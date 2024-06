Nga nã bom vào Volchansk, cắt đứt đường rút của quân Ukraine

Máy bay ném bom chiến thuật Su-34 của Nga sử dụng bom lượn có điều khiển đã phá hủy cây cầu cuối cùng bắc qua sông Volchya ở thành phố Volchansk. Vì vậy, quân đồn trú của Ukraine ở bờ phía bắc bị cắt nguồn cung cấp và không có cơ hội rút lui khỏi thành phố. Như có thể thấy trong đoạn phim thu được từ UAV trinh sát, ít nhất ba quả bom trên không đã được ném vào một cây cầu bắc qua sông Volchya. Do đó, các phương tiện của Ukraine không thể tiếp viện cho khu vực phía bắc thành phố; nếu muốn vượt sông, họ phải bắc cầu phao, nhưng đó là điều nguy hiểm vì hỏa lực pháo binh Nga. Trên thực tế, quân Ukraine ở Volchansk đã thấy mình đang ở trong một cái vạc, mà không có cơ hội di chuyển sang phía bên kia. Trong các nguồn thông tin của Ukraine, cây cầu này được gọi là "Cầu tử thần", vì nhiều lính Ukraine đã chết ở đó, khi cố gắng thoát khỏi làn đạn pháo binh của Nga. Bây giờ họ đang bị tước đi cơ hội cuối cùng. Theo người đứng đầu cơ quan quân quản Kharkov (do Nga bổ nhiệm), ông Vitaly Ganchev, khoảng 50% diện tích thành phố Volchansk đã nằm trong sự kiểm soát của quân Nga. Tuy nhiên quân Ukraine liên tục tổ chức phản công quyết liệt ở khu vực này. Các trận đánh ác liệt vẫn diễn ra trong phạm vi thành phố Volchansk. Các đơn vị của Nga đã tiến tới khu vực trung tâm thành phố và đang tấn công một dãy nhà 9 tầng. Để cản trở bước tiến của quân Nga, quân Ukraine vẫn dựa vào các khu nhà kiên cố, tổ chức thành các trận địa phòng ngự. Hiện có thông tin cho biết, Quân đội Ukraine liên tục chuyển quân tiếp viện đến khu vực Volchansk và Liptsy; trong đó Lữ đoàn 101 của Ukraine đã được tăng viện cho hướng Volchansk. Qua khai thác thông tin từ các tù binh Ukraine cho biết, khoảng một nửa lực lượng dự bị được Kiev tăng viện cho mặt trận Kharkov là các đơn vị tinh nhuệ; phần còn lại được tập hợp từ các đơn vị bộ đội địa phương, được đưa đến hậu phương và hầu như không được huấn luyện bài bản, hay có kinh nghiệm chiến đấu. Ý nghĩa chiến lược của việc chiếm thành phố Volchansk của Nga nhằm mở rộng đầu cầu về phía Kharkov. Do vậy quân Ukraine đang tung lực lượng đáng kể để trấn giữ thành phố này. Theo ông Ganichev, các đơn vị của Quân đội Nga đã chiếm giữ các điểm cao có giá trị chiến thuật ở làng Liptsy, điều này giúp quân Nga có lợi thế tấn công lực lượng dự bị của Quân đội Ukraine tăng cường cho hướng này. Hiện tốc độ tiến công của quân Nga tại đây là vài trăm mét một ngày. Ông Ganichev cũng cho biết thêm, chỉ trong tháng 5, trên hướng mặt trận Kharkov, quân Nga đã chiếm 300 km2 lãnh thổ với 13 khu dân cư. Cũng nhờ chiến dịch ở phía bắc tỉnh Kharkov, các đơn vị Nga gần Kupyansk kiểm soát thêm 5 khu dân cư. Hiện tốc độ tiến công của quân Nga tại đây đã chậm lại, các đơn vị đang tích cực củng cố vị trí đã chiếm được. Theo tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga