Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Sau khi Quân đội Nga thực hiện những điều chỉnh chiến lược và chiến thuật, việc chiến đấu ngày càng trở nên thuận lợi hơn. Hiện các lực lượng tinh nhuệ của Quân đội Ukraine về cơ bản đã bị loại khỏi vòng chiến đấu và số tân binh được bổ sung, không thể chống chọi với sức tấn công dữ dội của hỏa lực pháo binh Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Drive, một đại đội trưởng của Quân đội Ukraine cho biết, hơn 80% đồng đội của anh ta đã thiệt mạng hoặc bị thương nặng; và hầu hết những người thay thế đều là tân binh, những tân binh này thường bị loại khỏi vòng chiến đấu sau những trận pháo kích dữ dội của Quân đội Nga. Nếu thành phố Mariupol, Quân đội Ukraine còn có thể cầm cự hơn một tháng, thì ở Sieverodonetsk và Lisichansk, dù rất cố gắng, nhưng Quân đội Ukraine chỉ có thể cầm cự được một tuần. Cùng với việc máy bay không người lái của Quân đội Nga bay khắp nơi, cán cân của cuộc chiến Ukraine đang dần nghiêng về phía Quân đội Nga. Do vậy, Quân đội Ukraine hiện đang rất phụ thuộc vào chất lượng chiến đấu của lính tình nguyện nước ngoài. Suy cho cùng, những cựu binh này với kinh nghiệm chiến đấu vẫn có những ưu thế nhất định. Nhưng theo những người lính tình nguyện quốc tế Mỹ được phỏng vấn, họ đang gặp rất nhiều khó khăn. Nếu ở Trung Đông là trải nghiệm cuộc chiến, thì bây giờ là trải nghiệm sự quý giá của cuộc sống. Theo nhiều tính toán, hiện có ít nhất 6.000 lính tình nguyện quốc tế trên chiến trường Ukraine, và một số lượng đáng kể trong số họ đã bị Quân đội Nga loại khỏi vòng chiến đấu hoặc bắt giữ. Đa số là lính tình nguyện quốc tế là người Ba Lan, ngoài ra còn có nhiều lính tình nguyện Âu - Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp của truyền thông Nga với một số tù binh của Mỹ và Anh bị quân Nga bắt ở Ukraine. Một tù binh người Mỹ đã mô tả sự khác biệt giữa chiến trường Trung Đông và Ukraine; nếu Ukraine là chiến trường thực sự, thì Trung Đông chỉ đơn giản là một cuộc dạo chơi. Tù binh người Mỹ từng chiến đấu ở Afghanistan đã mô tả trải nghiệm của anh ta ở Afghanistan là “rất thoải mái”, khi lính Mỹ sống trong doanh trại có điều hòa, bữa sáng hàng ngày là một tách cà phê, một chiếc bánh mì kẹp thịt bò hoặc một chiếc bánh mì xúc xích. Sau bữa sáng, lính Mỹ lên đường tuần tra với nước khoáng được vận chuyển bằng máy bay từ Mỹ hoặc Kuwait. Các binh sĩ Mỹ đi tuần tra trên tuyến đường trong những chiếc Humvee hoặc trên những chiếc trực thăng; hầu hết thời gian không có nhiệm vụ nào khác và ít phải đối mặt với những nguy hiểm. Nếu tuần tra bằng trực thăng, nếu nghi ngờ mục tiêu có phiến quân, họ phóng một vài quả rocket và trở về nhà, thỉnh thoảng tiêu diệt một vài chiến binh để “ghi nhận thành tích”; nhưng mục đích chính của họ là để giải tán những người này, hoặc chụp ảnh. Trong những năm qua, lực lượng phiến quân Taliban đã hình thành sự hiểu biết ngầm với Quân đội Mỹ và cả hai không can thiệp vào nhau. Vì vậy, các cuộc đánh bom xe bên đường rất hiếm. Đây cũng là lý do khiến Taliban lật đổ chính phủ thân Mỹ ở Afghanistan, ngay sau khi quân Mỹ rút đi. Nhưng khi đến Ukraine thì khác; không có tiếp viện, không có yểm trợ, thậm chí không có cả thông tin trinh sát... Các lực lượng chiến đấu của Ukraine dành phần lớn thời gian trên chiến trường, để đào hầm hào tránh pháo của quân Nga. Thực tế trong những năm gần đây, Quân đội Mỹ hiếm khi phải chiến đấu phòng ngự. Ngay cả khi đào công sự, thường do lực lượng công binh thực hiện và bàn giao cho lực lượng chiến đấu. Cựu chiến binh Mỹ phàn nàn rằng, tại Ukraine, họ đã “chai bàn tay” vì đào hào. Nhưng đó chỉ là trải nghiệm ban đầu, và sẽ có nhiều nguy hiểm về sau. Vì Ukraine không có ưu thế trên không, những người lính quốc tế này thường phải ăn khoai tây, nếu ốm đau thì tự mình chăm sóc bản thân, rất khó có chăm sóc y tế, vì các lực lượng quân y rất mỏng, lại phải căng sức chăm sóc số thương binh. Một lính tình nguyện người Brazil phàn nàn: "Chúng tôi chỉ có thể tắm hai lần một tuần trong trại huấn luyện. Và chúng tôi phải nghe báo động phòng không liên tục, bởi vì tên lửa của Nga không biết khi nào sẽ phóng đến". Còn lính tình nguyện ở mặt trận, thậm chí khó kiếm đủ lương thực. Nhưng ban đêm mới là “cơn ác mộng” với lính tình nguyện quốc tế và lính Ukraine. Quân đội Nga hiếm khi tiến hành các cuộc tấn công vào ban ngày, và chủ yếu sử dụng các thiết bị nhìn đêm và xe tăng T-72 và T-80 được trang bị ảnh nhiệt, để truy lùng Quân đội Ukraine vào ban đêm. Chiến hào của Quân đội Ukraine hoàn toàn vô dụng trước hỏa lực áp đảo của Quân đội Nga, vị trí phòng ngự của Quân đội Ukraine chỉ đơn giản là một nghĩa địa. Dù họ có đào hào sâu đến đâu, cũng không thể chịu được đạn nhiệt áp và đạn pháo nổ trên không của quân Nga Những người lính tình nguyện quốc tế trước đó bị tẩy não bởi truyền thông phương Tây và ảo tưởng rằng, Quân đội Ukraine đang phản công khắp nơi. Điều sai lầm nhất là họ nghĩ là, khi đến chiến trường Ukraine, họ sẽ chiến đấu dễ dàng như ở chiến trường Trung Đông hay Afghanistan. Nhưng thực tế chiến trường Ukraine không phải là mơ, khi cái chết có thể đến với họ bất kỳ lúc nào, với hỏa lực không quân, pháo binh và bắn tỉa bằng vũ khí hỏa lực hạng nặng và họ nhận ra rằng, khi đối đầu với một quân đội chuyên nghiệp, đó là một địa ngục trần gian thực sự mà họ gặp phải.

