Chiến thuật “thiêu đốt” của Nga buộc Ukraine rút khỏi đông Chasov Yar

Trên bản đồ của Viện nghiên cứu chiến tranh Mỹ (ISW) ngày 3/7 cho thấy, khu vực cuối cùng của tiểu khu Novy phía đông thành phố Chasov Yar (thường được gọi là Kanal) có màu hồng. Do đó, phần khu dân cư được đề cập, cùng với khu rừng liền kề, đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Sư đoàn Dù 98 của Nga.

Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 24 Quân đội Ukraine vừa được chuyển đến Chasov Yar từ khu vực Toretsk (khi đó chưa bị Nga bất ngờ tấn công), đã buộc phải rút lui khỏi Novy. Tiểu khu này là một phần nhỏ của thành phố Chasov Yar, nằm ở phía đông của kênh đào Severski Donets - Donbass, trên một ngọn đồi với các tòa nhà nhiều tầng và nơi đây gần Bakhmut nhất. Đây là chiến thắng quan trọng của quân Nga với việc tiêu diệt các mục tiêu kiên cố, được bố trí dưới các tầng hầm và các công sự chiến đấu, được bố trí trên các tầng của các tòa nhà cao tầng. Thông tin liên lạc ngầm của Ukraine tại đây khá tốt, ít bị ảnh hưởng bởi hỏa lực pháo binh và cả bom hàng không của Nga. Theo thông tin từ Quân đội Nga, với những ổ đề kháng kiên cố của quân Ukraine, quân Nga đầu tiên phải dùng vũ khí hỏa lực, bắn chế áp tối đa, sau đó sử dụng UAV mang vũ khí cháy, vũ khí gây ngạt, thiêu đốt quân của Ukraine ở trong những căn hầm ngầm. Hiện ở Chasov Yar, do Quân đội Ukraine tăng cường sử dụng UAV FPV, nên không có cuộc tấn công nào của Nga có cường độ mạnh như từng xảy ra vào tháng 4 và tháng 5, bao gồm cả bằng xe bọc thép. Nhưng áp lực của quân Nga vào Chasov Yar không vì thế mà giảm, do các cuộc tấn công bằng pháo binh và không quân của Nga diễn ra liên tục. Như vậy sau nhiều đợt tiến công không ngừng nghỉ kể từ tháng 4, quân Nga đã tiến khoảng gần một km, tiến sát lòng kênh Seversky Donets – Donbass, cơ bản làm chủ hoàn toàn khu vực bờ kênh phía đông. Hiện quân Ukraine đã rút hoàn toàn về phía bờ tây con kênh. Quân đội Nga mở cuộc tấn công lớn vào Chasov Yar từ đầu tháng 4; quân Ukraine đã kháng cự quyết liệt, nhưng thiếu hỏa lực pháo binh, khi họ chỉ còn hỏa lực của cối súng cối 82 mm từ thời Liên Xô, cũng như súng cối 120 mm của Phần Lan viện trợ. Súng cối của quân Ukraine tại Chasov Yar cũng không được cấp đủ đạn, mỗi khẩu đội chỉ được cấp 50-70 viên đạn súng cối mỗi ngày, thậm chí còn ít hơn, khoảng 25/ viên đạn/khẩu/ngày. Người phát ngôn của Quân đội Ukraine cho biết, họ đã rút các lực lượng ra khỏi quận Novy sau khi các vị trí phòng thủ bị phá hủy. Những nỗ lực giữ vững các khu vực lân cận đang trở nên kém hiệu quả, vì có quá nhiều rủi ro. Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, ông Nazar Voloshyn, người phát ngôn của nhóm chiến lược và hoạt động “Khortytsia” của Ukraine lưu ý: “Trong 24 giờ qua, Nga đã tiến hành 238 cuộc tấn công bằng tất cả các loại vũ khí ở khu vực Chasov Yar”. Bên cạnh đó, nhóm giám sát DeepState của Ukraine cho biết, quân Nga đang tiến tới cắt đường cao tốc T0504, đây là tuyến đường quan trọng, có tính chiến lược nối Bakhmut với Konstantinivka và Pokrovsk. Đây cũng là tuyến đường tiếp tế quan trọng cho Quân đội Ukraine ở Chasov Yar. Việc Ukraine rút quân khỏi một số khu vực ở Chasov Yar là một diễn biến đáng lo ngại, sau nhiều tháng bị Nga tấn công không ngừng nghỉ. Ông Nazar Voloshyn thừa nhận, các vị trí phòng thủ của Ukraine trong thành phố đã bị “phá hủy” và nguy cơ lực lượng của họ sẽ hứng chịu thương vong nghiêm trọng, nếu vẫn cố bám trụ tại Chasov Yar. Các cuộc giao tranh không ngừng nghỉ trong nhiều tháng qua đã tàn phá nặng nề Chasov Yar, khiến nơi đây trở nên hoang tàn. Hiện không có một tòa nhà nào còn nguyên vẹn và hàng nghìn người dân đã phải đi lánh nạn. Ông Oleh Shyriaiev, chỉ huy Tiểu đoàn xung kích 255 của Ukraine đóng tại khu vực này được 6 tháng cho rằng, Nga đang triển khai chiến thuật “thiêu đốt” nhằm phá hủy bất cứ nơi nào có thể được sử dụng làm trận địa, nhằm buộc lực lượng Ukraine phải rút lui. Một chỉ huy của Quân đội Ukraine chiến đấu tại Chasov Yar cho biết, cường độ các cuộc tấn công của Nga vào Chasov Yar đã gia tăng trong vòng 1 tháng qua. Chỉ riêng trong 1 tuần qua, quân Nga đã thực hiện gần 1.300 cuộc tấn công, thả gần 130 quả bom lượn và thực hiện 44 cuộc đột kích trên bộ, chủ yếu vào các tòa nhà. Sau khi làm chủ khu vực Chasov Yar phía đông kênh đào, có thể trong những ngày tới, quân Nga sẽ bắt đầu đột phá vào các khu vực nhà dân ở khu vực phía tây kênh đào. Trước đây, đơn vị đặc biệt “Kraken” của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine đóng quân ở đây, nhưng đã được điều đến Kharkov, khiến hệ thống phòng thủ bị suy yếu. Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận rằng, các đơn vị của quân Nga bao gồm Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 200 thuộc Quân đoàn 14 của Quân khu Leningrad đang tấn công về phía bắc làng Kalinovka, về phía đông (gần Ivanovsky) và về phía đông nam (gần Kleshcheevka). Phía nam Kleshcheevka, quân Ukraine vẫn đang cố gắng phản công, cố gắng giành lại các vị trí đã mất. (Nguồn ảnh: ISW, Southfront.press, Sputnik, CNN).

Trên bản đồ của Viện nghiên cứu chiến tranh Mỹ (ISW) ngày 3/7 cho thấy, khu vực cuối cùng của tiểu khu Novy phía đông thành phố Chasov Yar (thường được gọi là Kanal) có màu hồng. Do đó, phần khu dân cư được đề cập, cùng với khu rừng liền kề, đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Sư đoàn Dù 98 của Nga.

Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 24 Quân đội Ukraine vừa được chuyển đến Chasov Yar từ khu vực Toretsk (khi đó chưa bị Nga bất ngờ tấn công), đã buộc phải rút lui khỏi Novy. Tiểu khu này là một phần nhỏ của thành phố Chasov Yar, nằm ở phía đông của kênh đào Severski Donets - Donbass, trên một ngọn đồi với các tòa nhà nhiều tầng và nơi đây gần Bakhmut nhất. Đây là chiến thắng quan trọng của quân Nga với việc tiêu diệt các mục tiêu kiên cố, được bố trí dưới các tầng hầm và các công sự chiến đấu, được bố trí trên các tầng của các tòa nhà cao tầng. Thông tin liên lạc ngầm của Ukraine tại đây khá tốt, ít bị ảnh hưởng bởi hỏa lực pháo binh và cả bom hàng không của Nga. Theo thông tin từ Quân đội Nga, với những ổ đề kháng kiên cố của quân Ukraine , quân Nga đầu tiên phải dùng vũ khí hỏa lực, bắn chế áp tối đa, sau đó sử dụng UAV mang vũ khí cháy, vũ khí gây ngạt, thiêu đốt quân của Ukraine ở trong những căn hầm ngầm. Hiện ở Chasov Yar, do Quân đội Ukraine tăng cường sử dụng UAV FPV, nên không có cuộc tấn công nào của Nga có cường độ mạnh như từng xảy ra vào tháng 4 và tháng 5, bao gồm cả bằng xe bọc thép. Nhưng áp lực của quân Nga vào Chasov Yar không vì thế mà giảm, do các cuộc tấn công bằng pháo binh và không quân của Nga diễn ra liên tục. Như vậy sau nhiều đợt tiến công