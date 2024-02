Tướng Nga chỉ huy trận Avdiivka từng bị Ukraine tuyên bố đã thiệt mạng

Theo thông tin từ trang Topwar của Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã trình báo cáo lên Tổng thống Putin việc Quân khu trung tâm Nga đã "giải phóng" thành phố Avdiivka, sau 4 tháng tiến hành “tổng công kích”. Điều đáng chú ý là chỉ huy chiến dịch “giải phóng” Avdiivka do Tướng Mordvichev, Tư lệnh Quân khu Trung tâm, chỉ huy. Tướng Mordvichev cũng đã giành chiến thắng trong trận Mariupol trong giai đoạn đầu của cuộc chiến và tiêu diệt một số quân Ukraine, trong đó có Tiểu đoàn Azov. Và bây giờ là chiến thắng tại Avdiivka. Lần này, Mordvichev có thể gọi là vị tướng “uy tín” nhất của Quân đội Nga, giỏi tấn công những trận đánh cam go. Điều thú vị là Ukraine trước đó từng tuyên bố tướng Mordvichev đã thiệt mạng trong một cuộc “tấn công phẫu thuật” tại sân bay Chernobavka và gọi ông là vị tướng thứ sáu của Quân đội Nga thiệt mạng ở Ukraine. Tuy nhiên, Tướng Mordvichev đã “sống lại từ cõi chết” và được thăng chức chỉ huy Tập đoàn quân trung tâm của Quân đội Nga. Theo đánh giá của các sĩ quan chỉ huy Nga, phong cách chỉ huy của ông hoàn toàn khác với người chỉ huy trước đó, Tướng Alexander Rabin. Tướng Rabin có tác phong “thận trọng” hơn trong chiến đấu, từng bị người đứng đầu nhà nước Cộng hòa Chechnya, ông Kadyrov chỉ trích là “không có tài, chỉ trốn ở Luhansk”. Trong khi Tướng Mordvichev thẳng tay và không hề tỏ ra thương xót với đối phương. Thậm chí Tướng Mordvichev còn cho rằng, việc tràn ngập Ukraine chỉ là “bước trung gian”. Tuyên bố được cho là “khiêu khích” này được phương Tây hiểu là “Quân đội Nga sẽ tiếp tục xâm lược Đông Âu sau khi chiếm Ukraine”. Từ điểm này cũng có thể thấy, Tướng Mordvichev có xu hướng chủ động tấn công và dám thẳng tay. Minh chứng cụ thể là khi tấn công Nhà máy thép Azovstal ở Mariupol vào tháng 6/2022, Tướng Mordvichev đã dám dùng bom cháy thermite đốt cháy hoàn toàn mục tiêu, khiến quân của Tiểu đoàn Azov và tàn quân Ukraine đang ẩn náu trong đường hầm của nhà máy thép phải đầu hàng chỉ sau vài ngày. Chuyển sang chiến trường Avdiivka, Tướng Mordvichev dám sử dụng đạn nhiệt áp và bom chùm, khiến quân của Lữ đoàn xung kích Azov số 3 phải ẩn náu trong đường hầm của Nhà máy luyện cốc và không dám ra ngoài đụng độ quân Nga trong thành phố. Lữ đoàn xung kích Azov số 3 được Tướng Syrskyi cử đến Avdiivka để phá vây và yểm trợ rút lui, đã bị Tướng Mordvichev đánh bại. Quân Nga đã có thể bao vây và tiêu diệt một số lượng lớn quân Ukraine đang rút lui. Theo Bộ trưởng Shoigu, quân Ukraine thiệt hại 1.500 người trong vòng 24 giờ. Cuộc tấn công của Quân đội Nga vào Avdiivka từ tháng 10 năm ngoái đến nay, Quân đội Nga chỉ mất hơn 4 tháng để chiếm được pháo đài này. Những chiến dịch tương tự thường khiến Quân đội Nga phải mất hơn 7, 8 tháng để hoàn thành, như trường hợp của Bakhmut là bảy tháng rưỡi. Cũng lấy Avdiivka làm ví dụ, trước khi Tướng Mordvichev nhậm chức, quân Nga đã chiến đấu hơn mười tháng mà không chiếm được. Sau khi nhậm chức, Mordvichev đã thay đổi chiến thuật truyền thống của Quân đội Nga bằng ba đòn quyết định, khiến tuyến phòng thủ ở