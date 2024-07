Vào ngày 18/7, bầu trời hướng Liptsi, trên mặt trận Kharkov bị bao phủ trong “sương mù chiến tranh”, một chiếc trực thăng vũ trang Mi-28NM của Nga bất ngờ xuất hiện trên bầu trời, tên lửa Kh-38 mà nó mang theo đã trở thành cơn ác mộng đối với lính đánh thuê nước ngoài. Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Nga, một đội lính đánh thuê nước ngoài vừa đến điểm triển khai tạm thời ở hướng Liptsy đã phải hứng chịu một đòn chí mạng từ Quân đội Nga trước khi kịp chiếm được chỗ đứng. Tất cả những điều trên là nhờ vào khả năng trinh sát và định vị chính xác của máy bay không người lái trinh sát Orlan-10, nhờ đó trực thăng Mi-28NM có thể nhanh chóng khóa mục tiêu và thực hiện đòn tấn công chính xác. Hoạt động này không chỉ thể hiện sức mạnh của Quân đội Nga, trong lĩnh vực tác chiến công nghệ cao, mà còn tạo nên sức răn đe lớn đối với lính đánh thuê nước ngoài. Thương vong của hàng trăm lính đánh thuê chắc chắn là lời cảnh báo mạnh mẽ của Nga đối với những thế lực nước ngoài đang cố gắng can thiệp vào tình hình Ukraine. Điều đáng chú ý là Quân đội Nga đã không thực hiện cuộc tấn công thứ hai ngay sau cuộc tấn công. Đây có thể là một sự cân nhắc mang tính chiến thuật nhằm quan sát phản ứng của Quân đội Ukraine và lính đánh thuê, đồng thời dành chỗ cho các hành động tiếp theo. Cùng lúc đó, trên hướng Chasov Yar, trận đánh giữa Lữ đoàn 72 của Quân đoàn 3 Nga và Lữ đoàn 93 của Quân đội Ukraine cũng ác liệt không kém. Mìn, loại vũ khí cổ xưa và chết người này, một lần nữa đã chứng tỏ sức mạnh độc nhất của mình trên chiến trường hiện đại. Biệt kích Nga liên tục ném mìn chống tăng TM-62 vào các hầm trú ẩn của lính Ukraine, gây ra sự tàn phá ghê gớm. Chiến thuật này không chỉ phản ánh sự linh hoạt của Quân đội Nga trên chiến trường, mà còn phản ánh sự tàn khốc của chiến tranh. Trên chiến trường, mìn đã trở thành một vũ khí sát thương “thầm lặng” không thể bỏ. Tuy nhiên, đối với Quân đội Ukraine, làm thế nào để đối phó hiệu quả với mối đe dọa bom mìn và bảo vệ tính mạng của binh sĩ, đã trở thành một bài toán cấp bách cần giải quyết. Còn trên hướng Chasov Yar, cuộc tiến công của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 72 thuộc Tập đoàn quân số 3 Nga ngày càng ác liệt. Theo truyền thông Nga, lực lượng biệt kích Nga đã kiểm soát các vị trí ở phía đông nam làng Hryhorivka và hầu hết phần phía đông của Kalinina, cho đến tận kênh đào Severski Donets - Donbass. Chuỗi chiến thắng này không chỉ củng cố vị trí chiến lược của Quân đội Nga trong khu vực Chasov Yar, mà còn đặt nền móng vững chắc cho các hoạt động tác chiến tiếp theo. Tuy nhiên cường độ của cuộc chiến giành vị trí có thể được nhìn thấy qua thương vong của cả hai bên. Sự được mất của mỗi mảnh đất, đều đi kèm với cái giá phải trả bằng máu và mạng sống. Tuy nhiên, chính kiểu chiến tranh vị trí này đã hình thành nên sự tàn khốc và bi kịch của chiến tranh. Đối với cả hai bên, làm thế nào để giữ vững tinh thần, điều chỉnh chiến thuật và giảm thiểu thương vong trong cuộc chiến tranh giành vị trí, đã trở thành yếu tố then chốt quyết định thắng bại. Nhìn về tương lai, tình hình cuộc chiến ở mặt trận Kharkov và các vùng lân cận vẫn còn nhiều bất ổn. Các cuộc tấn công chính xác và sử dụng chiến thuật của Quân đội Nga chắc chắn đã gây áp lực lớn cho Quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài. Tuy nhiên, Quân đội Ukraine vẫn không từ bỏ sự kháng cự mà không ngừng điều chỉnh chiến thuật và tìm kiếm những bước đột phá. Cuộc chiến giữa hai bên có thể sẽ kéo theo sự cạnh tranh gay gắt hơn, xung quanh việc kiểm soát và phản công tái chiếm các vị trí quan trọng. Ngoài ra, thái độ và mức độ can thiệp của cộng đồng quốc tế cũng sẽ tác động sâu sắc đến tình hình xung đột Nga-Ukraine. Lập trường và hành động của các nước khác nhau về vấn đề Ukraine không chỉ liên quan đến ổn định và an ninh khu vực, mà còn liên quan đến trật tự và cân bằng toàn cầu. (Nguồn ảnh: CNN, Reuters, Sputnik, Ukrinform). Video binh sĩ Nga áp sát chốt phòng ngự Ukraine, dùng mìn chống tăng TM-62 ném qua cửa sổ để phá hủy mục tiêu. Nguồn Topwar.

