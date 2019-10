"Nhái" mọi thứ, Trung Quốc học lỏm tuyệt chiêu trực thăng chở pháo của Mỹ

Đó là cặp đôi lựu pháo M777 cùng với trực thăng đa dụng Black Hawk. Đây là cặp bài trùng của quân đội Mỹ trên chiến trường với việc sử dụng trực thăng Black Hawk để vận tải pháo M777 vào vị trí tác chiến. Nguồn ảnh: Sina. Bằng cách thức này, các loại pháo của quân đội Mỹ sẽ đến được những nơi không có đường giao thông, sử dụng không vận để tăng tốc độ hành quân và tái bố trí trận địa với tốc độ nhanh chóng mặt, vượt qua sự phán đoán của đối phương. Nguồn ảnh: Sina. Quá trình vận tải pháo M777 bằng trực thăng Black Hawk cũng diễn ra khá đơn gian, bản thân các trực thăng Black Hawk không cần phải cải biên nhiều để có thể sử dụng làm phương tiện vận tải cho loại pháo này. Nguồn ảnh: Sina. Quá trình vận tải khẩu pháo M777 diễn ra hết sức đơn giản với chỉ một hệ thống móc duy nhất để kết nối khẩu pháo này với trực thăng. Nguồn ảnh: Sina. Ngoài ra, bản thân trực thăng Black Hawk hiện đang được sử dụng bởi quân đội Mỹ cũng có đủ khả năng mang theo các thiết bị hậu cần và đạn pháo, phục vụ cho quá trình sử dụng khẩu M777 trên chiến trường. Nguồn ảnh: Sina. Với trực thăng Black Hawk, Quân đội Trung Quốc đã "nhái" xong loại trực thăng này và đặt cho nó tên mã là Z-20. Việc Trung Quốc nhái trực thăng Black Hawk với tốc độ khá cao được lý giải là do Trung Quốc thu giữ được các trực thăng S-70 - phiên bản dân sự của Black Hawk trước đây Hồng Kông có sử dụng khi còn là một phần lãnh thổ của Anh. Nguồn ảnh: Sina. Tuy nhiên chưa rõ loại trực thăng Black Hawk phiên bản Trung Quốc này có đủ công suất và nâng được khẩu pháo M777 phiên bản nhái của Trung Quốc hay không vì có vẻ như phiên bản M777 do Trung Quốc nhái của Mỹ có trọng lượng khá lớn. Nguồn ảnh: Sina. Phiên bản nhái của khẩu lựu pháo M777 đã được Trung Quốc cho trưng bày từ cuối năm 2016. khẩu pháo này không chỉ tương đương về mặt ngoại hình với M777 mà còn tương đương cả về các thông số kỹ thuật khác bao gồm hệ thống điện tử chỉ thị và ngắm bắt mục tiêu. Nguồn ảnh: Sina. Tuy nhiên phiên bản nhái này lại nặng hơn phiên bản gốc do Mỹ sản xuất nửa tấn. Cụ thể khẩu M777 của Trung Quốc có trọng lượng lên tới 4 tấn trong khi phiên bản của Mỹ chỉ nặng có 3,5 tấn. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Bên trong khoang lái hiện đại của trực thăng Black Hawk của Mỹ.