Belousov, các đơn vị Nga đang tiến công trên mọi hướng chiến thuật và đẩy lùi quân Ukraine khỏi vị trí. "Hoạt động tác chiến tích cực của lực lượng Nga tại những khu vực quan trọng ở tỉnh Kharkov, buộc đối phương phải rút lui 8-9 km", ông nói. Còn theo Viện nghiên cứu Chiến tranh (ISW) của Mỹ cho biết, hiện Moscow đang tăng quân cho mặt trận Kharkov; điều này cho thấy họ có thể đang cố gắng thu hút lực lượng Ukraine khỏi các khu vực quan trọng của chiến trường ở miền đông, tới khu vực biên giới phía bắc. ISW cũng chỉ ra, đây là những dấu hiệu cho thấy Moscow bắt đầu giai đoạn thứ hai của cuộc tấn công vào khu vực Kharkov. Còn chỉ huy Quân đội Ukraine cũng cho rằng, có nhiều thông tin cho thấy, Moscow đang tăng cường lực lượng cho hai hướng tiến công chủ yếu ở mặt trận Kharkov là Volchansk và Liptsy. Còn người đứng đầu Cơ quan quản lý quân sự khu vực Kharkov Oleg Sinegubov cũng cho biết, Quân đội Nga đang chuyển quân dự bị sang hướng Liptsevskoe và Volchansk nhằm lôi kéo, nhằm giữ chân càng nhiều đơn vị Ukraine càng tốt ở phía bắc Kharkov. Đồng thời duy trì nhịp độ tấn công hiện tại ở khu vực này. Các quan sát cho rằng, việc Quân đội Nga triển khai quân dự bị tới mặt trận Kharkov cho thấy, Moscow dường như có ý định khởi động giai đoạn thứ hai của chiến dịch tấn công sau khi chiếm được thành phố Volchansk; mặc dù quân Ukraine đã tăng viện và kháng cự quyết liệt. (Nguồn ảnh: Topwar, Sputnik, Ukrinform, ISW).

Không quân Nga sử dụng bom lượn có điều khiển đã phá hủy cây cầu cuối cùng bắc qua sông Volchya ở thành phố Volchansk. Nguồn: Topwar.

Máy bay ném bom chiến thuật Su-34 của Nga sử dụng bom lượn có điều khiển đã phá hủy cây cầu cuối cùng bắc qua sông Volchya ở thành phố Volchansk. Vì vậy, quân đồn trú của Ukraine ở bờ phía bắc bị cắt nguồn cung cấp và không có cơ hội rút lui khỏi thành phố. Như có thể thấy trong đoạn phim thu được từ UAV trinh sát, ít nhất ba quả bom trên không đã được ném vào một cây cầu bắc qua sông Volchya. Do đó, các phương tiện của Ukraine không thể tiếp viện cho khu vực phía bắc thành phố; nếu muốn vượt sông, họ phải bắc cầu phao, nhưng đó là điều nguy hiểm vì hỏa lực pháo binh Nga. Trên thực tế, quân Ukraine ở Volchansk đã thấy mình đang ở trong một cái vạc, mà không có cơ hội di chuyển sang phía bên kia. Trong các nguồn thông tin của Ukraine, cây cầu này được gọi là "Cầu tử thần", vì nhiều lính Ukraine đã chết ở đó, khi cố gắng thoát khỏi làn đạn pháo binh của Nga. Bây giờ họ đang bị tước đi cơ hội cuối cùng. Theo người đứng đầu cơ quan quân quản Kharkov (do Nga bổ nhiệm), ông Vitaly Ganchev, khoảng 50% diện tích thành phố Volchansk đã nằm trong sự kiểm soát của quân Nga. Tuy nhiên quân Ukraine liên tục tổ chức phản công quyết liệt ở khu vực này. Các trận đánh ác liệt vẫn diễn ra trong phạm vi thành phố Volchansk. Các đơn vị của Nga đã tiến tới khu vực trung tâm thành phố và đang tấn công một dãy nhà 9 tầng. Để cản trở bước tiến của quân Nga, quân Ukraine vẫn dựa vào các khu nhà kiên