Tính toán của Moscow khi tổ chức phản công ở mặt trận Kursk

Vào ngày 6/8, Quân đội Ukraine mở mặt trận mới bằng cuộc tấn công táo bạo vào tỉnh Kursk của Nga, được giới quan sát miêu tả là thực hiện kế “vây Ngụy cứu Triệu”. Tuy nhiên, quyết định mở rộng chiến tuyến đến lãnh thổ Nga của Quân đội Ukraine đã gây ra tranh cãi; đặc biệt trong bối cảnh mặt trận Donbass đang phải đối mặt với áp lực rất lớn. Theo các nhà phân tích độc lập, sau một thời gian được truyền thông phương Tây xôn xao và “ca ngợi” về hành động của Ukraine, rõ ràng Nga đã không bị đánh lừa và tiếp tục gia tăng tấn công trên mặt trận Donbass và giành được những kết quả quan trọng. Một số người ủng hộ việc Ukraine xâm chiếm Kursk cho rằng, chiến dịch đột phá vào lãnh thổ Nga của Ukraine là một sự thay đổi chiến lược "thành công". Lý do là cuộc phản công của Ukraine vào năm 2023 đã thất bại, vì vậy họ hy vọng sử dụng các phương pháp trên, để giảm bớt áp lực lên lực lượng đồn trú ở khu vực Donbass, cải thiện vị thế đàm phán của Ukraine, vạch trần những điểm yếu chiến lược của Nga và thay đổi cục diện chiến tranh… Tuy nhiên, Moscow có quyết tâm chiến lược mạnh mẽ đã không bị đánh lừa, khiến mục tiêu đã xác lập của Kiev lại trở thành “giấc mơ”. Điều này cũng khiến nhiều người thân Ukraine dậm chân, thậm chí trong nội bộ Ukraine có người còn lên án hành động “phiêu lưu” của lãnh đạo Ukraine. Tổng thống Nga Putin đã không đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào trong tuần kể từ khi Quân đội Ukraine xâm chiếm Kursk. Thay vào đó, ông đã có chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày tới Azerbaijan. Điều này cho thấy Nga muốn tập trung vào các mục tiêu khác quan trọng hơn. Không những vậy, Nga tiếp tục tập trung lực lượng vào chiến trường chính Donetsk ở miền đông Ukraine, tăng cường tấn công về phía thành phố Pokrovsk. Moscow đã không chuyển lực lượng từ Donbass về Kursk và nhảy vào một “cái bẫy” do Kiev bày sẵn. Tổng thống Ukraine Zelensky từng mạnh mẽ tuyên bố rằng, hành động đột phá vào Kursk sẽ là cơ sở thực sự để kết thúc chiến tranh trong năm nay. Ngoài ra, nhiều vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine, từ tên lửa Javelin, Stinger, HIMARS, cho đến hệ thống tên lửa Patriot và xe tăng Abram, đều bị Quân đội Nga thu làm chiến lợi phẩm hoặc phá hủy tại mặt trận Kursk. Một số nhà phân tích cho rằng, chiến lược của Ukraine đã tạo ra cơ hội mới cho Nga, đồng thời gây tổn hại đến lợi ích của chính Ukraine. Trong cuộc tấn công vào Kursk, Quân đội Ukraine phải chiến đấu trong địa hình xa lạ, khiến nhiệm vụ của họ vô cùng khó khăn. Hầu hết binh lính tiến vào lãnh thổ Nga đều được điều động từ những khu vực họ đã đóng quân hơn hai năm. Điều này đã để lại một lỗ hổng rất lớn trong tuyến phòng thủ mà Ukraine đã xây dựng trên lãnh thổ của mình từ lâu. Ukraine đã dựa vào mạng Internet Starlink khi GPS và tín hiệu liên lạc bị gián đoạn, nhưng dịch vụ này hoàn toàn không hoạt động ở một số khu vực ở khu vực Kursk, gây khó khăn cho việc chỉ huy, kiểm soát và liên lạc của Quân đội Ukraine. Khi Quân đội Ukraine nỗ lực bảo vệ các thị trấn quan trọng ở