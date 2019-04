Tự tin bay đêm, F-35A Nhật mất tích giữa Thái Bình Dương

NHK dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, chiếc tiêm kích tàng hình F-35A của Phòng vệ Trên không nước này biến mất khỏi màn hình radar vào khoảng 7h30 tối ngày 9/4 (theo giờ địa phương), khoảng nửa giờ sau khi cất cánh từ căn cứ không quân Misawa. Hình ảnh F-35A của Nhật Bản thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên. Nguồn ảnh: Scalemates Dựa vào dữ liệu radar cuối cùng của chiếc F-35A, vị trí nó mất tích cách căn cứ Misawa khoảng 130km về phía đông bắc hướng ra Thái Bình Dương. Ở thời điểm mất tích chiến đấu cơ tàng hình Nhật Bản đang tham gia một buổi huấn luyện bay đêm thường xuyên với ít nhất 3 chiếc F-35A khác. Trong vòng tròn đỏ là vị trí được cho là khu vực F-35A Nhật Bản mất tích. Nguồn ảnh: Liveuamap. Khi gặp nạn trên chiếc F-35A chỉ có một phi công và cả hai đều được xác định là mất tích trên biển. Một chiến dịch tìm kiếm cứu hộ khẩn cấp đã được triển khai ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng Phòng vệ Biển và Cảnh sát Biển Nhật Bản đã điều động nhiều máy bay và tàu đến khu vực vùng biển chiếc F-35A xuất hiện lần cuối trên màn hình radar để tìm kiếm phi công mất tích. Nguồn ảnh: Wikimedia. Cũng ngay sau vụ tai nạn, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã tuyên bố tạm thời đình chỉ bay đối với 12 chiếc F-35A còn lại, và chúng chỉ có thể hoạt động trở lại sau khi nguyên nhân vụ tai nạn được làm rõ. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Được biết đây là lần thứ hai dòng tiêm kích tàng hình mới nhất của Mỹ bị phá hủy hoàn toàn trong một vụ tai nạn, với lần gần đây nhất là vào tháng 9/2018 khi một chiếc F-35B thuộc Thủy quân Lục chiến Mỹ đâm xuống đất ở Nam Carolina, phi công may mắn thoát chết. Nguồn ảnh: The Aviation. Hiện tại trong biên chế Phòng vệ trên Không Nhật Bản đang vận hành 13 chiếc tiêm kích tàng hình F-35A, trong đó có hơn 10 chiếc được triển khai tới căn cứ không quân Misawa từ cuối năm ngoái. Nguồn ảnh: The Drive. Tokyo đặt hàng mua tổng cộng 42 chiếc tiêm kích tàng hình F-35A từ cuối năm 2011, đến năm 2018 tiếp tục đặt mua thêm 63 chiếc F-35A và 42 chiếc F-35B giúp Nhật Bản trở thành khách hàng lớn thứ 2 mua dòng chiến đấu cơ hình thế hệ 5 do hãng Lockheed Martin chế tạo. Nguồn ảnh: The Aviationist. -35 Lightning II là dòng máy bay chiến đấu thế hệ 5 được hãng Lockheed Martin chế tạo cho Quân đội Mỹ cũng như giành cho xuất khẩu. F-35 được trang bị hệ thống vũ khí hiện đại, sở hữu thiết kế tàng hình, cùng khả năng thực hiện hành trình bay siêu âm. Nguồn ảnh: DefenceTalk. Nhầm phục vụ cho yêu cầu tác chiến của Quân đội Mỹ, F-35 được phát triển thành ba biến thể gồm F-35A, F-35B và F-35C với kiểu cất hạ cánh thông thường, cất cánh ngắn, hạ cánh thẳng đứng và cất - hạ cánh trên tàu sân bay để sử dụng cho các lực lượng không quân, lính thủy đánh bộ và hải quân. Nguồn ảnh: The Aviation. Tuy nhiên, dù mất hơn 30 năm phát triển cùng hàng nghìn tỷ USD cho quá trình nghiên cứu và mua sắm thế nhưng cho tới thời điểm hiện tại chương trình F-35 vẫn chưa thể khiến Lầu Năm Góc cảm thấy hài lòng, khi dòng chiến đấu cơ này mang trên mình đầy lỗi kỹ thuật, bị đánh giá hoạt động không hiệu và không thích hợp cho hoạt động trên tàu sân bay. Nguồn ảnh: The Drive Bất chấp những khiếm khuyết hiện tại F-35 vẫn đắt hàng trên thị trường vũ khí quốc tế với hơn 350 chiếc đã được xuất xưởng và khách hàng chủ yếu của nó vẫn là các quốc gia đồng minh của Mỹ cũng như các nước có đóng góp vốn cho chương trình phát triển F-35. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Mời độc giả xem video: Lễ ra mắt chiếc F-35A đầu tiên của Nhật Bản. (nguồn Lockheed Martin)

