Trung Đông nín thở: Một năm ngày tướng Soleimani bị ám sát

Cách đây tròn một năm, vào ngày 3/01/2020, máy bay không người lái của Mỹ đã ám sát Tướng Soleimani, Tư lệnh lực lượng tình báo của Iran tại sân bay Baghdad của Iraq; sự kiện này đã gây nên căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Để trả đũa, Iran đã phóng tên lửa đạn đạo vào 2 căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq, việc này suýt đẩy hai quốc gia đến bờ vực chiến tranh. Ảnh: Tướng Soleimani - Nguồn: IRNA. Để kỷ niệm ngày mất đầu tiên của Tướng Soleimani, theo thông báo từ Iran, các hoạt động tưởng niệm quy mô lớn sẽ được tổ chức tại Iran, Iraq và Lebanon. Trước đó, Iran, Mỹ và Israel đã cảnh báo nhau là các bên không được có hành động gây rối, làm phức tạp thêm tình hình. Ảnh: Đám tang Tướng Soleimani - Nguồn: IRNA. Mặc dù cả hai bên và thậm chí cả ba bên đang thực hiện kiềm chế, nhưng Vịnh Ba Tư hiện đang trong tình trạng trên bờ vực chiến tranh nổ ra. Chỉ cần một bên phát động cuộc tấn công vào bên kia, thì một cuộc chiến tranh là không thể tránh khỏi. Hiện tại, có ít nhất ba tin xấu ở Vịnh Ba Tư. Ảnh: Quân đội Iran luôn ở trong trạng thái sẵn sàng cao độ - Nguồn: IRNA. Tin tức đầu tiên là tàu sân bay của Mỹ vẫn đang hoạt động cực kỳ tích cực, ở ngoài khu vực Ấn Độ Dương và máy bay chuyển tiếp liên lạc hàng không E-11A của Mỹ vẫn đang liên tục bay qua Vịnh Ba Tư. Ảnh: Tàu sân bay USS John C. Stennis của Mỹ tại Vịnh Ba Tư - Nguồn: Hải quân Mỹ. Điều này có nghĩa là Mỹ đã chuẩn bị đầy đủ để đáp trả hành động trả đũa của Iran, mặc dù Mỹ đã đưa tàu sân bay ra xa lãnh hải Iran và kiên quyết bày tỏ thái độ “không để tình hình leo thang”; nhưng sức mạnh không quân của Mỹ trong khu vực, vẫn đủ sức đối phó với một cuộc chiến tranh cục bộ. Ảnh: Các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông - Nguồn: AP Tin thứ hai là hiện tại, không phát hiện được tình trạng hoạt động của máy bay cảnh báo sớm và máy bay trinh sát của Israel, Không quân Israel có thể đã đóng thiết bị phát đáp và cũng chuẩn bị đối phó với mọi khả năng có thể xảy ra. Ảnh: Tàu sân bay USS John C. Stennis của Mỹ tại Vịnh Ba Tư - Nguồn: Hải quân Mỹ. Điều này có nghĩa là máy bay cảnh báo sớm và máy bay trinh sát của Israel có thể đến gần để trinh sát, và những hành động như vậy mang lại những rủi ro nhất định. Ảnh: Máy bay chiến đấu hạng nặng F-15I của Israel - Nguồn: Wikipedia. Một khi nó bị hệ thống tên lửa phòng không Iran bố trí gần biên giới Iran, không thể loại trừ khả năng Iran đã phán đoán nhầm rằng nó là máy bay tấn công lên sẽ bắn hạ. Nếu vậy, trước tiên sẽ có chiến tranh giữa Israel và Iran. Ảnh: Hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Iran - Nguồn: IRNA Tin xấu thứ ba: Các cơ quan tình báo Iraq nói rằng, những "sát thủ" người Israel đang lên kế hoạch tấn công người Mỹ ở Iraq, với mục đích trói chặt Tổng thống Trump và cuộc xung đột Iran. Ảnh: Vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh nghi có bàn tay của Israel - Nguồn: IRNA Tất nhiên, tin tức trên vẫn chưa được xác nhận bởi nhiều bên, nhưng không hề loại trừ. Đánh giá ba tin này, Israel, Iran, Mỹ đều đang căng thẳng thần kinh vào ngày 3/1, một tia lửa nhỏ cũng có thể gây ra hỏa hoạn. Ảnh: Nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh bị ám sát vẫn là bí ẩn - Nguồn: IRNA Dù đang cảnh báo nhau không được làm gì thì ngày 2/1, truyền thông Iran cũng tung ra đoạn video chế, trả thù cho Tướng Soleimani, nội dung đoạn video là Iran phóng tên lửa đạn đạo tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ. Nguồn ảnh: Sina. Việc Iran phát hành một đoạn video như vậy trong thời điểm nhạy cảm, sẽ không chỉ kích động Mỹ mà còn cả lực lượng vũ trang người Shia. Tóm lại vào thời điểm nhạy cảm ngày 3/1, có rất nhiều lực lượng vũ trang muốn trả thù cho Soleimani, và không phải tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của Iran. Ảnh: Tên lửa của Iran phóng vào căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq ngày 8/1/2020 Nguồn: IRNA Vì vậy, đây là một trong những lý do tại sao Mỹ và Israel lo lắng, và lý do khiến Iran lo lắng nhiều hơn là từ Israel. Vào ngày 2/1, Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran Hajizad, đã cảnh báo Israel rằng, nếu Iran bị Israel tấn công, tên lửa Iran sẽ tàn phá thành phố Haifa và Tel Aviv của Israel. Ảnh: Tên lửa đạn đạo của Iran - Nguồn: IRNA Tướng Hajizade nói rằng, Lebanon và Gaza giờ đã sở hữu công nghệ chế tạo tên lửa của Iran, còn Palestine sở hữu công nghệ tên lửa dẫn đường chính xác. Nếu Israel làm bất cứ điều gì ngu ngốc trước Iran, Iran có thể xóa sổ Haifa và Tel Aviv. Ảnh: Tên lửa đạn đạo của Iran - Nguồn: IRNA Lời đe dọa trên dù đã được nói ra từ hàng chục năm nay, nhưng nó vẫn luôn mang tính răn đe; hiện tại, công nghệ tên lửa đạn đạo của Iran đã phát triển, đặc biệt là đối với tên lửa đạn đạo tầm ngắn, nếu những tên lửa này được sử dụng để tấn công Israel, Israel chắc chắn sẽ bị tổn thất nặng nề. Ảnh: Tên lửa đạn đạo của Iran - Nguồn: IRNA Hiện tại Mỹ, Iran và Israel sẽ không sao, nếu họ "án binh bất động"; nhưng một khi một bên làm điều đó vượt quá giới hạn, không khác gì một mồi lửa ném vào một phuy xăng, và một cuộc chiến tranh giữa Iran với Mỹ và Israel là không thể tránh khỏi. Ảnh: Tên lửa đạn đạo của Iran - Nguồn: IRNA Người Iran cầu nguyện trong đám tang của tướng Qasem Soleimani.

