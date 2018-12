Trung Quốc lại "trúng mánh" với hợp đồng VT4 cho Pakistan

Truyền thông Pakistan trích lời quan chức quốc phòng nước này khẳng định Lục quân Pakistan đã quyết định chọn xe tăng VT4 trở thành "xương sống" của lực lượng tăng thiết giáp của nước này trong thập kỷ tới. Nguồn ảnh: Defence. Theo Lục quân Pakistan quyết định trên được đưa ra sau khi VT4 hoàn thành các bài thử nghiệm cấp nhà nước của nước này, và vượt qua hàng loạt các ứng viên tên tuổi. Hiện tại Quân đội Pakistan đã bắt đầu gửi các đoàn học viên sang Trung Quốc để làm chủ VT4, khi dòng xe tăng chiến đấu chủ lực này được đưa vào trang bị trong tương lai gần. Nguồn ảnh: Defence. Một trong những lựa chọn bên cạnh VT4 của Trung Quốc đó là xe tăng Oplot-P do Ukraine phát triển. Mặc dù vậy phía Pakistan vẫn khẳng định VT4 của Trung Quốc sẽ là loại xe tăng "phù hợp với lối tác chiến và có các tính năng chiến thuật phù hợp với các loại thiết giáp khác hiện đang phục vụ trong lực lượng Pakistan. Nguồn ảnh: Defence. Các thông tin chi tiết về hợp đồng mua xe tăng VT4 giữa Lục quân Pakistan và Trung Quốc vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng ít nhất lô hàng đầu tiên của Pakistan sẽ bao gồm 100 chiếc. Nguồn ảnh: Vlar. Những thông tin đầu tiên về việc Pakistan quan tâm tới xe tăng VT4 do Trung Quốc sản xuất đã bắt đầu xuất hiện từ tháng 1/2017. Tuy nhiên vào thời gian đó, Pakistan vẫn có khá nhiều sự lựa chọn khác. Nguồn ảnh: Defence. Mặc dù vậy, với mối quan hệ quốc phòng thân thiết giữa Pakistan và Trung Quốc, việc nước này lựa chọn VT4 cũng là điều dễ hiểu mà nhiều người đã đoán ra được từ lâu. Nguồn ảnh: Forces. VT4 là loại xe tăng chiến đấu chủ lực do Trung Quốc sản xuất chuyên để xuất khẩu. Loại xe tăng được thiết kế bởi NORINCO này sử dụng động cơ diesel tăng áp làm mát bằng chất lỏng có công suất 1300 mã lực (nhiều nguồn nói động cơ này chỉ 1200 mã lực). Nguồn ảnh: Defence. Loại xe tăng VT4 của Trung Quốc có trọng lượng 52 tấn, dài 10,10 mét rộng 3,4 mét và có hệ thống nạp đạn tự động giúp kíp lái giảm xuống còn chỉ ba người. Hoả lực chính của VT4 là khẩu pháo nòng trơn 125mm. Nguồn ảnh: Defence. Xét một cách tổng thể, VT4 của Trung Quốc cũng không có gì quá nổi trội so với Oplot-P do Ukraine sản xuất và xuất khẩu. Nhiều nguồn tin thậm chí còn cho rằng Pakistan sẵn sàng... bắt cá hai tay với việc mua cả VT4 và Oplot-P cùng lúc trong tương lai. Nguồn ảnh: Defence. Mời độc giả xem Video: Xe tăng VT4 của Trung Quốc thể hiện khả năng vượt địa hình.

