Trận Avdeevka ngày 50: Quân đội Nga lấn dần vào thành phố

Thành phố Avadivka ở miền Đông Ukraine, nơi bị quân đội Nga bao vây từ ba phía đã 50 ngày, một lần nữa đã chứng kiến việc đảo ngược tình thế tấn công và phòng thủ giữa quân đội Nga và Ukraine trong vòng chưa đầy 24 giờ. Mặc dù mặt vẫn trong thế bế tắc, nhưng sự đột phá nhanh chóng của hai cánh quân phía bắc và phía nam của Nga, ngay lập tức làm thay đổi cục diện cuộc đọ sức trên chiến trường giữa hai bên. Trong chốc lát, những điều kiện cơ bản để quân đội Ukraine bảo vệ thành phố nhanh chóng bị mất đi. Hiện tại, những lối ra vào thành phố bị pháo binh Nga phong tỏa, quân Ukraine trong thành phố hết đạn, thiếu lương thực. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông phương Tây đưa tin, quân đội Ukraine đã gây tổn thất nặng nề cho lực lượng tấn công Nga và ít nhất 10.000 quân Nga đã thiệt mạng khi tiến công vào Avadiivka. Hãng tin Pháp AFP đưa tin, lực lượng phòng thủ của quân đội Ukraine ở Avadiivka gồm Lữ đoàn pháo binh số 43 và 55 đã sử dụng pháo tự hành PZH-2000 của Đức và pháo tự hành Caesar của Pháp, gây thiệt hại nặng nề cho quân Nga. Biến chiến trường Avdeevka trở thành “thao trường tập bắn pháo binh”. Trong các trận đánh bảo vệ Nhà máy luyện cốc Avadiivka, lực lượng phòng thủ Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh Bradley để đẩy lùi nhiều đợt tấn công của quân đội Nga. Ngoài ra, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47, lực lượng tăng viện của Ukraine cho mặt trận Avdeevka, cũng phát động cuộc phản công ở khu vực Stepove bằng cách sử dụng xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 và xe chiến đấu bộ binh Bradley, và đạt được kết quả tốt. Tuy nhiên trên thực tế của chiến trường, kể từ khi quân đội Nga phát động cuộc tấn công Avadiivka từ ngày 10/10, họ đã tiến thêm 5 km về phía Tây, hiện đã giảm chiều rộng của kênh tiếp tế từ phía Tây vào thành phố xuống còn khoảng 6 km, vòng vây đang từng bước khép lại. Mặc dù truyền thông phương Tây và Ukraine cho rằng, quân Nga thiệt hại nặng ở mặt trận Avdeevka; nhưng họ đều hiểu rằng, việc quân đội Nga chiếm được Avadiivka chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, do những cơn mưa mùa thu liên tục gần đây trên khắp Ukraine, không chỉ hạn chế hoạt động của lực lượng không quân và các đơn vị UAV của Nga, mà còn hình thành tuyến phòng thủ "bê tông lỏng", ngăn chặn lực lượng thiết giáp Nga do mặt đất lầy lội. Vì vậy, sẽ phải mất một thời gian nữa, quân Nga mới có thể chiếm được hoàn toàn Avadivka. Nhưng cho dù phương Tây và Ukraine có dành bao nhiêu nỗ lực để thổi phồng kết quả chiến đấu của Quân đội Ukraine, thì sự thật cơ bản không thể thay đổi, đó là tốc độ tiến quân của quân Nga ở Avadivka “thật đáng kinh ngạc”. Dựa trên thông tin hiện tại, quân Nga với sự hỗ trợ hỏa lực của pháo binh và không quân, đã nhanh chóng chọc thủng tuyến phòng thủ tại Khu công nghiệp phía nam ở nhà ga số 2 Yasinovartaya. Theo một blogger Nga, quân Nga đã hoàn thành việc dọn dẹp khu công nghiệp, ngoại trừ còn hai tòa nhà. Như vậy quân đội Nga đã phá bỏ được hàng rào phòng thủ kiên cố nhất của Quân đội Ukraine tại hướng nam Avdeevka đó chính là Khu công nghiệp, nơi mà Quân đội Ukraine đã dày công xây dựng thành pháo đài phòng thủ vững chắc. Và những ngày tới là các cuộc giao tranh trên đường phố. Với lực lượng hạn chế trong thành phố Avdeevka, nhưng Quân đội Ukraine vẫn tiến