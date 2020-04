Trung Quốc ngang ngược thử siêu thủy phi cơ lần đầu trên biển, bất chấp bị phản đối

Trước thông tin về việc Trung Quốc mang thủy phi cơ lớn nhất thế giới của nước này là biển Đông thử nghiệm, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã lên tiếng. Nguồn ảnh: FlightAware. Cụ thể, quan điểm nhất quán của Việt Nam là duy trì hòa bình, ổn định, an ninh an toàn tự do hàng hải, hàng không ở biển Đông là lợi ích là trách nhiệm của các nước trong và ngoài khu vực. Nguồn ảnh: FlightAware. "Chúng tôi mong muốn các nước cần phải tăng cường hợp tác đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định và hợp tác vì mục tiêu nói trên", bà Hằng nhấn mạnh. Nguồn ảnh: FlightAware. Việc Trung Quốc thử nghiệm thành công thủy phi cơ lớn nhất thế giới do nước này tự nghiên cứu và chế tạo có thể sẽ làm gia tăng căng thẳng không đáng có giữa các nước ở khu vực biển Đông. Nguồn ảnh: FlightAware. Ngoài ra, Trung Quốc cũng sẽ có phương tiện để tăng cường quân sự hóa trên các đảo, cụm đảo mà nước này chiếm đóng trái phép ở biển Đông do giờ đây đã có thể thiết lập được cầu hàng không tải trọng cao. Nguồn ảnh: FlightAware. AG600 là loại thủy phi cơ lớn nhất thế giới được Trung Quốc tự nghiên cứu và chế tạo trong những năm gần đây. Trước đó vào hồi tháng 2 vừa rồi, quá trình thử nghiệm AG600 đã bị đình trệ lại do tình hình dịch bệnh căng thẳng ở Trung Quốc. Nguồn ảnh: FlightAware. Được cất cánh lần đầu tiên hồi năm 2017, thủy phi cơ AG600 của Trung Quốc bắt đầu bay thử nghiệm cất - hạ cánh trên mặt nước từ năm 2018 nhưng mới chỉ được thực hiện trong hồ. Nguồn ảnh: FlightAware. Việc đưa thủy phi cơ này ra thử nghiệm trên biển đòi hỏi rất nhiều yếu tố, đặc biệt là khả năng chịu đựng của thân máy bay trước mặt biển có sóng lớn, biến động mạnh, dòng hải lưu chảy siết cũng như ăn mòn của nước biển. Nguồn ảnh: FlightAware. Chức năng của thủy phi cơ AG600 được phía Trung Quốc nêu ra là chữa cháy và tiến hành các hoạt động cứu hộ trên mặt nước. Nó được trang bị bốn động cơ tua-bin, có thể bay liên tục tới 12 giờ. Nguồn ảnh: FlightAware. Mặc dù vậy với kích thước lớn và tải trọng cao, thủy phi cơ AG600 của Trung Quốc hoàn toàn có thể được sử dụng vào nhiệm vụ vận tải hàng hóa ở mức chiến lược. Nguồn ảnh: FlightAware. Video Thủy phi cơ DHC 6 huấn luyện tiếp tế tuần tra Trường Sa - Nguồn: QPVN

