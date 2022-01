Tự hào vũ khí Việt Nam vươn tầm ra thị trường quốc tế

Khoảng một thập kỉ trước, mọi người khó có thể hình dung được rằng nền công nghiệp quốc phòng (CNQP) Việt Nam lại chế tạo được nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại với chất lượng tốt đến thế. Nhiều vũ khí và khí tài tiên tiến được sản xuất loạt lớn để trang bị cho các đơn vị huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, được bộ đội ta - những người dùng trực tiếp đánh giá rất cao là minh chứng rõ nét nhất về sự bứt phá của ngành công nghiệp mũi nhọn này. Về Lục quân, chúng ta đã sản xuất được hầu hết các loại vũ khí, khí tài, đạn dược trang bị cho sư đoàn bộ binh; sản xuất được súng tiểu liên, trung liên, súng bắn tỉa thế hệ mới; đạn pháo chiến dịch, các loại đạn chống tăng thế hệ mới; các loại khí tài quan sát, ngắm bắn ngày và đêm cho bộ binh và pháo binh,… Về Phòng không – Không quân, đã chế tạo được nhiều loại radar hiện đại với tính năng không hề thua kém sản phẩm của các cường quốc có nên khoa học kỹ thuật quân sự tiên tiến. Giờ đây, các sản phẩm “Made in Vietnam” có thể phát hiện máy bay tàng hình, máy bay và tên lửa hành trình bay thấp, siêu thấp - những mối đe dọa chính trong chiến tranh tương lai nếu có tình huống xảy ra. Về Hải quân, đã nhận chuyển giao công nghệ và đóng thành công nhiều loại tàu quân sự hiện đại, cơ động nhanh, hỏa lực mạnh, có thể tác chiến dài ngày trên biển như tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu tuần tra đa năng cỡ lớn, tàu vận tải quân sự, tàu đổ bộ, tàu cứu hộ tàu ngầm,… Ngoài việc sản xuất mới, công nghiệp quốc phòng nước ta còn có bước tiến lớn trong việc nâng cấp các vũ khí, trang bị cũ, vừa kéo dài tuổi thọ, tăng độ tin cậy, vừa “lột xác” chúng để cập nhật những tính năng mới, đáp ứng được yêu cầu của chiến tranh hiện đại. Vũ khí “Made in Vietnam” đã bắt đầu được quốc tế “để mắt tới” khi lần đầu tiên có một doanh nghiệp nước nhà được liệt kê trong danh sách “những doanh nghiệp chế tạo vũ khí mới tiêu biểu ở khu vực châu Á” của báo cáo Cán cân Quân sự 2020 (Military Balance 2020) do Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế (IISS, Vương quốc Anh) ấn hành. Chúng ta có quyền tự hào về những bước tiến lớn của công nghiệp quốc phòng nước nhà. Tin tưởng rằng với trí thông minh, không ngừng sáng tạo, đặc biệt là khát vọng làm chủ công nghệ và bản lĩnh Việt Nam, trong tương lai vũ khí “Made in Vietnam” sẽ còn vươn cao, bay xa hơn nữa. Nếu như việc được bộ đội tin dùng khiến chúng ta vui 1, thì dấu mốc đặc biệt quan trọng với công nghiệp quốc phòng là vũ khí “Made in Vietnam” chính thức đem đi trưng bày quy mô lớn, tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Indo Defence 2018 ở Indonesia khiến chúng ta vui 10. Bởi lẽ, lần đầu tiên sản phẩm vũ khí do công nghiệp quốc phòng Việt Nam sản xuất, đã chính thức có mặt trong một hoạt động giao thương tầm cỡ khu vực và thế giới. Càng vui hơn nữa khi bài viết nhan đề “Khát vọng làm chủ công nghệ thiết bị quân sự của Việt Nam” đăng trên báo Nhân dân điện tử, cho chúng ta biết radar “made in Vietnam” đã được xuất khẩu sang một số nước. Không hề ngạc nhiên khi radar là sản phẩm đầu tiên có hàm lượng công nghệ cao, hiện đại ngang tầm khu vực và thế giới do chính bàn tay khối óc của những chuyên gia tâm huyết và khát khao cháy bỏng vươn lên của Việt Nam, được xuất khẩu ra nước ngoài. Nhìn bảng thông số kỹ – chiến thuật về những loại radar Việt Nam được giới thiệu trong các cuộc triển lãm khiến ta bất ngờ bởi lẽ chúng không hề thua kém sản phẩm từ những cường quốc về công nghệ quân sự. Ngoài việc ứng dụng những tinh hoa công nghệ mới nhất, những chuyên gia Việt Nam còn chú trọng đặc biệt vào tính tiện dụng và thẩm mỹ cao. Không dừng lại ở những thành công bước đầu, chắc chắn trong tương lai, công nghiệp quốc phòng Việt Nam sẽ còn tiến xa, vươn ra biển lớn, trụ vững trên thị trường thế giới. Nguồn ảnh: TH.