đây đã bị phá vỡ. Đòn nặng đầu tiên là Quân đội Nga “tạm thời thiết lập ưu thế trên không cục bộ” ở Avdiivka; đặc biệt trong những ngày cuối cùng đánh chiếm Avdiivka, lực lượng không quân chiến thuật của Nga đã hỗ trợ mạnh mẽ cho bộ binh, ném bom cực mạnh vào các vị trí phòng thủ kiên cố của Ukraine. Theo Viện nghiên cứu chiến tranh của Mỹ (ISW) của Mỹ, có thể đây là lần đầu tiên Không quân Nga thực hiện việc này ở chiến trường Ukraine. Người phát ngôn Lữ đoàn xung kích Azov số 3 ẩn náu trong Nhà máy luyện cốc ngày 17/2 cho biết, máy bay chiến đấu của Nga đã ném tới 500 quả bom lượn cực mạnh vào các vị trí phòng ngự của Ukraine trong những ngày gần đây. Còn Chuẩn tướng Alexander Tarnavsky, chỉ huy Lực lượng Tavrisk của Quân đội Ukraine cho biết, trong ngày 14/2, các máy bay chiến đấu của Nga đã tiến hành 73 cuộc không kích theo hướng Tavrisk (trong đó có Avdiivka), đây là mức cao kỷ lục. Mặc dù Lực lượng Không quân Nga ngày càng sử dụng nhiều bom dẫn đường trên chiến trường Ukraine kể từ đầu năm 2023, nhưng vụ ném bom quy mô lớn gần đây trên mặt trận Avdiivka cũng là lần đầu tiên thể hiện sức mạnh của Không quân Nga trên chiến trường. Một chỉ huy của đơn vị đặc biệt "Storm-Z" của Nga cho biết, trước kia vì không giành được ưu thế trên không, nên Không quân Nga đã không thể tiến hành các hoạt động yểm trợ trên không quy mô lớn. Và cuộc không kích quy mô lớn ở Avdiivka này đã khẳng định Không quân Nga “đã trở lại”. Những thay đổi về chiến thuật của Quân đội Nga cũng sẽ diễn ra ở các hướng khác trên tiền tuyến. Không quân Nga có khả năng tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn vào các vị trí của Ukraine trên tiền tuyến trong vài ngày. Lực lượng mặt đất của Nga có thể sử dụng ưu thế trên không cục bộ tạm thời này để mở rộng kết quả của họ Tướng Syrskyi, Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine cho biết, ngày 17/2, Quân đội Ukraine đã bắn hạ 3 máy bay chiến đấu Nga thả bom dẫn đường trên bầu trời Donetsk, trong đó có 2 chiếc Su-34 và 1 chiếc Su-35. ISW cho rằng, điều này có thể là do Quân đội Ukraine đã tạm thời bố trí một hệ thống phòng không “khan hiếm” để bảo vệ việc rút quân Ukraine khỏi Avdiivka. Đòn nặng thứ hai là bộ binh Nga chuyển từ tấn công trực diện ngay từ đầu, sang các mũi xung kích nhỏ rải rác từ mọi hướng; họ không còn “dại dột” tấn công vỗ mặt vào trận đại phòng ngự vững chắc, mà xen kẽ tấn công vào bên sườn phòng thủ yếu. Đẩy nhanh tốc độc tiến công và bao vây, đồng thời cắt đứt đường tiếp tế của quân Ukraine, khiến Avdiivka sớm bị sụp đổ. Đòn nặng thứ ba cũng là mấu chốt để quân Nga tiến vào khu đô thị Avdiivka, họ hành quân qua một đường hầm dưới lòng đất dài 2 km, vượt qua khu vực phòng thủ trên mặt đất của Quân đội Ukraine và tiến thẳng vào phía sau trận địa phòng ngự của quân Ukraine. Sau đó xác lập thế trận ổn định ở khu đô thị, đầu cầu, đưa lực lượng vào mở rộng khu vực chiếm đóng. Hiện tại, sau khi kiểm soát hoàn toàn khu đô thị Avdiivka, quân Nga tiếp tục tiến về phía làng Lastochkyne, trong khi quân đội Ukraine tiếp tục rút lui. Người ta ước tính bước tiếp theo là quân Nga sẽ bao vây và tiêu diệt số quân còn lại của Lữ đoàn Azov số 3 trong Nhà máy luyện cốc (Nguồn ảnh: CNN, Sputnik, Topwar, Sina).

