Truyền thông Mỹ: 1/3 số xe Bradley của Ukraine đã bị phá hủy

Sau khi số xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley của Mỹ được chuyển giao cho Ukraine vào tháng 4 năm nay, nhiều nguồn tin phương Tây đã thông báo rằng, ít nhất một phần ba số phương tiện này đã được xác nhận bằng mắt thường là đã bị bỏ lại, bị hỏng hóc hoặc bị phá hủy. Ảnh: DV. Những thông tin trên được minh chứng bởi các nguồn tin từ phóng viên của tờ báo New York Times, nhấn mạnh rằng Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 của Ukraine, do phương Tây huấn luyện, đã mất 30% số xe chiến đấu bộ binh Bradley chỉ trong vòng hai tuần. Ảnh: DV. Những hình ảnh đầu tiên về những chiếc Bradley bị tổn thất nặng nề trong chiến đấu, cùng với xe tăng Leopard 2A6 do Đức cung cấp, xuất hiện vào đầu tháng 6 vừa qua trên hướng mặt trận Zaporizhia. Ảnh: DV. Mặc dù Washington đã cam kết tiếp tục cung cấp xe chiến đấu bộ binh Bradley mới cho Ukraine, và cuối cùng sẽ bổ sung cho họ xe tăng M1A2 Abrams. Tuy nhiên, các quan chức và nhà lập pháp ở Mỹ cũng đã nhiều lần nói rõ rằng, tương lai của việc cung cấp vũ khí cho quốc gia Đông Âu này, sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự thành công của các cuộc phản công của nước này. Ảnh: Military. Cuộc tấn công được dự đoán từ lâu, nhằm vào các vị trí của Nga bắt đầu vào đầu tháng 6 cho đến nay, đã chứng kiến các lực lượng Ukraine đạt được rất ít thắng lợi và chịu tổn thất nặng nề. Điều này đã gây tổn hại lớn đến danh tiếng của nhiều loại vũ khí chủ lực của phương Tây, bao gồm cả Bradley và Leopard 2. Ảnh: Daily Mail. Đáng chú ý là những vũ khí bị quân Nga phá hủy phần lớn là vũ khí đột kích, là phương tiện dẫn dắt và yểm trợ hỏa lực cho bộ binh trong các cuộc tấn công. Nhưng vũ khí mới của phương Tây được quân đội Ukraine “nâng niu” và chỉ trang bị cho các đơn vị tinh nhuệ như Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47, sử dụng chiến thuật của NATO; với nhiệm vụ là chọc thủng tuyến phòng ngự của Nga. Ảnh: Daily Mail.. Trong bối cảnh bị tổn thất nặng nề, Ukraine đã nhiều lần rút xe tăng Leopard 2 của Đức khỏi tiền tuyến, trong khi loại xe tăng hiện đại khác của Anh là Challenger 2 không hề được Quân đội Ukraine triển khai trong chiến đấu, vì sự ngăn cản của người Anh. Ảnh: Dailymail. Những chiếc xe tăng Leopard 1 đời cũ hơn, được chuyển giao với số lượng lớn hơn nhiều cho Ukraine, tiếp tục chịu tổn thất trong chiến đấu. Trong các nguồn tin của cả phương Tây và Nga, thì trực thăng tấn công của Nga, được nêu bật là vũ khí gây thiệt hại đặc biệt cho lực lượng thiết giáp Ukraine. Ảnh: VOLT. Các nguồn tin của Nga đã đặc biệt ca ngợi hiệu suất của tên lửa chống tăng mới Vikhr-1, được triển khai bởi trực thăng tấn công Ka-52 và đã được nhìn thấy trong cảnh quay tiêu diệt xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine nhiều lần. Ảnh: BQP Nga. Đoạn phim mới do các nguồn của tin chính phủ Nga công bố vào ngày 16/7 cho thấy, một chiếc trực thăng Ka-52 phóng một quả tên lửa Vikhr-1 xuống một phương tiện của Ukraine, khiến chiếc xe đó chỉ trong vài giây đã chìm trong biển lửa. Ảnh: BQP Nga. Các tên lửa Vikhr-1sử dụng đạn nổ lõm (HEAT), được thiết kế chuyên để tiêu diệt các mục tiêu bọc thép hạng nặng, bao gồm cả loại giáp phản ứng nổ (ERA), mà phía Ukraine đã lắp bổ sung cho ít nhất một số xe tăng Leopard 2, nhận được của Đức. Ảnh: Flickr. Các nguồn tin của Lầu Năm Góc trước đây gọi xe chiến đấu bộ binh Bradley là “sát thủ tăng”; dự đoán rằng chúng sẽ cung cấp “hỏa lực và sự bảo vệ trên chiến trường” cho Quân đội Ukraine. Xe Bradley có khả năng chống giáp tương đối, mặc dù chỉ sử dụng pháo có cỡ nòng nhỏ (25mm). Ảnh: Military-today. Điểm mạnh của xe chiến đấu bộ binh Bradley là pháo sử dụng đạn xuyên giáp có lõi đạn bằng uranium nghèo, nên có khả năng xuyên giáp đáng nể; bên cạnh đó, Bradley còn trang bị các bệ phóng tên lửa chống tăng TOW, có khả năng tiêu diệt tất cả các loại tăng chủ lực của Nga. Ảnh: Military-today. Tuy nhiên, xe chiến đấu bộ binh Bradley đã bị chỉ trích ngay từ giai đoạn thiết kế trong chiến tranh Lạnh, do lớp giáp mỏng (bằng nhôm tổng hợp), nên không thể bảo vệ an toàn cho kíp xe, nếu tham gia vào các cuộc xung đột cường độ cao. Ảnh: Military-today. Hiện tại, những chiếc Bradley được Quân đội Mỹ dần loại khỏi biên chế và đưa vào niêm cất dài hạn và chỉ dự phòng sử dụng cho cuộc xung đột tương lai ở chiến trường Đông Á, nơi Mỹ đã thực hiện chính sách “xoay trục” từ thời Tổng thống Obama. Và giả sử, việc Bradley bị phá hủy với số lượng lớn tại đây, cũng không làm suy yếu đáng kể lợi ích của Mỹ. Ảnh: Military-today. Thực tế là những chiếc xe chiến đấu bộ binh Bradley đã không được sản xuất trong gần 30 năm nay; đồng nghĩa với việc danh tiếng của chúng bị giảm sút, nhưng khó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng vũ khí xuất khẩu của Mỹ. Ảnh: MW. Do vậy, gói viện trợ quân sự mới trị giá 800 triệu USD cho Ukraine, được chính quyền của Tổng thống Joe Biden công bố hồi đầu tháng 7 vừa qua, bao gồm 32 chiếc Bradley nữa. Nên nhớ Mỹ vẫn còn vài trăm chiếc Bradley trong kho; đây cũng là loạt sản xuất quy mô lớn cuối cùng, trước khi chiến tranh Lạnh kết thúc. Ảnh: MW. Sau chiến tranh Lạnh, Mỹ không phát triển thêm dòng xe chiến đấu bộ binh nào nữa, nên Bradley vẫn là xe chiến đấu bộ binh phổ biến trong Quân đội Mỹ và nhiều quân đội nước ngoài. Hiện nay những chiếc Bradley vẫn được các đơn vị Quân đội Mỹ triển khai ở Đông Bắc Syria; nơi căng thẳng giữa các lực lượng Nga và Mỹ đang gia tăng đều đặn. Ảnh: MW.

