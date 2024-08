Trước sáng kiến của Mỹ, Anh, châu Âu và Ukraine nhằm tìm kiếm hòa bình, Ngoại trưởng Nga Lavrov ngày 27/7 đã đưa ra tuyên bố rõ ràng: “Tổng thống Putin đã nhiều lần tuyên bố rằng, đích thân Tổng thống Ukraine Zelensky đã ký sắc lệnh hai năm trước, cấm ông (Tổng thống Putin) và tất cả nhân viên đàm phán với Nga… nhưng giờ Ukraine kêu gọi Nga đàm phán. Trên thực tế, theo cách hiểu hiện tại của họ, chúng tôi sẽ không nhượng bộ, và chắc chắn rằng tất cả các mục tiêu của ‘hoạt động quân sự đặc biệt’ sẽ đạt được”. Trước đó Moscow nhấn mạnh, cánh cửa đàm phán luôn rộng mở nhưng Ukraine phải thể hiện sự chân thành trong đàm phán hòa bình và phải có nội dung mang tính xây dựng. Ông Lavrov trực tiếp nói rõ rằng, Mỹ, phương Tây và Ukraine không thể mong đợi sự nhượng bộ từ Nga và họ phải thể hiện sự chân thành nếu muốn đàm phán. Thư ký báo chí điện Kremlin, ông Peskov cho biết: “Vẫn chưa có nội dung cụ thể nào về vấn đề đàm phán. Có một số tín hiệu mơ hồ, nhưng chúng tôi không biết những tín hiệu này thực tế đến mức nào. Lệnh cấm Kiev đàm phán với chúng tôi vẫn còn hiệu lực. Hiện tại chưa có tình hình cụ thể". Ông Peskov cũng nhấn mạnh, Ukraine phải thể hiện sự “chân thành” nếu đàm phán. Nga đáp lại các tín hiệu đàm phán hòa bình do Ukraine, Mỹ và phương Tây gửi đến, nhưng kết quả khiến Mỹ, phương Tây và Ukraine thất vọng. Mỹ và Ukraine từng ảo tưởng rằng, Nga sẽ nhượng bộ Ukraine vì hòa bình, nhưng giờ đây có vẻ như ảo tưởng của họ đã hoàn toàn tan vỡ. Nga sẽ không bao giờ nhượng bộ nữa, vì họ đang nắm quyền chủ động tuyệt đối trong cuộc xung đột Nga-Ukraine và hoàn toàn không có lý do gì để nhượng bộ. Áp lực tối đa mà các nước phương Tây như Mỹ và châu Âu gây ra đối với Nga đã dần bắt đầu mất tác dụng và Nga đã nhanh chóng chuyển đổi nền kinh tế của mình. Không giống như Nga, tất cả các nước phương Tây hiện đang bắt đầu gặp phải những vấn đề nghiêm trọng và áp lực đã đến với các nước này. Khi Quân đội Ukraine tiếp tục mất thế trận trên chiến trường, Tổng thống Zelensky, người hiếm khi thừa nhận những khó khăn ở tiền tuyến, đã bắt đầu thừa nhận rằng tình hình hiện tại rất khó khăn. Mặc dù Mỹ và phương Tây tiếp tục hỗ trợ, Không quân Ukraine đã nhận máy bay chiến đấu F-16, nhưng Quân đội Ukraine vẫn đang “rút lui đều đặn” trên chiến trường. Tổng thống Zelensky thường không muốn thừa nhận những khó khăn ở tiền tuyến, nhưng giờ đây ông phải cúi đầu trước thực tế phũ phàng và thừa nhận rằng tình hình hiện tại rất khó khăn. Đặc biệt hướng thành phố Pokrovsk ở mặt trận Donetsk hiện là khó khăn nhất đối với Quân đội Ukraine. Tổng thống Zelensky yêu cầu Quân đội Ukraine nỗ lực hết sức để giữ vững vị trí, tránh tình hình tiếp tục xấu đi. Tổng thống Zelensky đã nghe báo cáo của Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine, Tướng Syrsky và đang nghiên cứu chi tiết về những khó khăn trên chiến trường. Nhưng Đại tá Stariko, nguyên là cán bộ của Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine (đã nghỉ hưu) chỉ ra rằng, Ukraine đã mắc sai lầm chiến lược và hoàn toàn