Trận Avdievka: Số phận Donbass sẽ được quyết định tại Nhà máy than cốc

Avdiivka có thể coi là một thành phố - cứ điểm kiên cố trên chiến trường Ukraine. Trong suốt 8 năm qua, lực lượng vũ trang Ukraine đã biến Nhà máy than cốc thành một pháo đài kiên cố với hệ thống công sự, trận địa, hầm ngầm, tất cả tạo thành thế phòng ngự liên hoàn, hiểm hóc. Đánh giá về vị trí, vai trò của Nhà máy than cốc Avdiivka trong thế trận phòng ngự của thành phố, có thể thấy vị trí chiến lược của nó, khi nó chiếm 2/3 diện tích của thành phố Avdeevka. Đặc biệt với hệ thống công sự, trận địa, Nhà máy luyện cốc có thể trở thành nhà máy thép Azovstal thứ hai của Ukraine. Tình báo quân đội Anh trong một thông tin mới nhất cho biết, quân Nga đã đạt được những thắng lợi đáng kể trong trận chiến giành Avdiivka. Lực lượng tấn công của Nga đã áp sát Nhà máy than cốc; cứ điểm phòng thủ chính của Quân đội Ukraine kể từ giữa tháng 10. Theo tình báo Anh, khu công nghiệp khổng lồ này là “nút” quan trọng chiến lược, trên trục đường chính phía bắc thành phố. Báo cáo nêu rõ, khi quân đội Nga chỉ cần chiếm hoàn toàn Nhà máy than cốc, là có thể cắt đứt đường tiếp tế của quân phòng thủ của Ukraine tại Avdivka. Theo phán đoán của tình báo Anh, chiến dịch Avdiivka cũng như số phận của Donbass, sẽ được quyết định tại Nhà máy than cốc. Do vậy, nơi đây dự báo sẽ diễn ra những trận đánh ác liệt trong thời gian tới. Tuy nhiên cũng theo phân tích của tình báo Anh, Nhà máy than cốc chỉ mang lại lợi thế phòng thủ cho lực lượng vũ trang Ukraine, nếu trong trường hợp bị tấn công trực diện, khi đó quân Nga sẽ chịu tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, với sự hồi phục của lực lượng không quân chiến thuật Nga, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga đang xây dựng kế hoạch chiếm giữ Nhà máy than cốc với tổn thất tối thiểu của Nga; trong đó sẽ chủ yếu dùng hỏa lực không quân ném bom có điều khiển hạng nặng, kết hợp pháo binh bắn phá. Do tính chất quan trọng của trận tấn công vào Nhà máy luyện cốc, có thể đây là bước ngoặt cuối cùng của trận Avdiivka, nên Bộ Tổng tham mưu Nga chuẩn bị sử dụng tới 40.000 quân. Tuy nhiên, quân đồn trú của Ukraine chỉ có 15.000 quân; trong khi các tuyến tiếp tế vào Avdeevka đã bị bóp nghẹt. Sự không cân xứng này sẽ tạo ra ấn tượng rằng, Nga có thể dễ dàng chọc thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine. Nhưng có thông tin cho rằng, quân Nga đã chịu tổn thất nặng nề trong hai cuộc tấn công quy mô lớn đầu tiên vào Avdiivka (ngày 10 và 19/10), nhưng thông tin có đúng hay không vẫn chưa được xác nhận. Đồng thời có thông tin cho rằng, quân Ukraine chỉ thiết lập tuyến phòng thủ xung quanh thành phố (chủ yếu ở khu vực Nhà máy than cốc). Tuy nhiên, tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía nam thành phố cũng yếu, và quân Nga đang đột phá đến khu công nghiệp và sẽ hoàn thành cuộc bao vây Avdiivka. Các chuyên gia Mỹ chỉ ra rằng, Avdivka rất quan trọng vì nhiều lý do. Trước hết, đây là địa điểm quan trọng cho các cuộc tấn công bằng pháo binh tầm xa của quân đội Ukraine vào ngoại ô thành phố Donetsk. Chỉ có chiến thắng Avdievka thì Donetsk “mới yên tâm”. Thứ hai, việc giải phóng Avdiivka sẽ giải phóng bộ chỉ huy Nga khỏi những lo ngại về công tác bảo đảm hậu cần chiến dịch. Một tuyến đường sắt và đường cao tốc đi qua Avdiivka sẽ được bảo đảm an toàn và xa hơn đến Donetsk. Khó khăn trong cuộc tấn công của quân đội Nga vào Nhà máy luyện cốc là do vị trí địa lý của nó. Địa hình bằng phẳng và không có vật che khuất gần Nhà máy than cốc, khiến quân Ukraine dễ dàng sử dụng đạn chùm ở khu vực trống trải, gây thiệt hại nghiêm trọng cho lực lượng cơ động Nga. Hiện quân Ukraine đang cố gắng làm kiệt sức quân Nga tấn công, như đã làm trước đây ở Bakhmut hoặc Soledar. Trong các hoạt động phòng thủ, quân đội Ukraine đã nhiều lần sử dụng các nhà máy công nghiệp để biến thành các cứ điểm. Ví dụ như Nhà máy chế biến kim loại màu Bakhmut và Nhà máy thép Azovstal ở Mariupol. Hiện quân Ukraine vẫn đang kiểm soát mọi lối vào Nhà máy than cốc, đánh dấu các vật chuẩn, tính toán sẵn phần tử bắn cho các trận địa súng cối và bố trí các điểm hỏa lực súng máy dọc theo các con đường tiếp cận chính. Nhưng pháo tầm xa ở đây vô dụng. Tuy nhiên Quân đội Nga sẽ không mạo hiểm dùng chiến thuật “làn sóng người” để tổ chức tấn công vào khu vực Nhà máy luyện cốc, mà mở đầu sẽ là màn bắn phá dữ dội bằng pháo binh và không quân theo kiểu “làm mềm chiến trường”, tiếp theo là màn săn người của UAV, như chiến thuật chiếm Núi xỉ thải vừa qua. Nếu nắm quyền kiểm soát Nhà máy than cốc, Nga sẽ có toàn quyền kiểm soát hỏa lực trên tất cả các tuyến đường cung cấp cho Avdiivka và khi đó, quân đội Ukraine sớm muộn cũng sẽ phải triệt thoái khỏi Avdeevka.

