đó, ví dụ như dựa trên các hình ảnh và tin tình báo trước đây của mình, họ có lý do để tin tưởng rằng, Trung Quốc đang xây dựng một căn cứ quân sự bí mật tại cảng thương mại Khalifa, cách thủ đô Abu Dhabi của UAE 800km. Nguồn ảnh: Reuters. Mặc dù vậy, trước động thái ngưng đàm phán của UAE, Mỹ vẫn tuyên bố rằng, họ luôn sẵn sàng bán các chiến đấu cơ F-35 tối tân của mình cho quốc gia này. Nguồn ảnh: aspistrategist.org.au. Còn nếu để nhận định, tuy khá “mong manh” cho sự tái nối hợp đồng này giữa UAE – Mỹ, tuy nhiên, phải công nhận rằng nếu như có F-35 trong quân đội của mình, chắc chắn sẽ là một nền tảng không chiến cực kỳ tôi ưu của UAE. Nguồn ảnh: seaforces.org. Khi các chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 F-35 của Mỹ sở hữu cả những công nghệ tối tân như công nghệ tàng hình, sự cơ động, và hoả lực của nó là cực kỳ mạnh mẽ. Nguồn ảnh: goodfon.com. Được thiết kế với tải trọng cất cánh tối đa lên tới 70 tấn, nhưng với bộ động cơ F135-PW-100 đầy mạnh mẽ được trang bị, các chiến đấu cơ F-35 vẫn mang theo gia tốc tối đa lên đến Mach 1.6, đảm bảo đủ sự cơ động cần thiết với tải trọng khá “nặng nề”. Nguồn ảnh: QQ. Với bộ động cơ mạnh mẽ này, ngoài tốc độ cao mang lại sự cơ động tối ưu ra, các tiêm kích F-35 của Mỹ còn có thể hoạt động bền bỉ trong phạm vi lên đến 2.800km, với trần bay tối đa đạt 15.000m. Nguồn ảnh: planobrazil.com. Về vũ trang, các F-35 này mang theo mình tới hơn 8 tấn vũ khí các loại, được phân bổ với 4 trạm trong thân và 6 trạm ngoài dưới cánh, các loại vũ khí của nó bao gồm các loại tên lửa tân tiến của Mỹ cùng với các loại bom thông minh. Nguồn ảnh: vestnikkavkaza.net. Cùng với đó, các tiêm kích đa nhiệm F-35 này còn được trang bị một khẩu pháo hàng không GAU-22/A quay nòng cỡ 25mm với tới 180 viên đạn, làm tốt các nhiệm vụ tác chiến gần hay hỗ trợ hoả lực. Nguồn ảnh: VNN. Kết hợp với các loại vũ khí kể trên, F-35 được Mỹ phát triển với nền tảng công nghệ tân tiến, hệ thống tác chiến điện tử của chúng đảm bảo được độ chính xác cao và bán kính chiến đấu có thể lên tối đa hơn 1.400km, đem lại rất nhiều ưu thế trong công cuộc tác chiến trên không. Nguồn ảnh: skiesmag.com. Có thể nói rằng, tuy cơ hội nối lại hợp đồng giữa Mỹ - UAE là rất nhỏ, nhưng phải công nhận rằng, các chiến đấu cơ F-35 của Mỹ vẫn là một nền tảng không chiến rất tốt cho UAE, cùng với các máy bay chiến đấu Rafale của Pháp mà UAE đã mua, chắc chắn sẽ khiến cho các quốc gia đối địch phải “e ngại”. Nguồn ảnh: yoursurvivalguy.com.

