Tổng thống Zelensky nhận tin dữ, chưa thể đánh bật quân Nga khỏi Kharkov

Hãng tin Nga RIA Novosti ngày 30/5 đăng bài phỏng vấn một tù binh Ukraine: "Họ nói với tôi rằng những con đường và cánh đồng xung quanh đã được gài mìn, đồng thời bảo chúng tôi đừng tùy tiện đi lại. Nhưng khi Quân đội Nga tiến đến, chúng tôi mới nhận ra rằng không có quả mìn nào cả", đó là những gì một tù binh Ukraine nói với RIA Novosti. Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW) cho biết, vào ngày 10/5 vừa qua, 50.000 quân thuộc “Cụm quân phía Bắc” của Quân đội Nga, bất ngờ vượt biên giới tấn công vào hướng Kharkov, mở ra chiến trường mới chống Ukraine. Mặc dù tỉnh Kharkov giáp lãnh thổ của Nga và đã bị Nga chiếm một diện tích lớn trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Nhưng sau đó, trong chiến dịch phản công bất ngờ vào tháng 9/2022, Quân đội Ukraine đã đẩy lùi thành công quân Nga về phía bên kia biên giới. Từ đó cho đến tháng 5 năm nay, Quân đội Nga không tấn công Kharkov nữa. Ban đầu, Quân đội Nga cho rằng, Kharkov được quân Ukraine phòng thủ vững chắc và hệ thống công sự phòng ngự là "bất khả xâm phạm". Do vậy, việc tấn công vào đây như va vào “đá tảng”, có khả năng sa lầy và thiệt hại nặng. Tuy nhiên, sự thật khiến Quân đội Nga và chính phương Tây cũng bất ngờ, bởi vì Quân đội Ukraine về cơ bản đã sụp đổ ngay từ trận đánh đầu tiên, và các công sự vốn được cho là vững chắc thường là không có gì trên thực tế. Quan trọng hơn, Quân đội Nga phát hiện ra, hệ thống phòng thủ mà Quân đội Ukraine khoe khoang hoàn toàn không tồn tại, như những người lính Ukraine bị bắt đã nói, ngay cả những quả mìn cơ bản nhất bố trí ở tuyến trước cũng không hề có. Có một số nguyên nhân chính khiến hệ thống phòng thủ của Quân đội Ukraine ở Kharkov sụp đổ. Trước hết, nguồn lực chiến tranh của Ukraine thiếu trầm trọng và đơn giản là không đủ để bảo vệ một vùng lãnh thổ rộng lớn như vậy. Mặc dù Ukraine nhận được một lượng lớn viện trợ vũ khí từ phương Tây, nhưng so với mức tiêu hao đáng kinh ngạc của cuộc xung đột Nga-Ukraine, thì sự trợ giúp của phương Tây chỉ làm trì hoãn cuộc tấn công, chứ không thể ngăn cản Quân đội Nga tiến lên; chứ đừng nói đến việc giúp đỡ Quân đội Ukraine lật ngược tình thế. Hiện tại, phần lớn binh lính và trang bị chủ yếu của Quân đội Ukraine đều tập trung ở khu vực Donbass. Mặc dù Kharkov là trung tâm vận tải kết nối hậu phương Ukraine và tiền tuyến Donbass, nhưng Quân đội Ukraine không thể bố trí bất kỳ đơn vị tinh nhuệ nào để bảo vệ khu vực này. Việc phòng thủ ở đây về cơ bản được giao cho những đơn vị hạng hai của Quân đội Ukraine. Những đơn vị này được trang bị vũ khí lạc hậu, không được huấn luyện đầy đủ. Ví dụ như tù binh Ukraine ở trên đã nói, “không có quả mìn nào cả”; như vậy việc phòng thủ ở đây có thể thấy là rất lỏng lẻo. Thứ hai, ngoài việc thiếu vũ khí trang bị trầm trọng, bản thân Quân đội Ukraine cũng gặp phải những vấn đề như không đủ sức mạnh và tinh thần xuống thấp. Không đủ quân số vốn đã là một “vấn đề kinh niên” đối với Quân đội Ukraine, bởi có thể thấy qua tần suất tuyển quân, tổn thất của quân Ukraine lớn hơn quân Nga rất nhiều, nên quân Ukraine cần tuyển quân nhiều hơn. Hiện nay, để tuyển quân, Quân đội Ukraine thậm chí còn công khai "bắt thanh niên" trên đường phố rồi đưa thẳng về doanh trại. Người tù binh Ukraine được phỏng vấn này cho biết, anh ta chỉ ra ngoài mua bánh mì nhưng được người của văn phòng tuyển quân đưa lên xe tải, sau đó vài ngày thì được đưa đến chiến trường và bị Quân đội Nga bắt làm tù binh. Người tù binh Ukraine nói với một phóng viên Nga: "Tôi thậm chí còn không biết đây là đâu, cho đến khi anh nói đó là thành phố Volchansk”. Có thể hình dung được hiệu quả của những người được gọi là "binh sĩ" trực tiếp bị bắt theo cách này, sau vài ngày huấn luyện đơn giản, bị đưa thẳng ra chiến trường, chính vì điều này nên tinh thần của Quân đội Ukraine hiện nay cực kỳ thấp. Hiện nay, chiến thuật của Quân đội Nga đó là hỏa lực đi trước, bộ binh chỉ làm nhiệm vụ thu dọn chiến trường. Theo các binh lính Ukraine ở chiến trường thuật lại, đầu tiên người Nga thả những quả bom tạ, bom tấn xuống các mục tiêu kiên cố và san bằng chúng, khiến quân Ukraine mất những chỗ ẩn náu kiên cố. Tiếp đến là pháo binh Nga bắn liên hồi, với đủ các loại pháo, từ pháo 122mm đến pháo 152mm; từ súng cối đến tên lửa các loại. Binh lính Ukraine kể rằng, cảm tưởng như người Nga đang “thừa đạn pháo”, họ bắn vào bất cứ chỗ nào mà họ nghi ngờ. Đạn pháo Nga đã làm cho trận địa của quân Ukraine như ở “trên mặt trăng”. Nhưng đó chưa phải là sự kết thúc, trước khi bộ binh xung phong đánh chiếm mục tiêu, quân Nga sử dụng máy bay không người lái mang vũ khí (UAV FPV), tiến công các mục tiêu nhỏ lẻ còn sót lại và số lượng UAV FPV của Nga cũng gấp chục lần UAV của Ukraine. Và sau khi sức chống cự của quân Ukraine hầu như không còn, lúc này bộ binh Nga được xe tăng và xe bọc thép yểm trợ xung phong vào trận địa. Hỏa lực của Quân đội Nga là nguyên nhân chính khiến thương vong của Quân đội Ukraine hiện nay so với Nga là ở mức 8:1. Tuy nhiên, điều trớ trêu là dù Quân đội Ukraine đã dần dần rút lui trên chiến trường, nhưng Tổng thống Ukraine Zelensky vẫn nhận được những báo cáo thành tích ảo, như Kharkov là khu vực "bất khả xâm phạm". Nhưng bây giờ, dù tăng viện tới 10 lữ đoàn, nhưng Quân đội Ukraine vẫn chưa thể đánh bật được quân Nga, mà vẫn để quân Nga chiếm thêm lãnh thổ. (Nguồn ảnh: RIA Novosti, Topwar, Ukrinform, CNN).

