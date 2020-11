Tiết lộ sốc: Armenia bị ép mua tên lửa Osa cực đắt nhưng "vô dụng"

Theo truyền thông địa phương, trong một cuộc phỏng vấn mới đây, cựu Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Cộng hòa Armenia, ông Movses Hakobyan đã tiết lộ về sự thất bại thảm hại của lực lượng phòng không quốc gia này trong thời gian qua. Ông Movses Hakobyan đã cung cấp một thông tin gây sốc, rằng Bộ Quốc phòng Armenia đã “buộc” phải mua các hệ thống tên lửa phòng không Osa với giá tiền cao gấp 5-6 lần so với giá trị thực của chúng. Cựu Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Cộng hòa Armenia khẳng định, các hệ thống phòng không Osa này “hoàn toàn vô dụng” trong cuộc xung đột kéo dài 6 tuần qua trên lãnh thổ Karabakh khi chúng không bắn trúng một mục tiêu nào. Ấn phẩm Avia-pro dẫn thông tin từ một trang tin địa phương rằng ông Movses Hakobyan đã tiết lộ: “Lực lượng vũ trang của chúng tôi có một trung tâm thông tin, một trong những nhiệm vụ quan trọng ở đó là đưa ra các thông tin sai lệch nhằm đánh lạc hướng kẻ địch. Tuy nhiên chính chúng tôi đã phải chịu quá nhiều thông tin sai lệch về mình. Đây cũng là một lý do tại sao sau khi các nhà lãnh đạo Armenia, Nga và Azerbaijan ký kết thỏa thuận ba bên, nhiều người vẫn không thể hiểu lý do vì sao văn bản này lại được ký kết”. Ông Movses Hakobyan nhấn mạnh: "Họ liên tục cố gắng ép buộc chúng tôi phải mua hệ thống phòng không Osa khi tôi còn làm phụ trách tại Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang". "Ai đó đã liên tục tiết lộ thông tin của tôi ra bên ngoài Armenia và đã có rất nhiều người cố gắng thuyết phục chúng tôi mua hệ thống tên lửa phòng không Osa thực sự là không cần thiết cho quân đội Armenia", ông Movses Hakobyan cho biết. Theo số liệu sơ bộ, chi phí của một hệ thống phòng không Osa với ngân sách Armenia lên tới khoảng 30 triệu USD/hệ thống, với giá trị thị trường trung bình chỉ là 5 - 6 triệu USD. Cựu Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Cộng hòa Armenia không chỉ đích danh những người liên quan đến việc áp đặt mua vũ khí vô dụng với quốc gia. Tuy nhiên, đối với lực lượng phòng không Armenia, các hệ thống tên lửa Osa đã cho thấy sự “vô dụng” thực sự trong suốt cuộc xung đột kéo dài vừa qua trên lãnh thổ Karabakh. Phía quân đội Azerbaijan đã công bố rất nhiều bằng chứng, hình ảnh, video về việc họ tiêu diệt được rất nhiều hệ thống phòng không Osa mà Armenia đã phải mua với giá rất đắt. Ngược lại, Azerbaijan lại chỉ mất một số máy bay không người lái và trực thăng – thiệt hại thấp hơn nhiều trong suốt cuộc xung đột. Video UAV Azerbaijan phá hủy hệ thống phòng không Armenia - Nguồn: BQP Azerbaijan

Theo truyền thông địa phương, trong một cuộc phỏng vấn mới đây, cựu Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Cộng hòa Armenia, ông Movses Hakobyan đã tiết lộ về sự thất bại thảm hại của lực lượng phòng không quốc gia này trong thời gian qua. Ông Movses Hakobyan đã cung cấp một thông tin gây sốc, rằng Bộ Quốc phòng Armenia đã “buộc” phải mua các hệ thống tên lửa phòng không Osa với giá tiền cao gấp 5-6 lần so với giá trị thực của chúng. Cựu Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Cộng hòa Armenia khẳng định, các hệ thống phòng không Osa này “hoàn toàn vô dụng” trong cuộc xung đột kéo dài 6 tuần qua trên lãnh thổ Karabakh khi chúng không bắn trúng một mục tiêu nào. Ấn phẩm Avia-pro dẫn thông tin từ một trang tin địa phương rằng ông Movses Hakobyan đã tiết lộ: “Lực lượng vũ trang của chúng tôi có một trung tâm thông tin, một trong những nhiệm vụ quan trọng ở đó là đưa ra các thông tin sai lệch nhằm đánh lạc hướng kẻ địch. Tuy nhiên chính chúng tôi đã phải chịu quá nhiều thông tin sai lệch về mình. Đây cũng là một lý do tại sao sau khi các nhà lãnh đạo Armenia, Nga và Azerbaijan ký kết thỏa thuận ba bên, nhiều người vẫn không thể hiểu lý do vì sao văn bản này lại được ký kết”. Ông Movses Hakobyan nhấn mạnh: "Họ liên tục cố gắng ép buộc chúng tôi phải mua hệ thống phòng không Osa khi tôi còn làm phụ trách tại Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang". "Ai đó đã liên tục tiết lộ thông tin của tôi ra bên ngoài Armenia và đã có rất nhiều người cố gắng thuyết phục chúng tôi mua hệ thống tên lửa phòng không Osa thực sự là không cần thiết cho quân đội Armenia", ông Movses Hakobyan cho biết. Theo số liệu sơ bộ, chi phí của một hệ thống phòng không Osa với ngân sách Armenia lên tới khoảng 30 triệu USD/hệ thống, với giá trị thị trường trung bình chỉ là 5 - 6 triệu USD. Cựu Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Cộng hòa Armenia không chỉ đích danh những người liên quan đến việc áp đặt mua vũ khí vô dụng với quốc gia. Tuy nhiên, đối với lực lượng phòng không Armenia, các hệ thống tên lửa Osa đã cho thấy sự “vô dụng” thực sự trong suốt cuộc xung đột kéo dài vừa qua trên lãnh thổ Karabakh. Phía quân đội Azerbaijan đã công bố rất nhiều bằng chứng, hình ảnh, video về việc họ tiêu diệt được rất nhiều hệ thống phòng không Osa mà Armenia đã phải mua với giá rất đắt. Ngược lại, Azerbaijan lại chỉ mất một số máy bay không người lái và trực thăng – thiệt hại thấp hơn nhiều trong suốt cuộc xung đột. Video UAV Azerbaijan phá hủy hệ thống phòng không Armenia - Nguồn: BQP Azerbaijan