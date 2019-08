Type 56 của Thái Lan là khẩu súng “độ” xịn nhất Đông Nam Á?

Quân đội Thái Lan vừa để lộ hình ảnh một khẩu súng trường tấn công kiểu Bullpup được nước này độ lại từ khẩu Type 56 khiến nhiều người phải sững sờ. Về cơ bản, hệ thống "khung ngầm" của khẩu súng này dựa trên thiết kế của Type 56 với nòng được kéo dài kèm theo đó là phần đầu khá giống của khẩu AUG trong khi đó báng súng lại "vay mượn" thiết kế từ WA-2000. Nguồn ảnh: Twitter. Đây cũng không phải lần đầu tiên khẩu súng trường tấn công Type 56 cổ lỗ sĩ của Trung Quốc bị mang ra "độ chế" lại thành súng trường tấn công kiểu Bullpup. Trong ảnh là một khẩu SKS được độ lại với thiết kế của một khẩu súng Bullpup (băng đạn được đặt phía sau) với kích thước chỉ bằng một nửa so với phiên bản SKS tiêu chuẩn.Nguồn ảnh: Rifle. Trong quá khứ, có rất nhiều mẫu độ chế của khẩu súng trường tấn công này từng được ra đời và giới thiệu. Tuy nhiên phần nhiều trong số đó chỉ là độ để sưu tầm, hiếm thấy phiên bản độ nào được đưa vào sử dụng trong quân đội như của Thái Lan. Nguồn ảnh: Forces.Súng trường tự động Type 56 hay còn có tên Hán Việt là "Kiểu 56" được Trung Quốc chế tạo dựa trên thiết kế của khẩu AK-47 và AKM do Liên Xô sản xuất. Loại súng này được Trung Quốc sản xuất từ năm 1956 và tới nay vẫn tiếp tục được sử dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Nguồn ảnh: Pinterest. Quân đội Việt Nam cũng từng nhận được khẩu súng này qua đường viện trợ của Trung Quốc và gọi đây là khẩu K-56. Theo ước tính, có tới 10 hoặc 15 triệu khẩu súng trường tấn công Type 56 được sử dụng trên nhiều chiến trường khắp từ châu Á tới châu Âu hoặc thậm chí là châu Phi và Nam Mỹ. Nguồn ảnh: Qianlong. Về cơ bản, súng trường tấn công Type 56 có cơ chế hoạt động gần như giống hệt với AK-47 do Liên Xô sản xuất. Cách dễ nhất để phân biệt giữa khẩu AK-47 và Type 56 đó là phần lưỡi lê. Lê của Type 56 có thiết kế ba cạnh trong kh iddos lê của AK-47 có thiết kế kiểu lá lúa. Nguồn ảnh: Flickr. Đầu ruồi của AK-47 cũng cho xạ thủ trường nhìn rộng hơn chứ không bị vướng vòng tròn bảo vệ như trên đầu ruồi của Type 56. Tuy nhiên trong điều kiện tác chiến, vòng tròn bảo vệ của Type 56 sẽ cho phép phần đầu ruồi của khẩu súng này không bị va đập và bị cong vênh. Nguồn ảnh: Tube. Cũng giống như AK-47, Type 56 có rất nhiều phiên bản khác nhau bao gồm phiên bản Type 56I/II với báng gấp gọn gàng, Type-56C với nòng ngắn, hộp tiếp đạn 20 viên hoặc thậm chí là phiên bản Type 84 sử dụng cỡ đạn 5,56mm chuẩn NATO. Nguồn ảnh: Pinterest. Tính tới thời điểm hiện tại, trên thế giới vẫn còn một vài quốc gia tiếp tục sản xuất khẩu súng trường tấn công này trong đó có các nước như Sudan, Campuchia và Albania. Việt Nam cũng đã từng sản xuất và sử dụng rất nhiều khẩu Type 56 trong biên chế của mình. Nguồn ảnh: Pinterest. Chính vì việc được sản xuất rộng rãi và được sử dụng rất phổ biến, khẩu súng trường tấn công Type 56 của Trung Quốc đã được "độ" lại rất nhiều để cho ra đời những phiên bản đặc biệt cực kỳ độc đáo. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Mercedes mang xe chống đạn ra thử lửa với khẩu AK-47