Theo thông tin từ trang Topwar của Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã trình báo cáo lên Tổng thống Putin việc Quân khu trung tâm Nga đã "giải phóng" thành phố Avdiivka, sau 4 tháng tiến hành “tổng công kích”. Điều đáng chú ý là chỉ huy chiến dịch “giải phóng” Avdiivka do Tướng Mordvichev, Tư lệnh Quân khu Trung tâm, chỉ huy. Tướng Mordvichev cũng đã giành chiến thắng trong trận Mariupol trong giai đoạn đầu của cuộc chiến và tiêu diệt một số quân Ukraine, trong đó có Tiểu đoàn Azov. Và bây giờ là chiến thắng tại Avdiivka. Lần này, Mordvichev có thể gọi là vị tướng “uy tín” nhất của Quân đội Nga, giỏi tấn công những trận đánh cam go. Điều thú vị là Ukraine trước đó từng tuyên bố tướng Mordvichev đã thiệt mạng trong một cuộc “tấn công phẫu thuật” tại sân bay Chernobavka và gọi ông là vị tướng thứ sáu của Quân đội Nga thiệt mạng ở Ukraine. Tuy nhiên, Tướng Mordvichev đã “sống lại từ cõi chết” và được thăng chức chỉ huy Tập đoàn quân trung tâm của Quân đội Nga. Theo đánh giá của các sĩ quan chỉ huy Nga, phong cách chỉ huy của ông hoàn toàn khác với người chỉ huy trước đó, Tướng Alexander Rabin. Tướng Rabin có tác phong “thận trọng” hơn trong chiến đấu, từng bị người đứng đầu nhà nước Cộng hòa Chechnya, ông Kadyrov chỉ trích là “không có tài, chỉ trốn ở Luhansk”. Trong khi Tướng Mordvichev thẳng tay và không hề tỏ ra thương xót với đối phương. Thậm chí Tướng Mordvichev còn cho rằng, việc tràn ngập Ukraine chỉ là “bước trung gian”. Tuyên bố được cho là “khiêu khích” này được phương Tây hiểu là “Quân đội Nga sẽ tiếp tục xâm lược Đông Âu sau khi chiếm Ukraine”. Từ điểm này cũng có thể thấy, Tướng Mordvichev có xu hướng chủ động tấn công và dám thẳng tay. Minh chứng cụ thể là khi tấn công Nhà máy thép Azovstal ở Mariupol vào tháng 6/2022, Tướng Mordvichev đã dám dùng bom cháy thermite đốt cháy hoàn toàn mục tiêu, khiến quân của Tiểu đoàn Azov và tàn quân Ukraine đang ẩn náu trong đường hầm của nhà máy thép phải đầu hàng chỉ sau vài ngày. Chuyển sang chiến trường Avdiivka, Tướng Mordvichev dám sử dụng đạn nhiệt áp và bom chùm, khiến quân của Lữ đoàn xung kích Azov số 3 phải ẩn náu trong đường hầm của Nhà máy luyện cốc và không dám ra ngoài đụng độ quân Nga trong thành phố. Lữ đoàn xung kích Azov số 3 được Tướng Syrskyi cử đến Avdiivka để phá vây và yểm trợ rút lui, đã bị Tướng Mordvichev đánh bại. Quân Nga đã có thể bao vây và tiêu diệt một số lượng lớn quân Ukraine đang rút lui. Theo Bộ trưởng Shoigu, quân Ukraine thiệt hại 1.500 người trong vòng 24 giờ. Cuộc tấn công của Quân đội Nga vào Avdiivka từ tháng 10 năm ngoái đến nay, Quân đội Nga chỉ mất hơn 4 tháng để chiếm được pháo đài này. Những chiến dịch tương tự thường khiến Quân đội Nga phải mất hơn 7, 8 tháng để hoàn thành, như trường hợp của Bakhmut là bảy tháng rưỡi. Cũng lấy Avdiivka làm ví dụ, trước khi Tướng Mordvichev nhậm chức, quân Nga đã chiến đấu hơn mười tháng mà không chiếm được. Sau khi nhậm chức, Mordvichev đã thay đổi chiến thuật truyền thống của Quân đội Nga bằng ba đòn quyết định, khiến tuyến phòng thủ ở đây đã bị phá vỡ. Đòn nặng đầu tiên là Quân đội Nga “tạm thời thiết lập ưu thế trên