NHK dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, chiếc tiêm kích tàng hình F-35A của Phòng vệ Trên không nước này biến mất khỏi màn hình radar vào khoảng 7h30 tối ngày 9/4 (theo giờ địa phương), khoảng nửa giờ sau khi cất cánh từ căn cứ không quân Misawa. Hình ảnh F-35A của Nhật Bản thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên. Nguồn ảnh: Scalemates Dựa vào dữ liệu radar cuối cùng của chiếc F-35A, vị trí nó mất tích cách căn cứ Misawa khoảng 130km về phía đông bắc hướng ra Thái Bình Dương. Ở thời điểm mất tích chiến đấu cơ tàng hình Nhật Bản đang tham gia một buổi huấn luyện bay đêm thường xuyên với ít nhất 3 chiếc F-35A khác. Trong vòng tròn đỏ là vị trí được cho là khu vực F-35A Nhật Bản mất tích. Nguồn ảnh: Liveuamap. Khi gặp nạn trên chiếc F-35A chỉ có một phi công và cả hai đều được xác định là mất tích trên biển. Một chiến dịch tìm kiếm cứu hộ khẩn cấp đã được triển khai ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng Phòng vệ Biển và Cảnh sát Biển Nhật Bản đã điều động nhiều máy bay và tàu đến khu vực vùng biển chiếc F-35A xuất hiện lần cuối trên màn hình radar để tìm kiếm phi công mất tích. Nguồn ảnh: Wikimedia. Cũng ngay sau vụ tai nạn, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã tuyên bố tạm thời đình chỉ bay đối với 12 chiếc F-35A còn lại, và chúng chỉ có thể hoạt động trở lại sau khi nguyên nhân vụ tai nạn được làm rõ. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Được biết đây là lần thứ hai dòng tiêm kích tàng hình mới nhất của Mỹ bị phá hủy hoàn toàn trong một vụ tai nạn, với lần gần đây nhất là vào tháng 9/2018 khi một chiếc F-35B thuộc Thủy quân Lục chiến Mỹ đâm xuống đất ở Nam Carolina, phi công may mắn thoát chết. Nguồn ảnh: The Aviation. Hiện tại trong biên chế Phòng vệ trên Không Nhật Bản đang vận hành 13 chiếc tiêm kích tàng hình F-35A, trong đó có hơn 10 chiếc được triển khai tới căn cứ không quân Misawa từ cuối năm ngoái. Nguồn ảnh: The Drive. Tokyo đặt hàng mua tổng cộng 42 chiếc tiêm kích tàng hình F-35A từ cuối năm 2011, đến năm 2018 tiếp tục đặt mua thêm 63 chiếc F-35A và 42 chiếc F-35B giúp Nhật Bản trở thành khách hàng lớn thứ 2 mua dòng chiến đấu cơ hình thế hệ 5 do hãng Lockheed Martin chế tạo. Nguồn ảnh: The Aviationist. -35 Lightning II là dòng máy bay chiến đấu thế hệ 5 được hãng Lockheed Martin chế tạo cho Quân đội Mỹ cũng như giành cho xuất khẩu. F-35 được trang bị hệ thống vũ khí hiện đại, sở hữu thiết kế tàng hình, cùng khả năng thực hiện hành trình bay siêu âm. Nguồn ảnh: DefenceTalk. Nhầm phục vụ cho yêu cầu tác chiến của Quân đội Mỹ, F-35 được phát triển thành ba biến thể gồm F-35A, F-35B và F-35C với kiểu cất hạ cánh thông thường, cất cánh ngắn, hạ cánh thẳng đứng và cất - hạ cánh trên tàu sân bay để sử dụng cho các lực lượng không quân, lính thủy đánh bộ và hải quân. Nguồn ảnh: The Aviation. Tuy nhiên, dù mất hơn 30 năm phát triển cùng hàng nghìn tỷ USD cho quá trình nghiên cứu và mua sắm thế nhưng cho tới thời điểm hiện tại chương trình F-35 vẫn chưa thể khiến Lầu Năm Góc cảm thấy hài lòng, khi dòng chiến đấu cơ này mang trên mình đầy lỗi kỹ thuật, bị đánh giá hoạt động không hiệu và không thích hợp cho hoạt động trên tàu sân bay. Nguồn ảnh: The Drive Bất chấp những khiếm khuyết hiện tại F-35 vẫn đắt hàng trên thị trường vũ khí quốc tế với hơn 350 chiếc đã được xuất xưởng và khách hàng chủ yếu của nó vẫn là các quốc gia đồng minh của Mỹ cũng như các nước có đóng góp vốn cho chương trình phát triển F-35. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Mời độc giả xem video: Lễ ra mắt chiếc F-35A đầu tiên của Nhật Bản. (nguồn Lockheed Martin)