Quân đội Thái Lan vừa để lộ hình ảnh một khẩu súng trường tấn công kiểu Bullpup được nước này độ lại từ khẩu Type 56 khiến nhiều người phải sững sờ. Về cơ bản, hệ thống "khung ngầm" của khẩu súng này dựa trên thiết kế của Type 56 với nòng được kéo dài kèm theo đó là phần đầu khá giống của khẩu AUG trong khi đó báng súng lại "vay mượn" thiết kế từ WA-2000. Nguồn ảnh: Twitter. Đây cũng không phải lần đầu tiên khẩu súng trường tấn công Type 56 cổ lỗ sĩ của Trung Quốc bị mang ra "độ chế" lại thành súng trường tấn công kiểu Bullpup. Trong ảnh là một khẩu SKS được độ lại với thiết kế của một khẩu súng Bullpup (băng đạn được đặt phía sau) với kích thước chỉ bằng một nửa so với phiên bản SKS tiêu chuẩn.Nguồn ảnh: Rifle. Trong quá khứ, có rất nhiều mẫu độ chế của khẩu súng trường tấn công này từng được ra đời và giới thiệu. Tuy nhiên phần nhiều trong số đó chỉ là độ để sưu tầm, hiếm thấy phiên bản độ nào được đưa vào sử dụng trong quân đội như của Thái Lan. Nguồn ảnh: Forces. Súng trường tự động Type 56 hay còn có tên Hán Việt là "Kiểu 56" được Trung Quốc chế tạo dựa trên thiết kế của khẩu AK-47 và AKM do Liên Xô sản xuất. Loại súng này được Trung Quốc sản xuất từ năm 1956 và tới nay vẫn tiếp tục được sử dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Nguồn ảnh: Pinterest. Quân đội Việt Nam cũng từng nhận được khẩu súng này qua đường viện trợ của Trung Quốc và gọi đây là khẩu K-56. Theo ước tính, có tới 10 hoặc 15 triệu khẩu súng trường tấn công Type 56 được sử dụng trên nhiều chiến trường khắp từ châu Á tới châu Âu hoặc thậm chí là châu Phi và Nam Mỹ. Nguồn ảnh: Qianlong. Về cơ bản, súng trường tấn công Type 56 có cơ chế hoạt động gần như giống hệt với AK-47 do Liên Xô sản xuất. Cách dễ nhất để phân biệt giữa khẩu AK-47 và Type 56 đó là phần lưỡi lê. Lê của Type 56 có thiết kế ba cạnh trong kh iddos lê của AK-47 có thiết kế kiểu lá lúa. Nguồn ảnh: Flickr. Đầu ruồi của AK-47 cũng cho xạ thủ trường nhìn rộng hơn chứ không bị vướng vòng tròn bảo vệ như trên đầu ruồi của Type 56. Tuy nhiên trong điều kiện tác chiến, vòng tròn bảo vệ của Type 56 sẽ cho phép phần đầu ruồi của khẩu súng này không bị va đập và bị cong vênh. Nguồn ảnh: Tube. Cũng giống như AK-47, Type 56 có rất nhiều phiên bản khác nhau bao gồm phiên bản Type 56I/II với báng gấp gọn gàng, Type-56C với nòng ngắn, hộp tiếp đạn 20 viên hoặc thậm chí là phiên bản Type 84 sử dụng cỡ đạn 5,56mm chuẩn NATO. Nguồn ảnh: Pinterest. Tính tới thời điểm hiện tại, trên thế giới vẫn còn một vài quốc gia tiếp tục sản xuất khẩu súng trường tấn công này trong đó có các nước như Sudan, Campuchia và Albania. Việt Nam cũng đã từng sản xuất và sử dụng rất nhiều khẩu Type 56 trong biên chế của mình. Nguồn ảnh: Pinterest. Chính vì việc được sản xuất rộng rãi và được sử dụng rất phổ biến, khẩu súng trường tấn công Type 56 của Trung Quốc đã được "độ" lại rất nhiều để cho ra đời những phiên bản đặc biệt cực kỳ độc đáo. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Mercedes mang xe chống đạn ra thử lửa với khẩu AK-47