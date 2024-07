Tranh cãi về việc Ukraine sử dụng ATACMS phá hủy S-500 của Nga

Theo Bulgarian Military, trong những ngày qua, trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện nhiều tranh cãi về việc một hệ thống phòng không S-500 Prometheus của Nga bị Ukraine tấn công. Ảnh: Defense Express. Những thông tin này chủ yếu xuất phát từ các tài khoản mạng xã hội ủng hộ Ukraine, đặc biệt là trên Telegram và X. Theo những “nguồn tin” này, mặc dù bệ phóng tên lửa vẫn còn nguyên vẹn, nhưng radar của hệ thống S-500 đã bị hư hại. Ảnh: The War Zone. Điều quan trọng cần lưu ý là những thông tin này chưa được chính quyền Nga, Ukraine hoặc phương Tây chính thức xác nhận. Các chuyên gia của Bulgarian Military cho biết, họ sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ những diễn biến này và sẽ cung cấp thông tin cập nhật nếu có bất kỳ xác minh hoặc bác bỏ chính thức nào xảy ra. Ảnh: Newsweek. Giám đốc tình báo Ukraine, Kyrylo Budanov, cho biết, gần đây Nga đã triển khai một phần hệ thống phòng không S-500 tại Crimea. Theo Budanov, hệ thống S-500 được triển khai tại Crimea nhằm bảo vệ Eo biển Kerch. Khu vực này cực kỳ quan trọng đối với Moscow, vì cầu Kerch đóng vai trò là tuyến đường tiếp tế chính vào miền nam Ukraine. Ảnh: Newsweek. Trong hơn một thập kỷ qua, dự án S-500 đã gặp phải nhiều khó khăn và phải lùi thời gian hoàn thành nhiều lần, nguyên nhân chính là do xung đột đang diễn ra đã làm cạn kiệt nguồn ngân sách của Nga. Hệ thống này hiện được dự kiến sẽ hoạt động hoàn toàn vào năm 2025. Ảnh: EurAsian Times. Ở trạng thái hiện tại, S-500 có một chút nâng cấp so với phiên bản tiền nhiệm của nó là S-400. Điều đáng chú ý là lực lượng Ukraine đã sử dụng ATACMS để nhắm mục tiêu và làm cạn kiệt kho dự trữ S-400 của Không quân Nga, bằng các cuộc tấn công thường xuyên. Hệ thống phòng không S-500, còn được gọi là Prometey hoặc 55R6M “Triumfator-M”, là hệ thống tên lửa đất đối không thế hệ tiếp theo do Nga phát triển. Hệ thống này được thiết kế để chống lại nhiều mối đe dọa trên không, bao gồm máy bay, máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Kích thước của hệ thống S-500 rất lớn. Hệ thống tên lửa này bao gồm nhiều thành phần khác nhau như xe phóng, hệ thống radar, các đơn vị chỉ huy và điều khiển. Các xe phóng thường được lắp trên xe tải hạng nặng, mang lại khả năng cơ động và linh hoạt khi triển khai. Mỗi thành phần được thiết kế để có khả năng cơ động cao, cho phép toàn bộ hệ thống có thể di dời nhanh chóng trong quá trình chiến đấu. Về mặt kỹ thuật, hệ thống S-500 tự hào với một số tính năng tiên tiến, bao gồm một hệ thống radar đa chức năng có khả năng theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc và radar có độ chính xác cao có thể phát hiện máy bay tàng hình và các mục tiêu siêu thanh. Các đơn vị chỉ huy và điều khiển của hệ thống được trang bị phần mềm tinh vi, cho phép xử lý dữ liệu theo thời gian thực và đánh giá các mối đe dọa, đảm bảo phản ứng nhanh chóng với các mối đe dọa đang đến. Khẩu đội S-500 gồm một sở chỉ huy, radar thu thập và chiến đấu, xe phóng và xe hỗ trợ. Sở chỉ huy điều phối các hoạt động của khẩu đội, xử lý dữ liệu từ radar và đưa ra lệnh bắn. Radar thu thập phát hiện và theo dõi mục tiêu, trong khi radar chiến đấu dẫn đường cho tên lửa đến mục tiêu. Các xe phóng mang và bắn tên lửa, các xe hỗ trợ cung cấp hỗ trợ hậu cần và bảo dưỡng. Hệ thống S-500 có thể sử dụng được nhiều loại tên lửa phòng không và tên lửa đánh chặn để đối phó với các loại mối đe dọa khác nhau. Trong số đó có tên lửa 77N6-N và 77N6-N1, được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo và các mục tiêu tốc độ cao. Các tên lửa này được trang bị hệ thống dẫn đường tiên tiến và có thể cơ động ở tốc độ cao để đảm bảo đánh chặn thành công. Hệ thống S-500 cũng có thể sử dụng các loại tên lửa khác để tấn công máy bay và tên lửa hành trình, cung cấp khả năng phòng không toàn diện. Phạm vi hoạt động của radar S-500 là một trong những tính năng ấn tượng nhất. Radar có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách lên đến 600 km, cho phép hệ thống xác định và theo dõi các mối đe dọa từ rất lâu trước khi chúng đến được mục tiêu dự định. Tầm hoạt động của tên lửa S-500 thay đổi tùy thuộc vào loại tên lửa cụ thể được sử dụng. Ví dụ, tên lửa 77N6-N và 77N6-N1 có tầm bắn ước tính lên tới 500 km để tấn công các mục tiêu trên không và lên tới 200 km để đánh chặn tên lửa đạn đạo.