không ngừng nghỉ kể từ tháng 4, quân Nga đã tiến khoảng gần một km, tiến sát lòng kênh Seversky Donets – Donbass, cơ bản làm chủ hoàn toàn khu vực bờ kênh phía đông. Hiện quân Ukraine đã rút hoàn toàn về phía bờ tây con kênh. Quân đội Nga mở cuộc tấn công lớn vào Chasov Yar từ đầu tháng 4; quân Ukraine đã kháng cự quyết liệt, nhưng thiếu hỏa lực pháo binh, khi họ chỉ còn hỏa lực của cối súng cối 82 mm từ thời Liên Xô, cũng như súng cối 120 mm của Phần Lan viện trợ. Súng cối của quân Ukraine tại Chasov Yar cũng không được cấp đủ đạn, mỗi khẩu đội chỉ được cấp 50-70 viên đạn súng cối mỗi ngày, thậm chí còn ít hơn, khoảng 25/ viên đạn/khẩu/ngày. Người phát ngôn của Quân đội Ukraine cho biết, họ đã rút các lực lượng ra khỏi quận Novy sau khi các vị trí phòng thủ bị phá hủy. Những nỗ lực giữ vững các khu vực lân cận đang trở nên kém hiệu quả, vì có quá nhiều rủi ro. Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, ông Nazar Voloshyn, người phát ngôn của nhóm chiến lược và hoạt động “Khortytsia” của Ukraine lưu ý: “Trong 24 giờ qua, Nga đã tiến hành 238 cuộc tấn công bằng tất cả các loại vũ khí ở khu vực Chasov Yar”. Bên cạnh đó, nhóm giám sát DeepState của Ukraine cho biết, quân Nga đang tiến tới cắt đường cao tốc T0504, đây là tuyến đường quan trọng, có tính chiến lược nối Bakhmut với Konstantinivka và Pokrovsk. Đây cũng là tuyến đường tiếp tế quan trọng cho Quân đội Ukraine ở Chasov Yar. Việc Ukraine rút quân khỏi một số khu vực ở Chasov Yar là một diễn biến đáng lo ngại, sau nhiều tháng bị Nga tấn công không ngừng nghỉ. Ông Nazar Voloshyn thừa nhận, các vị trí phòng thủ của Ukraine trong thành phố đã bị “phá hủy” và nguy cơ lực lượng của họ sẽ hứng chịu thương vong nghiêm trọng, nếu vẫn cố bám trụ tại Chasov Yar. Các cuộc giao tranh không ngừng nghỉ trong nhiều tháng qua đã tàn phá nặng nề Chasov Yar, khiến nơi đây trở nên hoang tàn. Hiện không có một tòa nhà nào còn nguyên vẹn và hàng nghìn người dân đã phải đi lánh nạn. Ông Oleh Shyriaiev, chỉ huy Tiểu đoàn xung kích 255 của Ukraine đóng tại khu vực này được 6 tháng cho rằng, Nga đang triển khai chiến thuật “thiêu đốt” nhằm phá hủy bất cứ nơi nào có thể được sử dụng làm trận địa, nhằm buộc lực lượng Ukraine phải rút lui. Một chỉ huy của Quân đội Ukraine chiến đấu tại Chasov Yar cho biết, cường độ các cuộc tấn công của Nga vào Chasov Yar đã gia tăng trong vòng 1 tháng qua. Chỉ riêng trong 1 tuần qua, quân Nga đã thực hiện gần 1.300 cuộc tấn công, thả gần 130 quả bom lượn và thực hiện 44 cuộc đột kích trên bộ, chủ yếu vào các tòa nhà. Sau khi làm chủ khu vực Chasov Yar phía đông kênh đào, có thể trong những ngày tới, quân Nga sẽ bắt đầu đột phá vào các khu vực nhà dân ở khu vực phía tây kênh đào. Trước đây, đơn vị đặc biệt “Kraken” của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine đóng quân ở đây, nhưng đã được điều đến Kharkov, khiến hệ thống phòng thủ bị suy yếu. Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận rằng, các đơn vị của quân Nga bao gồm Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 200 thuộc Quân đoàn 14 của Quân khu Leningrad đang tấn công về phía bắc làng Kalinovka, về phía đông (gần Ivanovsky) và về phía đông nam (gần Kleshcheevka). Phía nam Kleshcheevka, quân Ukraine vẫn đang cố gắng phản công, cố gắng giành lại các vị trí đã mất. (Nguồn ảnh: ISW, Southfront.press, Sputnik, CNN).