không thể ngăn chặn cuộc tấn công của Nga. Đánh giá tình hình hiện tại, Tổng thống Zelensky cũng biết rằng, Quân đội Nga đã chiếm được lợi thế chiến lược và thất bại chiến thuật của Quân đội Ukraine theo hướng Pokrovsk sẽ càng trở nên tồi tệ hơn; Quân đội Nga cuối cùng sẽ chiếm được khu vực chiến lược quan trọng này. Việc Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine đang ở trong tình thế khó khăn, điều đó cho thấy tình hình mà Quân đội Ukraine phải đối mặt đã đến mức rất nguy hiểm. Trước bối cảnh chiến trường bi đát như vậy, Ukraine đẩy mạnh các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga và các khu vực bị Nga chiếm đóng. UAV tự sát của Ukraine xâm nhập 1.800 km vào lãnh thổ Nga và phá hủy các máy bay ném bom chiến lược của Nga. Ngoài ra, Ukraine tuyên bố đã tiến hành một cuộc đột kích vào một sân bay của Nga ở Crimea và nhấn mạnh rằng, họ đang đánh giá tác động của cuộc tấn công. Trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga ngày càng gia tăng, rõ ràng đây là một phần trong cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các mục tiêu của Nga để giải tỏa căng thẳng. Ukraine thường xuyên sử dụng UAV để thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào các mục tiêu sâu ở trong lãnh thổ Nga. Theo thông tin của tờ Pravda Ukraine ngày 27/7 cho biết, UAV của Ukraine đã xâm nhập 1.800 km vào lãnh thổ Nga và phá hủy máy bay ném bom chiến lược Tu-22 của Nga. Máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 có tốc độ bay tối đa 2.300 km/h, tầm bay 7.000 km, có thể cất cánh từ các sân bay nằm sâu trong lãnh thổ Nga và thực hiện nhiệm vụ tấn công bằng tên lửa tới tất cả các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Ukraine tuyên bố chiến dịch tấn công bằng UAV của họ đã “rất thành công” và phá hủy máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được phía Nga xác nhận. Reuters cũng chỉ ra rằng, hiện tại họ chưa thể xác nhận tin tức do Ukraine tiết lộ. Việc UAV của Ukraine đã có khả năng hoạt động sâu vào trong lãnh thổ Nga, cộng với đó là việc Mỹ và phương Tây tăng cường viện trợ cho Ukraine và cho phép Ukraine sử dụng vũ khí để tấn công các mục tiêu ở Nga; do vậy các cuộc tấn công của Ukraine vào các mục tiêu ở Nga đã gia tăng đáng kể. Không còn nghi ngờ gì nữa, Ukraine hiện đang rơi vào tình thế khó khăn. Trước tình hình đó, Ukraine đã tăng cường tấn công Nga với mục đích gây khó khăn cho Nga, từ đó kìm hãm Nga và hy vọng tiếp tục giành được sự ủng hộ từ Mỹ và phương Tây. Tình hình trong cuộc xung đột Nga-Ukraine đã âm thầm trải qua những thay đổi sâu sắc, và tình hình trên chiến trường Ukraine ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Ukraine không những không thể tổ chức một cuộc phản công hiệu quả, mà hệ thống phòng thủ của nước này trên mọi mặt trận cũng đang gặp nguy hiểm. Các nước phương Tây, dẫn đầu là Mỹ, đối mặt với cuộc xung đột hiện nay giữa Nga và Ukraine, đã bắt đầu nhận ra rằng việc đánh bại Nga trên chiến trường là không thực tế và là một nhiệm vụ bất khả thi. Tình hình chiến trường và tình hình quốc tế trở nên bất lợi đối với Ukraine, do vậy Ukraine khó có thể tiếp tục kéo dài cuộc chiến. (Nguồn ảnh: Topwar, CNN, Forbes).