không cục bộ” ở Avdiivka; đặc biệt trong những ngày cuối cùng đánh chiếm Avdiivka, lực lượng không quân chiến thuật của Nga đã hỗ trợ mạnh mẽ cho bộ binh, ném bom cực mạnh vào các vị trí phòng thủ kiên cố của Ukraine. Theo Viện nghiên cứu chiến tranh của Mỹ (ISW) của Mỹ, có thể đây là lần đầu tiên Không quân Nga thực hiện việc này ở chiến trường Ukraine. Người phát ngôn Lữ đoàn xung kích Azov số 3 ẩn náu trong Nhà máy luyện cốc ngày 17/2 cho biết, máy bay chiến đấu của Nga đã ném tới 500 quả bom lượn cực mạnh vào các vị trí phòng ngự của Ukraine trong những ngày gần đây. Còn Chuẩn tướng Alexander Tarnavsky, chỉ huy Lực lượng Tavrisk của Quân đội Ukraine cho biết, trong ngày 14/2, các máy bay chiến đấu của Nga đã tiến hành 73 cuộc không kích theo hướng Tavrisk (trong đó có Avdiivka), đây là mức cao kỷ lục. Mặc dù Lực lượng Không quân Nga ngày càng sử dụng nhiều bom dẫn đường trên chiến trường Ukraine kể từ đầu năm 2023, nhưng vụ ném bom quy mô lớn gần đây trên mặt trận Avdiivka cũng là lần đầu tiên thể hiện sức mạnh của Không quân Nga trên chiến trường. Một chỉ huy của đơn vị đặc biệt "Storm-Z" của Nga cho biết, trước kia vì không giành được ưu thế trên không, nên Không quân Nga đã không thể tiến hành các hoạt động yểm trợ trên không quy mô lớn. Và cuộc không kích quy mô lớn ở Avdiivka này đã khẳng định Không quân Nga “đã trở lại”. Những thay đổi về chiến thuật của Quân đội Nga cũng sẽ diễn ra ở các hướng khác trên tiền tuyến. Không quân Nga có khả năng tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn vào các vị trí của Ukraine trên tiền tuyến trong vài ngày. Lực lượng mặt đất của Nga có thể sử dụng ưu thế trên không cục bộ tạm thời này để mở rộng kết quả của họ Tướng Syrskyi, Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine cho biết, ngày 17/2, Quân đội Ukraine đã bắn hạ 3 máy bay chiến đấu Nga thả bom dẫn đường trên bầu trời Donetsk, trong đó có 2 chiếc Su-34 và 1 chiếc Su-35. ISW cho rằng, điều này có thể là do Quân đội Ukraine đã tạm thời bố trí một hệ thống phòng không “khan hiếm” để bảo vệ việc rút quân Ukraine khỏi Avdiivka. Đòn nặng thứ hai là bộ binh Nga chuyển từ tấn công trực diện ngay từ đầu, sang các mũi xung kích nhỏ rải rác từ mọi hướng; họ không còn “dại dột” tấn công vỗ mặt vào trận đại phòng ngự vững chắc, mà xen kẽ tấn công vào bên sườn phòng thủ yếu. Đẩy nhanh tốc độc tiến công và bao vây, đồng thời cắt đứt đường tiếp tế của quân Ukraine, khiến Avdiivka sớm bị sụp đổ. Đòn nặng thứ ba cũng là mấu chốt để quân Nga tiến vào khu đô thị Avdiivka, họ hành quân qua một đường hầm dưới lòng đất dài 2 km, vượt qua khu vực phòng thủ trên mặt đất của Quân đội Ukraine và tiến thẳng vào phía sau trận địa phòng ngự của quân Ukraine. Sau đó xác lập thế trận ổn định ở khu đô thị, đầu cầu, đưa lực lượng vào mở rộng khu vực chiếm đóng. Hiện tại, sau khi kiểm soát hoàn toàn khu đô thị Avdiivka, quân Nga tiếp tục tiến về phía làng Lastochkyne, trong khi quân đội Ukraine tiếp tục rút lui. Người ta ước tính bước tiếp theo là quân Nga sẽ bao vây và tiêu diệt số quân còn lại của Lữ đoàn Azov số 3 trong Nhà máy luyện cốc (Nguồn ảnh: CNN, Sputnik, Topwar, Sina).