phía đông, việc thực hiện chiến lược được gọi là “vây Ngụy cứu Triệu” không chỉ là một quyết định gây tranh cãi, mà còn bộc lộ nhiều điểm yếu của Kiev. Sau cuộc đột phá thành công vào lãnh thổ Nga, Ukraine với sự hợp tác của truyền thông phương Tây, đã quảng bá mạnh mẽ trong hơn một tháng. Ngược lại, Moscow không hề tiết lộ một lời nào, đã phát động một cuộc phản công lớn ở Kursk vào ngày 10/9. Theo Bộ Quốc phòng Nga, chỉ trong hai ngày từ 10 đến 11/9, Quân đội Nga đã tái chiếm 10 khu dân cư. Cùng với hai khu dân cư khác được công bố vào ngày 16/9, Quân đội Nga dường như đã thu hồi được 12 khu dân cư hoặc nhiều hơn. Dù vậy, Tổng thống Zelensky vẫn “lạc quan” tuyên bố: “Cuộc phản công của Nga đang diễn ra theo đúng kế hoạch của Ukraine”. Theo hãng tin nhà nước Ukraine Ukrinform, Moscow đã đưa khoảng 30.000 quân tới khu vực Kursk và nhiều binh sĩ được trang bị và huấn luyện tốt đã sẵn sàng cho cuộc phản công. Lãnh đạo Chechen Kadyrov cũng cho biết, Lực lượng đặc biệt Chechen đã đóng quân trong khu vực. Các nhà phân tích cho rằng, Quân đội Nga đang “nhốt” quân Ukraine cùng vũ khí và thiết bị của họ ở Kursk để họ có thể mở rộng hoạt động ở Donetsk. Trong vài ngày tới, thế trận tấn công gọng kìm chống lại Quân đội Ukraine có thể sẽ gia tăng, điều này sẽ gây áp lực lớn hơn cho quân Kiev tiến vào lãnh thổ Nga. Trong khi đó, điều thu hút sự chú ý của giới quan sát, là thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/9 rằng, Lực lượng Không quân Nga đã tiến hành các cuộc không kích vào sở chỉ huy của 7 lữ đoàn Ukraine ở Kursk. Giới quan sát cho rằng, động thái của Nga là nhằm đảo ngược tình hình chiến tranh ở Kursk. Theo đánh giá, việc Nga tiến hành phản công Kursk có thể chỉ là bước đầu, để tiến tới một cuộc phản công toàn diện. Hiện tại, cuộc phản công Kursk do Nga phát động đã đạt được những kết quả nhất định, nhất là khi Quân đội Ukraine đang phải đối mặt với áp lực rất lớn trên chiến tuyến phòng thủ ở thành phố Pokrovsk vùng Donetsk. Nếu Quân đội Nga chiếm lại lãnh thổ thành công, Ukraine sẽ mất đi một con bài thương lượng quan trọng trong các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai, đồng thời cũng sẽ thay đổi quan điểm của một số người thân Ukraine, khiến họ không còn nghĩ rằng việc chiếm Kursk là một thắng lợi lớn cho Ukraine, hoặc để nâng cao tinh thần, khi Kiev tiếp tục chìm trong tình trạng thiếu quân và vũ khí. Một số nhà quan sát còn cho rằng, chiến lược phát động phản công ở Kursk của Quân đội Nga đã được chuẩn bị cẩn thận. Moscow cho phép Ukraine triển khai các đơn vị được NATO trang bị mạnh nhất ở khu vực Kursk, và “nhốt” quân Ukraine trong vòng vây này, trước khi tiêu diệt nó. Đồng thời, Quân đội Nga đẩy mạnh tấn công vào Donetsk, nơi bộc lộ điểm yếu của Quân đội Ukraine. Việc mất đi các nguồn lực quan trọng ở mặt trận Kursk có thể cản trở khả năng tiến hành các hoạt động quy mô lớn của Quân đội Ukraine trong tương lai. Đồng thời nó cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vị thế của Ukraine trong bất kỳ cuộc đàm phán tiềm năng nào. (Nguồn ảnh: Sputnik, Ukrinform, Topwar, Reuters, The Guardian, TASS).

