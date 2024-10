Tướng Syrsky đang dụ quân Nga tiến vào “bẫy” Kurakhove

Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW) thừa nhận, trong ngày 6 và 7/10, Quân đội Nga tiếp tục thực hiện thành công các hoạt động tấn công ở phía tây Donetsk, tại khu vực Ostrovsky và Maksimilyanivka, cũng như dọc đường cao tốc H-15 Maryinka-Kurakhovo. Tại đây, dựa vào khu dân cư Pobeda, Cụm quân Trung tâm của Nga gần như đã tiếp cận vùng ngoại ô thành phố Kurakhove. Thông tin này lấy từ nguồn của Quân đội Nga. Phóng viên Yury Kotenok cho biết, Maksimilyanovka và Ostroye đã nằm dưới sự kiểm soát của Quân đội Nga. Đặc biệt là việc quân Nga kiểm soát Ostroye có thể khiến quân Ukraine có nguy cơ bị bao vây, nên đã rút quân chủ lực trước, chỉ để lại một nhóm yểm trợ có quy mô khoảng một trung đội. Trên hướng Ugledar, nơi cách Kurakhove không xa, đúng như dự đoán, sau khi chiếm Ugledar, quân Nga đẩy nhanh tốc độ tấn công vào làng Zolota Nyva và khu vực phía tây. Đoạn phim định vị địa lý được công bố vào trưa ngày 7/10 cho thấy, các đơn vị của Lữ đoàn bộ binh thủy quân lục chiến số 40 của Hạm đội Thái Bình Dương, hiện đã tiến vào phần phía tây của làng Zolotaya Nyva trong một cuộc tấn công của trung đội bộ binh cơ giới. Nhưng đến tối cùng ngày, một đoạn video được quay từ UAV đã được tung lên mạng internet, trong đó một lính thủy đánh bộ Nga phất cờ Nga ở ngay trung tâm làng Zolotaya Nyva, xác nhận Quân đội Nga đã tự tin kiểm soát ngôi làng này. Sau khi tham khảo địa lý đoạn phim, người ta xác định được rằng bước tiến của các đơn vị Nga là từ ngôi làng Prechistovka lân cận, cách đó 4 km. Như vậy, một khu dân cư khá lớn và được phòng thủ tốt ở phía tây Ugledar đã bị quân Nga đánh chiếm trong một ngày, điều mà trước đây dường như không thể có. Theo thông tin trực tiếp từ chiến trường, các nhóm tấn công của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 40 với sự hỗ trợ của xe bọc thép đã tiến vào làng Zolotaya Niva sau khi sử dụng một loạt UAV FPV phá hủy các hỏa điểm và một chiếc chỉ huy M577 của Ukraine. Quân Ukraine trong nỗ lực chiếm lại ngôi làng đã tung một trung đội xe tăng từ Shakhtyorskoye tăng viện, nhưng ngay lập tức bị UAV FPV của Nga tấn công, khiến bộ binh đi theo không mạo hiểm và vội vàng quay trở lại. Lực lượng đồn trú Ukraine còn lại đã cố gắng ẩn náu trong vành đai rừng ở phía tây nam ngôi làng, nhưng đã bị Nga tấn công bằng bom lượn. Nhà quan sát quân sự độc lập Konstantin Mashovets đã đưa ra đánh giá về lực lượng thủy quân lục chiến Nga: “Điều đầu tiên khiến bạn chú ý là sự thay đổi về số lượng và chất lượng của các đơn vị Nga tung vào hướng này. Nên nhớ trước đó mọi nỗ lực của Quân đội Nga nhằm tấn công trực tiếp vào Ugledar hoặc ở khu vực lân cận đều kết thúc vô ích. Nhưng tình hình thay đổi khi Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 40 tham chiến”. Còn chỉ huy Lữ đoàn 79 của Ukraine, đơn vị phòng thủ ở Kurakhovo viết: “Tình