Trước sáng kiến của Mỹ, Anh, châu Âu và Ukraine nhằm tìm kiếm hòa bình, Ngoại trưởng Nga Lavrov ngày 27/7 đã đưa ra tuyên bố rõ ràng: “Tổng thống Putin đã nhiều lần tuyên bố rằng, đích thân Tổng thống Ukraine Zelensky đã ký sắc lệnh hai năm trước, cấm ông (Tổng thống Putin) và tất cả nhân viên đàm phán với Nga… nhưng giờ Ukraine kêu gọi Nga đàm phán. Trên thực tế, theo cách hiểu hiện tại của họ, chúng tôi sẽ không nhượng bộ, và chắc chắn rằng tất cả các mục tiêu của ‘hoạt động quân sự đặc biệt’ sẽ đạt được”. Trước đó Moscow nhấn mạnh, cánh cửa đàm phán luôn rộng mở nhưng Ukraine phải thể hiện sự chân thành trong đàm phán hòa bình và phải có nội dung mang tính xây dựng. Ông Lavrov trực tiếp nói rõ rằng, Mỹ, phương Tây và Ukraine không thể mong đợi sự nhượng bộ từ Nga và họ phải thể hiện sự chân thành nếu muốn đàm phán. Thư ký báo chí điện Kremlin, ông Peskov cho biết: “Vẫn chưa có nội dung cụ thể nào về vấn đề đàm phán. Có một số tín hiệu mơ hồ, nhưng chúng tôi không biết những tín hiệu này thực tế đến mức nào. Lệnh cấm Kiev đàm phán với chúng tôi vẫn còn hiệu lực. Hiện tại chưa có tình hình cụ thể". Ông Peskov cũng nhấn mạnh, Ukraine phải thể hiện sự “chân thành” nếu đàm phán. Nga đáp lại các tín hiệu đàm phán hòa bình do Ukraine, Mỹ và phương Tây gửi đến, nhưng kết quả khiến Mỹ, phương Tây và Ukraine thất vọng. Mỹ và Ukraine từng ảo tưởng rằng, Nga sẽ nhượng bộ Ukraine vì hòa bình, nhưng giờ đây có vẻ như ảo tưởng của họ đã hoàn toàn tan vỡ. Nga sẽ không bao giờ nhượng bộ nữa, vì họ đang nắm quyền chủ động tuyệt đối trong cuộc xung đột Nga-Ukraine và hoàn toàn không có lý do gì để nhượng bộ. Áp lực tối đa mà các nước phương Tây như Mỹ và châu Âu gây ra đối với Nga đã dần bắt đầu mất tác dụng và Nga đã nhanh chóng chuyển đổi nền kinh tế của mình. Không giống như Nga, tất cả các nước phương Tây hiện đang bắt đầu gặp phải những vấn đề nghiêm trọng và áp lực đã đến với các nước này. Khi Quân đội Ukraine tiếp tục mất thế trận trên chiến trường, Tổng thống Zelensky, người hiếm khi thừa nhận những khó khăn ở tiền tuyến, đã bắt đầu thừa nhận rằng tình hình hiện tại rất khó khăn. Mặc dù Mỹ và phương Tây tiếp tục hỗ trợ, Không quân Ukraine đã nhận máy bay chiến đấu F-16, nhưng Quân đội Ukraine vẫn đang “rút lui đều đặn” trên chiến trường. Tổng thống Zelensky thường không muốn thừa nhận những khó khăn ở tiền tuyến, nhưng giờ đây ông phải cúi đầu trước thực tế phũ phàng và thừa nhận rằng tình hình hiện tại rất khó khăn. Đặc biệt hướng thành phố Pokrovsk ở mặt trận Donetsk hiện là khó khăn nhất đối với Quân đội Ukraine. Tổng thống Zelensky yêu cầu Quân đội Ukraine nỗ lực hết sức để giữ vững vị trí, tránh tình hình tiếp tục xấu đi. Tổng thống Zelensky đã nghe báo cáo của Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine, Tướng Syrsky và đang nghiên cứu chi tiết về những khó khăn trên chiến trường. Nhưng Đại tá Stariko, nguyên là cán bộ của Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine (đã nghỉ hưu) chỉ ra rằng, Ukraine đã mắc sai lầm chiến lược và hoàn toàn không thể ngăn chặn cuộc tấn công của Nga . Đánh