Trầm trồ trước xe tăng T-72 bản "độ" mang trên mình sức mạnh hơn cả T-90

Một trong những phiên bản mạnh nhất của xe tăng chủ lực T-72 mà Nga không trực tiếp nhúng tay vào việc nâng cấp - chính là phiên bản T-72M4CZ. Nguồn ảnh: Pinterest. Đây là gói nâng cấp được quân đội Cộng hoà Séc nghiên cứu và thực hiện trên những xe tăng T-72 vốn được nước này tự sản xuất nhờ Liên Xô chuyển giao công nghệ trong quá khứ. Nguồn ảnh: Pinterest. Hai phiên bản cải biên được ra đời dưới tên gọi T-72M3 và T-72M4. Tất nhiên là quân đội Cộng hoà Séc đã lựa chọn phiên bản T-72M4 cho lực lượng này. Tuy nhiên do vấn đề kinh phí, họ không thể nâng cấp toàn bộ 355 xe tăng T-72 của mình lên chuẩn M4 được. Nguồn ảnh: Pinterest. Sau này, khi Nga cũng bắt đầu tự nâng cấp xe tăng T-72 và cũng dự định đặt định danh là T-72M, T-72M3,..., vậy nên phiên bản T-72M4 của Cộng hoà Séc có thêm hậu tố "CZ" ở cuối cùng để nhấn mạnh đây là bản xe tăng do Cộng hoà Séc tự phát triển. Nguồn ảnh: Pinterest. Xe tăng chủ lực T-72M4CZ có trọng lượng tổng thể 48 tấn, dài 9,8 mét (bao gồm nòng pháo), rộng 3,76 mét và cao 2,18 mét. Xe vẫn có kíp lái ba người kèm theo đó là hệ thống nạp đạn tự động. Nguồn ảnh: Pinterest. Điểm nổi bật nhất của xe tăng T-72M4CZ chính là ở hệ thống giáp bảo vệ. Phiên bản xe tăng này của Cộng hoà Séc được trang bị giáp phức hợp kèm giáp phản ứng nổ do Ba Lan tự phát triển. Nguồn ảnh: Pinterest. Theo quảng cáo của Ba Lan, loại giáp phản ứng nổ do nước này tự phát triển có khả năng chống nhiều loại đạn khác nhau, kèm theo đó là hệ thống cảnh báo laser cho phép kíp lái lẩn tránh trong trường hợp xe bị "khoá" bởi hệ thống chống tăng của đối phương. Nguồn ảnh: Pinterest. Về nòng pháo, xe vẫn sử dụng nòng pháo nguyên bản trên chiếc T-72 đó là pháo 125mm nòng trơn 2A46. Tuy nhiên hệ thống điều khiển hoả lực đã được thay thế bằng phiên bản TURMS-T độ chính xác cực cao do Italia sản xuất kèm theo đó là máy tính đường đạn được nâng cấp. Nguồn ảnh: Pinterest. Về cơ bản, nòng pháo và khả năng tiêu diệt mục tiêu của T-72M4CZ là không đổi so với T-72, tuy nhiên độ chính xác đã được nâng lên vài phần, cho phép T-72M4CZ tiêu diệt chính xác mục tiêu ngay cả khi đang di chuyển tốc độ cao. Nguồn ảnh: Pinterest. Cuối cùng là động cơ, hệ thống động cơ của T-72M4CZ cũng được thay đổi hoàn toàn, chuyển sang sử dụng động cơ diesel tuabin tăng áp với công suất 1200 mã lực kèm hộp số đời mới giúp giảm nhiên liệu tiệu thụ đáng kể so với phiên bản gốc. Nguồn ảnh: Pinterest. Video Xe tăng T-72B3 - phiên bản được cho là có độ hiện đại tiệm cận với T-90.

