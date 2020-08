Trung Quốc được mang xe tăng Type-96B sang Nga thi đấu, vì sao?

Toàn bộ đội Trung Quốc sang Nga tham gia cuộc thi quân sự quốc tế Army Games đã đến vị trí và tiếp cận các thao trường thi; ở nội dung thi Tank Biathlon, lần này Trung Quốc đã đưa xe tăng chiến đấu chủ lực Type-96B sang để tham gia đua tài. Ảnh: Xe tăng Type-96B được vận chuyển bằng đường sắt từ Trung Quốc sang Nga thi đấu - Nguồn: Sina Trong khi Nga có những lời trách đội Trung Quốc khi sử dụng xe tăng Type-96B là không có thông số tương đồng T-72B3, là loại cấp cho các đội tham gia thi đấu; nhưng Nga thì dùng hẳn T-72B4. Ảnh: Xe tăng T-72B4 của Nga - Nguồn: Wkipedia. Kể từ năm 2014, các xe tăng mà Trung Quốc cử đi tham dự các cuộc thi quân sự quốc tế đều là xe tăng Type-96, nhưng Type-96 mỗi năm một khác, động cơ được nâng cấp, cải tiến hệ thống truyền động hoặc lắp đặt hệ thống điều khiển hỏa lực mới. Ảnh: Xe tăng Type-96B - Nguồn: Sina Mặc dù vẫn mang danh là Type-96, nhưng công nghệ được cập nhật theo từng năm, Type-96B tham gia thi lần này là một bản nâng cấp. Trên thực tế, việc tham gia thi Tank Biathlon ngoài việc giúp tăng cường giao lưu quân sự với các nước, cũng là cơ hội quảng bá loại xe tăng chiến đấu chủ lực của Trung Quốc ra thị trường quốc tế. Ảnh: Xe tăng Type-96B - Nguồn: Sina Ngoài ra việc Trung Quốc lựa chọn Type-96 đi thi, thì họ cũng đã đánh giá cân nhắc kỹ lưỡng, bởi vì Type-96 là xe tăng chiến đấu chủ lực, do Trung Quốc tự phát triển với các quyền sở hữu trí tuệ hoàn toàn độc lập, điều này rất quan trọng nếu muốn xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Ảnh: Xe tăng Type-96B - Nguồn: Sina Mặc dù xe tăng Type-96 Trung Quốc chưa hề qua thực chiến như xe tăng của Nga và Đức; tuy nhiên việc Trung Quốc tự chủ từ khâu đầu tư, nghiên cứu và sản xuất là chứng chỉ quan trọng trong việc tìm đối tác xuất khẩu, thậm chí là chuyển giao công nghệ sản xuất; do vậy Trung Quốc luôn lựa chọn dòng xe tăng Type-96 xuất khẩu ra nước ngoài để tăng tính cạnh tranh. Ảnh: Xe tăng Type-96 tham gia thi Tank Biathlon năm 2016 bị rơi mất bánh xe - Nguồn: Wkipedia. Việc tham gia một cuộc thi lớn mang tầm quốc tế như Tank Biathlon cũng là một cơ hội thử nghiệm và trải nghiệm, đồng thời đưa ra một số hướng cải tiến sau này. Ngoài ra, cuộc thi Army Games đã trải qua nhiều năm, là giải đấu quân sự có uy tín, tương đương cuộc triển lãm vũ khí quốc tế. Ảnh: Xe tăng Type-96 tham gia thi Tank Biathlon năm 2016 bị rơi mất bánh xe - Nguồn: Wkipedia. Các loại vũ khí, trang bị hàng đầu trong cuộc thi nhất định sẽ nhận được sự yêu thích của người mua quốc tế, điều này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu xe tăng Type-96 ra thị trường quốc tế. Ảnh: Xe tăng Type-96 (phải) tham gia thi Tank Biathlon năm 2018 - Nguồn: Sina. So với các đối thủ khác trong hai cuộc tranh tài, đối thủ lớn nhất của Type-96B sẽ là T-72B4 (hay còn gọi là T-72B4), được nhà máy UVZ thửa riêng cho đội tuyển xe tăng của Nga. Ảnh; Xe tăng Type-96B - Nguồn: Sina Xe tăng T-72B4 với việc tăng công suất động cơ đáng kể, bên cạnh kính ngắm ảnh nhiệt Sosna-U, còn trang bị thêm cả kính ngắm toàn cảnh cho trưởng xe, tấm thép che kính Sosna-U có thể đóng mở từ trong xe chứ không cần kíp lái phải tháo ra thủ công như các xe đời trước. Ảnh: Xe tăng T-72B3 vượt vật cản trong cuộc thi Tank Biathlon - Nguồn: Wkipedia. Trong các nội dung thi của Tank Biathlon, các kíp xe tăng sẽ lần lượt thực hiện các bài bắn pháo 125mm, súng máy phòng không 12.7mm và súng máy đồng trục 7.62mm, cũng như các bài thi cơ động tốc độ cao, vượt vật cản trên thao trường. Ảnh: Nội dung bắn trong hành tiến của cuộc thi - Nguồn: Wkipedia. Nội dung thi Tank Biathlon của Hội thao Quân sự Quốc tế Army Games tại Nga là nội dung đáng được trông chờ và theo dõi bậc nhất bởi tính hấp dẫn. Việc Trung Quốc đưa xe tăng Type-96B của họ tham gia là có mục đích riêng của họ. Ảnh: Xe tăng các đội chuẩn bị vào thi - Nguồn: Wkipedia. Theo giới dự báo, ngôi nhất nhì trong nội dung thi Tank Biathlon của Hội thao Quân sự Quốc tế Army Games lần này là sự cạnh tranh của hai loại xe tăng T-72B4 của Nga và Type-96B của Trung Quốc. Và lần này Trung Quốc có thể lật đổ ngôi vị quán quân của đội chủ nhà Nga, chúng ta hãy chờ xem. Ảnh: Xe tăng T-72B4 của Nga (phải) và Type-96B của Trung Quốc đang trên đường đua - Nguồn: Sina Video Đoàn Trung Quốc ngã ngựa trước cửa thiên đường tại Tank Biathlon 2016 - Nguồn: QPVN