cố, tổ chức thành các trận địa phòng ngự. Hiện có thông tin cho biết, Quân đội Ukraine liên tục chuyển quân tiếp viện đến khu vực Volchansk và Liptsy; trong đó Lữ đoàn 101 của Ukraine đã được tăng viện cho hướng Volchansk. Qua khai thác thông tin từ các tù binh Ukraine cho biết, khoảng một nửa lực lượng dự bị được Kiev tăng viện cho mặt trận Kharkov là các đơn vị tinh nhuệ; phần còn lại được tập hợp từ các đơn vị bộ đội địa phương, được đưa đến hậu phương và hầu như không được huấn luyện bài bản, hay có kinh nghiệm chiến đấu. Ý nghĩa chiến lược của việc chiếm thành phố Volchansk của Nga nhằm mở rộng đầu cầu về phía Kharkov. Do vậy quân Ukraine đang tung lực lượng đáng kể để trấn giữ thành phố này. Theo ông Ganichev, các đơn vị của Quân đội Nga đã chiếm giữ các điểm cao có giá trị chiến thuật ở làng Liptsy, điều này giúp quân Nga có lợi thế tấn công lực lượng dự bị của Quân đội Ukraine tăng cường cho hướng này. Hiện tốc độ tiến công của quân Nga tại đây là vài trăm mét một ngày. Ông Ganichev cũng cho biết thêm, chỉ trong tháng 5, trên hướng mặt trận Kharkov, quân Nga đã chiếm 300 km2 lãnh thổ với 13 khu dân cư. Cũng nhờ chiến dịch ở phía bắc tỉnh Kharkov, các đơn vị Nga gần Kupyansk kiểm soát thêm 5 khu dân cư. Hiện tốc độ tiến công của quân Nga tại đây đã chậm lại, các đơn vị đang tích cực củng cố vị trí đã chiếm được. Theo tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga Belousov, các đơn vị Nga đang tiến công trên mọi hướng chiến thuật và đẩy lùi quân Ukraine khỏi vị trí. "Hoạt động tác chiến tích cực của lực lượng Nga tại những khu vực quan trọng ở tỉnh Kharkov, buộc đối phương phải rút lui 8-9 km", ông nói. Còn theo Viện nghiên cứu Chiến tranh (ISW) của Mỹ cho biết, hiện Moscow đang tăng quân cho mặt trận Kharkov; điều này cho thấy họ có thể đang cố gắng thu hút lực lượng Ukraine khỏi các khu vực quan trọng của chiến trường ở miền đông, tới khu vực biên giới phía bắc. ISW cũng chỉ ra, đây là những dấu hiệu cho thấy Moscow bắt đầu giai đoạn thứ hai của cuộc tấn công vào khu vực Kharkov. Còn chỉ huy Quân đội Ukraine cũng cho rằng, có nhiều thông tin cho thấy, Moscow đang tăng cường lực lượng cho hai hướng tiến công chủ yếu ở mặt trận Kharkov là Volchansk và Liptsy. Còn người đứng đầu Cơ quan quản lý quân sự khu vực Kharkov Oleg Sinegubov cũng cho biết, Quân đội Nga đang chuyển quân dự bị sang hướng Liptsevskoe và Volchansk nhằm lôi kéo, nhằm giữ chân càng nhiều đơn vị Ukraine càng tốt ở phía bắc Kharkov. Đồng thời duy trì nhịp độ tấn công hiện tại ở khu vực này. Các quan sát cho rằng, việc Quân đội Nga triển khai quân dự bị tới mặt trận Kharkov cho thấy, Moscow dường như có ý định khởi động giai đoạn thứ hai của chiến dịch tấn công sau khi chiếm được thành phố Volchansk; mặc dù quân Ukraine đã tăng viện và kháng cự quyết liệt. (Nguồn ảnh: Topwar, Sputnik, Ukrinform, ISW).

Không quân Nga sử dụng bom lượn có điều khiển đã phá hủy cây cầu cuối cùng bắc qua sông Volchya ở thành phố Volchansk. Nguồn: Topwar.