hành tổ chức phản công. Hiện một số mũi xung kích của quân Nga vượt qua mỏ cát ở ngoại ô thành phố và tấn công trực tiếp vào thành phố Avadivka. Sau khi tiến vào thành phố, lực lượng xung kích của quân Nga đã đọ súng ác liệt với quân phòng thủ Ukraine trên cây cầu gần phố Sobornaya. Đây là lần đầu tiên, quân đội Nga thực sự tiến vào thành phố, kể từ khi nối lại cuộc bao vây Avadivka vào ngày 10/10. Trên sườn bắc Avdeevka, theo thông tin của nhiều blogger Nga, dưới sự tấn công chung của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 114 của Nga và lực lượng biệt kích "Storm-Z", họ đã chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine ở hai bên sườn của Nhà máy luyện cốc và xâm nhập thành công vào hệ thống phòng thủ của Ukraine đến độ sâu khoảng 430 mét. Sau cuộc tấn công của các mũi đột phá, quân đội Nga nhanh chóng mở rộng chiến quả và dần chiếm quyền kiểm soát Nhà máy xử lý nước thải gần Nhà máy luyện cốc cũng như một số công sự trận địa của Ukraine trên hướng hành lang dẫn đến Nhà máy luyện cốc. Đặc biệt, quân đội Nga còn kiểm soát một con phố có tên là "Grushevsky", sau khi kiểm soát con phố này, quân đội Nga không chỉ có thể tấn công vị trí của quân Ukraine trong Nhà máy luyện cốc từ hai bên sườn mà còn mở được đường tới khu đô thị Avdeevka. Để củng cố chắc đầu cầu đã giành được, quân đội Nga ngay lập tức sử dụng lực lượng pháo binh và không quân, mở cuộc tấn công mãnh liệt vào quân Ukraine, buộc lực lượng này không thể tổ chức lực lượng để phản công. Trên thực tế, so với việc chiếm giữ các vị trí khắp nơi, việc giữ vững thành công chỗ đứng vững chắc của quân đội Nga trên khu vực núi xỉ thải của Nhà máy than cốc, có thể có tác động then chốt đến toàn bộ chiến dịch Avadivka. Bởi sau khi chiếm được nơi này, quân đội Nga không chỉ mở lối đi vào thành phố Avadivka, mà còn khống chế đoạn lõi của đường cao tốc T-0505, được coi như “nút cổ chai” giữa thành phố Avadivka và khu vực hậu phương phía Tây của Ukraine. Quân đội Nga với lợi thế về hỏa lực pháo binh, đã bắt đầu triển khai cuộc phong tỏa bằng hỏa lực pháo binh toàn diện ở Avadiivka. Theo các chỉ huy chiến trường Nga, nhiều loại xe Ukraine bị bắn cháy, chất đống hai bên đường cao tốc. Như vậy, quân đội Nga về cơ bản, đã cắt đứt hoàn toàn kênh tiếp tế chính của quân đội Ukraine vào Avdeevka. Cùng với sự “thiệt hại” do những cơn mưa mùa thu gây ra trên đường đi và mặt đất, nhiều nguồn cung cấp cho quân đội Ukraine bị mắc kẹt trong vũng lầy và khó di chuyển. Vì vậy, hoạt động tiếp tế cho quân Ukraine ở Avdeevka trên thực tế đã bị dừng lại. Sau khi mất nguồn tiếp tế, họ vẫn sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công liên tục của quân đội Nga, quân đội Ukraine ở Avadivka có thể cầm cự được bao lâu thì chưa ai có thể đoán trước được. Theo tình hình chiến trường hiện nay, quân đội Nga đã có những bước đột phá trên nhiều hướng ở Avdeevka, như giao tranh ác liệt đang diễn ra ở khu biệt thự Avadiivka và nhiều khu vườn ở ngoại ô thành phố. Mặc dù quân đội Ukraine với khả năng hạn chế, cũng tổ chức phát động phản công, nhưng không thể ngăn chặn được cuộc tấn công mãnh liệt của quân Nga. Có lẽ quân đội Nga sẽ tiếp tục đột phá từ nhiều nơi và tiến vào thành phố Avadivka, nhưng sẽ cần thời gian để xác minh liệu sẽ có giao tranh ác liệt trên đường phố giữa quân Nga và Ukraine, hay quân đội Ukraine sẽ chủ động rút lui khỏi Avdeevka để bảo toàn lực lượng.