hình thực sự đang nóng lên. Vì lý do nào đó, đến bây giờ người ta mới thấy rõ rằng, trong bối cảnh tổ chức phòng thủ xung quanh Kurakhove, việc chuẩn bị các tuyến phòng thủ ở phía nam và phía đông được thực hiện một cách bất cẩn, còn ở phía bắc thì hoàn toàn không được thực hiện”. Vị chỉ huy của Lữ đoàn 79 cũng cho biết thêm, “Ostrovsky là tiền đồn cuối cùng trên con đường mà quân Nga tiến đến vùng ngoại ô thành phố Kurakhovo. Mọi người đều hiểu rằng, quân Ukraine sẽ phải rút lui khỏi phần phía tây của làng Maksimilyanovka đến chính Kurakhove, nơi địa ngục thực sự sẽ chờ đợi chúng ta”. Một số chỉ huy đơn vị chiến đấu của Ukraine ở hướng Pokrovsk cho biết, bây giờ các tầng hầm của các nhà cao tầng cũng không thể bảo đảm an toàn. Một trong số họ viết: “Chúng tôi sẽ không công bố đoạn phim, nhưng các tầng hầm hoàn toàn không thể bảo vệ khỏi những quả bom xuyên của Nga, nên bây giờ, ngay khi ngôi nhà bắt đầu sập, việc đầu tiên cần làm là nhanh chóng rời bỏ nơi trú ẩn”. Blogger Ukraine Bogdan Miroshnikov đã đưa ra đánh giá về tình hình ở Kurakhove. Theo ông, khu vực từ Ostrovsky đến Kurakhove là một đầm lầy và có một cây cầu nhỏ. Nếu nước hồ chứa đã rút đi một phần, thì có thể đi bộ qua, nhưng khi những cơn mưa cuối mùa thu bắt đầu ở phía đông Ukraine, bạn sẽ không thể vào Kurakhovo. Vì vậy, trên thực tế, mệnh lệnh của Tướng Syrsky dường như được duy trì ít nhất cho đến tháng 11. Maksimilyanovka là ngôi làng, cách Kurakhove 3,5 km về phía đông đã nằm trong tay Nga và đây sẽ là những đầu cầu để các mũi tấn công của họ đột phá vào Kurakhovo. Trận tấn công vào Kurakhove chắc chắn là một trận giao tranh ác liệt, vì tấn công trực diện vào trận địa phòng ngự kiên cố của đối phương là một nhiệm vụ khó khăn. Như Miroshnikov viết, Tướng Syrsky hy vọng sẽ tiêu hao Cụm quân Trung tâm của Nga tại Kurakhove bằng những trận chiến ác liệt; vì cứ điểm Kurakhovo là một vị trí khó có thể tấn công, khi nhìn nhân từ quan điểm của một trận chiến trên đường phố. Lý do là ở phía đông Kurakhove có các khu nhà dân lớn, được bao phủ bởi các tòa nhà cao tầng nằm ở trung tâm thành phố. Nhưng nguy hiểm hơn đối với quân Nga khi tiến vào Kurakhove, đó là khu công nghiệp khổng lồ, nơi đặt Nhà máy Nhiệt điện Kurakhovskaya, có diện tích tới 8 km mét vuông. Nên việc đánh bật quân Ukraine ra khỏi Kurakhove có thể mất nhiều thời gian. Vậy để chiếm Kurakhove, quân Nga có thể sử dụng những chiến thuật kinh điển, đó là tiến hành bao vây 3 mặt, kết hợp phong tỏa giao thông và oanh kích dữ dội bằng bom, pháo và UAV FPV. Tuy nhiên, chỉ huy Ukraine cũng nhìn thấy nguy cơ Kurakhovo bị quân Nga đột phá từ phía tây thành phố. Hiện Quân đội Nga đã chiếm Tsukurino và đột phá vào Novoselidovka, và ở đó, khi di chuyển dọc theo tuyến đường sắt, quân Nga sẽ tiếp cận được bờ phía bắc ở phía tây hồ chứa Vovcha. Tiếp theo, quân Nga sẽ phải chiếm hai khu định cư nhỏ là Starye Terny và Dachnoe, để hình thành vòng vây từ phía tây Kurakhove. (Nguồn ảnh: Topwar, Liveuamap, Ukrinform, RT).