giá tình hình hiện tại, Tổng thống Zelensky cũng biết rằng, Quân đội Nga đã chiếm được lợi thế chiến lược và thất bại chiến thuật của Quân đội Ukraine theo hướng Pokrovsk sẽ càng trở nên tồi tệ hơn; Quân đội Nga cuối cùng sẽ chiếm được khu vực chiến lược quan trọng này. Việc Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine đang ở trong tình thế khó khăn, điều đó cho thấy tình hình mà Quân đội Ukraine phải đối mặt đã đến mức rất nguy hiểm. Trước bối cảnh chiến trường bi đát như vậy, Ukraine đẩy mạnh các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga và các khu vực bị Nga chiếm đóng. UAV tự sát của Ukraine xâm nhập 1.800 km vào lãnh thổ Nga và phá hủy các máy bay ném bom chiến lược của Nga. Ngoài ra, Ukraine tuyên bố đã tiến hành một cuộc đột kích vào một sân bay của Nga ở Crimea và nhấn mạnh rằng, họ đang đánh giá tác động của cuộc tấn công. Trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga ngày càng gia tăng, rõ ràng đây là một phần trong cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các mục tiêu của Nga để giải tỏa căng thẳng. Ukraine thường xuyên sử dụng UAV để thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào các mục tiêu sâu ở trong lãnh thổ Nga. Theo thông tin của tờ Pravda Ukraine ngày 27/7 cho biết, UAV của Ukraine đã xâm nhập 1.800 km vào lãnh thổ Nga và phá hủy máy bay ném bom chiến lược Tu-22 của Nga. Máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 có tốc độ bay tối đa 2.300 km/h, tầm bay 7.000 km, có thể cất cánh từ các sân bay nằm sâu trong lãnh thổ Nga và thực hiện nhiệm vụ tấn công bằng tên lửa tới tất cả các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Ukraine tuyên bố chiến dịch tấn công bằng UAV của họ đã “rất thành công” và phá hủy máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được phía Nga xác nhận. Reuters cũng chỉ ra rằng, hiện tại họ chưa thể xác nhận tin tức do Ukraine tiết lộ. Việc UAV của Ukraine đã có khả năng hoạt động sâu vào trong lãnh thổ Nga, cộng với đó là việc Mỹ và phương Tây tăng cường viện trợ cho Ukraine và cho phép Ukraine sử dụng vũ khí để tấn công các mục tiêu ở Nga; do vậy các cuộc tấn công của Ukraine vào các mục tiêu ở Nga đã gia tăng đáng kể. Không còn nghi ngờ gì nữa, Ukraine hiện đang rơi vào tình thế khó khăn. Trước tình hình đó, Ukraine đã tăng cường tấn công Nga với mục đích gây khó khăn cho Nga, từ đó kìm hãm Nga và hy vọng tiếp tục giành được sự ủng hộ từ Mỹ và phương Tây. Tình hình trong cuộc xung đột Nga-Ukraine đã âm thầm trải qua những thay đổi sâu sắc, và tình hình trên chiến trường Ukraine ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Ukraine không những không thể tổ chức một cuộc phản công hiệu quả, mà hệ thống phòng thủ của nước này trên mọi mặt trận cũng đang gặp nguy hiểm. Các nước phương Tây, dẫn đầu là Mỹ, đối mặt với cuộc xung đột hiện nay giữa Nga và Ukraine, đã bắt đầu nhận ra rằng việc đánh bại Nga trên chiến trường là không thực tế và là một nhiệm vụ bất khả thi. Tình hình chiến trường và tình hình quốc tế trở nên bất lợi đối với Ukraine, do vậy Ukraine khó có thể tiếp tục kéo dài cuộc chiến. (Nguồn ảnh: Topwar, CNN, Forbes).