Ukraine ồ ạt tiếp viện cho Pokrovsk, ngăn thành phố sụp đổ

Sau khi Quân đội Ukraine ở mặt trận thành phố Pokrovsk liên tục phải rút lui, lúc này họ chủ yếu phòng thủ dựa vào các ngôi làng lớn và thị trấn. Do đó, các vị trí phòng thủ ở những khu đô thị này giúp họ cầm chân quân Nga rất nhiều, ít nhất nó sẽ không sụp đổ ngay lần tấn công đầu tiên của quân Nga. Các lực lượng phòng thủ ở Pokrovsk, chủ yếu là các lực lượng rút từ tuyến trước về, nhưng số lượng này chưa đủ; do những đơn vị này đã chiến đấu gian khổ trong một thời gian dài, cho dù sức mạnh chiến đấu được phục hồi sau khi bổ sung quân số, thì vẫn chưa thể đảm nhận các nhiệm vụ phòng thủ then chốt và không thể phát động các cuộc phản công. Trong chiến đấu phòng ngự, ngoài nhiệm vụ chính là phòng thủ, thì lực lượng phòng ngự còn phải liên tục phát động các cuộc phản công vào đội hình tấn công của đối phương. Vì vậy, Quân đội Ukraine phải triển khai thêm lực lượng mới để hỗ trợ lực lượng phòng ngự trên hướng Pokrovsk. Hiện Quân đội Ukraine có 2 cách huy động quân, thứ nhất là trực tiếp huy động lực lượng dự bị. Để ổn định tuyến phòng thủ thành phố Pokrovsk, Quân đội Ukraine đã điều động Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 151 từ lực lượng dự bị chiến lược. Ngoài ra họ cũng đã điều Lữ đoàn Chasseur số 152, vừa trở về từ chiến trường Kursk. Nhưng hiện tại, những đơn vị dự bị của Quân đội Ukraine vừa có kinh nghiệm chiến đấu vừa đóng vai trò dự bị chiến lược, chính là lực lượng thủy quân lục chiến ở Kherson. Lực lượng này hiện có sẵn 3 lữ đoàn chính quy và 2 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ, nhưng có thể Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine có ý tưởng khác. Hiện lực lượng này đã không được sử dụng trong một thời gian dài. Vì vậy, nếu cần rút quân tiếp viện thì Quân đội Ukraine phải dùng đến phương pháp triển khai quân thứ hai, đó là rút quân trực tiếp từ các mặt trận khác về tăng cường cho hướng Pokrovsk. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đã rút Lữ đoàn Chasseur 71 từ phía bắc Kharkov để ổn định tuyến phòng thủ Pokrovsk. Tiếp đó là họ triển khai Lữ đoàn bộ binh cơ giới 117, 14 và 15 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia từ chiến trường Zaporozhye, hiện đã “tương đối yên tĩnh”, để tiếp viện cho Pokrovsk. Ngoài ra còn rút Lữ đoàn bộ binh cơ giới 93 từ sườn phía nam Chasov Yar về tăng cường cho Pokrovsk. Trong các đơn vị nêu trên đều là những đơn vị “quen thuộc”, đặc biệt là Lữ đoàn bộ binh cơ giới 93, một đơn vị kỳ cựu của Quân đội Ukraine. Các lữ đoàn trên đều đã tham gia “Cuộc phản công mùa hè” ở Zaporozhye năm ngoái và chiến đấu với quân chính quy Nga trong vài tháng. Hiện tại, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine triển khai lực lượng tiếp viện nói trên ở mặt trận Pokrovsk như sau: Lữ đoàn cơ động số 14 của Vệ binh Quốc gia được triển khai ở sườn phía bắc; Lữ đoàn Chasseur số 71 và Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 93 được triển khai phía đông của thành phố Pokrovsk, hướng thị trấn Selydove. Ngoài lực lượng nêu trên, Quân đội Ukraine còn triển khai Tiểu đoàn tác chiến đặc biệt số 3 và các tiểu đoàn độc lập của Lực lượng Vệ binh Quốc gia, chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh phía sau, đề phòng quân Nga vu hồi, đổ bộ vào bên sườn phía sau. Đánh giá chung, để ổn định tình hình trên hướng thành phố Pokrovsk, Quân đội Ukraine không thể nói là “thờ ơ” như một số nguồn tin của Ukraine. Hiện quân tiếp viện cho hướng mặt trận này là từ sáu hoặc bảy lữ đoàn chính quy và các tiểu đoàn độc lập. Những đơn vị tiếp viện này, cộng với những lực lượng phòng thủ ban đầu ở Pokrovsk, tạo thành đội hình phòng thủ tương đối mạnh. Ngoài ra, khi khu vực chiếm đóng của Cụm quân Trung tâm Nga mở rộng, khu vực mà nó tấn công trực tiếp không chỉ là hướng thành phố Pokrovsk, mà còn là thị trấn Selydove, hướng sông Vovcha, “san bằng” mặt trận xuống tới Kurakhove. Vì vậy, trên thực tế, các lực lượng tấn công của Nga và phòng thủ của Ukraine theo hướng thành phố Pokrovsk và Kurakhove đang dần hợp nhất. Nhiều đơn vị Ukraine hiện đang phòng thủ tuyến sông Vovcha đã rút lui khỏi tuyến phòng thủ bảo vệ Pokrovsk về làm lực lượng dự bị tuyến sau. Đánh giá chung, cùng với một số đơn vị có mặt từ trước bảo vệ Pokrovsk, Quân đội Ukraine hiện tập trung tại Pokrovsk thành lực lượng phòng thủ lớn nhất trên toàn chiến trường Ukraine. Ngay cả về mặt tổ chức, đây cũng là lực lượng lớn nhất trên toàn chiến trường. Đội hình của Quân đội Ukraine hiện tại tuyến Pokrovsk - Kurakhove bao gồm: Lữ đoàn xung kích đường không 25, 46; Lữ đoàn bộ binh cơ giới 31, 47, 59, 68, 93, 117, 151; Lữ đoàn Chasseur số 71, 152; Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 2, Lữ đoàn Cơ động 14, 15; Tiểu đoàn độc lập số 3. Các Lữ đoàn Phòng vệ Lãnh thổ 111, 116, 117 và 118. Lữ đoàn pháo binh 15, 55, 148 và Tiểu đoàn pháo binh 1 của Lữ đoàn pháo binh 406. Như vậy để bảo vệ chiến trường trung tâm, Quân đội Ukraine đã tập trung trên tuyến Pokrovsk - Kurakhove khoảng trên 20 lữ đoàn và một số tiểu đoàn độc lập. Do vậy, đội hình của Quân đội Ukraine sau khi tổ chức lại có thể đảm bảo phòng ngự có chiều sâu. Nhưng chúng ta sẽ chờ xem liệu nó có thể ngăn chặn được làn sóng tấn công của Nga hay không? (Nguồn ảnh: Ukrinform, Kyiv Independent, CNN).

