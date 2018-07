Tiết lộ gây “chấn động” về trực thăng tấn công Z-10 của Trung Quốc

Z-10 hay còn gọi là WZ-10 được biết tới là mẫu trực thăng tấn công số 1 của Quân đội Trung Quốc hiện nay, do Tổng Công ty Công nghiệp hàng không Trường Xuân (CAIC) sản xuất từ năm 2003 tới nay với số lượng gần 120 chiếc. Đơn giá một chiếc khoảng 17 triệu USD. Nguồn ảnh: Otvaga Mặc dù do CAIC sản xuất, tuy nhiên có một điều không phải ai cũng biết, trực thăng tấn công Z-10 vốn là thiết kế của Nga. Mà đơn vị trực tiếp thực hiện là Cục thiết kế Kamov – “cha đẻ” của dòng trực thăng tấn công hạng nặng cực kỳ độc đáo Kamov Ka-52 hay các dòng trực thăng săn ngầm danh tiếng Ka-27/28. Nguồn ảnh: Otvaga Gần đây, một trang mạng Nga đã đăng tải hàng loạt hình ảnh bản vẽ Z-10 được tạo nên bởi các bàn tay “tài hoa” của Nga. Nguồn ảnh: Otvaga Theo các tài liệu Nga, dự án thiết kế Z-10 ban đầu có tên gọi là “đề án 941”. Nguồn ảnh: Otvaga Một thỏa thuận bí mật tạo ra “đề án 941” đã được Kamov ký với Trung Quốc từ đầu những năm 1990. Nguồn ảnh: Otvaga Bí mật này chỉ được tiết lộ bởi nhà thiết kế số 1 của Kamov là S.V. Mikheev vào tháng 3/2013 tại triển lãm trực thăng Las Vegas. Khi đó, ông Mikheev đã giới thiệu tới các nhà báo một vài hình ảnh về mẫu trực thăng có tên gọi là “đề án 941” giống hệt chiếc Z-10 của Trung Quốc. Tin tức này nhanh chóng lan ra toàn thế giới. Trong ảnh, mô hình chiếc Z-10 được thử nghiệm trong hầm gió tại Nga. Nguồn ảnh: Otvaga Theo các tài liệu được giải mã, Kamov đã làm việc với Viện nghiên cứu 602 thiết lập thông số kỹ thuật cơ bản, như trọng lượng, tốc độ, tải trọng... Sau đó toàn bộ tài liệu được chuyển cho Trung Quốc tiến hành chế tạo nguyên mẫu thử nghiệm tại quốc gia này. Nguồn ảnh: Otvaga Cũng phải thán phục người Trung Quốc rằng phần lớn công việc còn lại bao gồm việc chế tạo chiếc máy bay đi kèm với trang bị trong nó như động cơ, hệ thống điện tử, vũ khí từ thứ to nhất cái tới đinh ốc đều được làm tại Trung Quốc. Ngày 29/4/2003, nguyên mẫu đầu tiên của Z-10 bay thử thành công, được công bố công khai lần đầu vào tháng 12/2012, dù trước đó hình ảnh về Z-10 đã rò rỉ khá nhiều. Nguồn ảnh: Otvaga Dù là thiết kế của Nga, tuy nhiên có một điều kỳ lạ rằng không hiểu sao Z-10 trông rất giống hình dáng của dòng trực thăng tấn công Agusta A129 Mangusta của Italy. Nó cũng sử dụng thiết kế buồng lái hai chỗ ngồi, hai cánh phụ hai bên treo vũ khí. Nguồn ảnh: Otvaga Z-10 trang bị cặp động cơ WZ-9 được cho là phiên bản của dòng động cơ Pratt & Whitney Canada PT6 với công suất 1.000kW kết hợp cánh quạt 5 lá và cánh quạt đuôi 4 lá chữ X (giảm tiếng ồn). Tốc độ tối đa Z-10 đạt 270km/h, tầm hoạt động chừng 800km. Nguồn ảnh: Otvaga Khả năng mang vác vũ khí của Z-10 chưa bao giờ được tiết lộ, tuy nhiên ước tính nó có thể mang tới 2 tấn vũ khí các loại gồm rocket, tên lửa và gunpod. Nguồn ảnh: Otvaga Theo các tài liệu, Z-10 mang được tới 16 tên lửa chống tăng HJ-8, HJ-9 và HJ-10; đến 16 tên lửa không đối không TY-90 hoặc 4 tên lửa không đối không PL-5, PL-7 và PL-9. Trong ảnh, Z-10 đang phóng tên lửa chống tăng HJ-10 được cho là có thiết kế hệt loại tên lửa AGM-114 nổi tiếng của Mỹ. Đầu mũi máy bay lắp một tháp pháo tự động gắn pháo 23mm hoặc 30mm, thậm chí có tùy chọn trang bị cả súng phóng lựu 35-40mm hoặc pháo nhiều nòng 12,7-14,5mm. Nguồn ảnh: Otvaga Trong ảnh, Z-10 bắn ồ ạt rocket. Nguồn ảnh: Otvaga Mời độc giả xem video: Trực thắng tấn công WZ-10 Trung Quốc phô diễn sức mạnh trên không. (nguồn LA MAGRA)

Z-10 hay còn gọi là WZ-10 được biết tới là mẫu trực thăng tấn công số 1 của Quân đội Trung Quốc hiện nay, do Tổng Công ty Công nghiệp hàng không Trường Xuân (CAIC) sản xuất từ năm 2003 tới nay với số lượng gần 120 chiếc. Đơn giá một chiếc khoảng 17 triệu USD. Nguồn ảnh: Otvaga Mặc dù do CAIC sản xuất, tuy nhiên có một điều không phải ai cũng biết, trực thăng tấn công Z-10 vốn là thiết kế của Nga. Mà đơn vị trực tiếp thực hiện là Cục thiết kế Kamov – “cha đẻ” của dòng trực thăng tấn công hạng nặng cực kỳ độc đáo Kamov Ka-52 hay các dòng trực thăng săn ngầm danh tiếng Ka-27/28. Nguồn ảnh: Otvaga Gần đây, một trang mạng Nga đã đăng tải hàng loạt hình ảnh bản vẽ Z-10 được tạo nên bởi các bàn tay “tài hoa” của Nga. Nguồn ảnh: Otvaga Theo các tài liệu Nga, dự án thiết kế Z-10 ban đầu có tên gọi là “đề án 941”. Nguồn ảnh: Otvaga Một thỏa thuận bí mật tạo ra “đề án 941” đã được Kamov ký với Trung Quốc từ đầu những năm 1990. Nguồn ảnh: Otvaga Bí mật này chỉ được tiết lộ bởi nhà thiết kế số 1 của Kamov là S.V. Mikheev vào tháng 3/2013 tại triển lãm trực thăng Las Vegas. Khi đó, ông Mikheev đã giới thiệu tới các nhà báo một vài hình ảnh về mẫu trực thăng có tên gọi là “đề án 941” giống hệt chiếc Z-10 của Trung Quốc. Tin tức này nhanh chóng lan ra toàn thế giới. Trong ảnh, mô hình chiếc Z-10 được thử nghiệm trong hầm gió tại Nga. Nguồn ảnh: Otvaga Theo các tài liệu được giải mã, Kamov đã làm việc với Viện nghiên cứu 602 thiết lập thông số kỹ thuật cơ bản, như trọng lượng, tốc độ, tải trọng... Sau đó toàn bộ tài liệu được chuyển cho Trung Quốc tiến hành chế tạo nguyên mẫu thử nghiệm tại quốc gia này. Nguồn ảnh: Otvaga Cũng phải thán phục người Trung Quốc rằng phần lớn công việc còn lại bao gồm việc chế tạo chiếc máy bay đi kèm với trang bị trong nó như động cơ, hệ thống điện tử, vũ khí từ thứ to nhất cái tới đinh ốc đều được làm tại Trung Quốc. Ngày 29/4/2003, nguyên mẫu đầu tiên của Z-10 bay thử thành công, được công bố công khai lần đầu vào tháng 12/2012, dù trước đó hình ảnh về Z-10 đã rò rỉ khá nhiều. Nguồn ảnh: Otvaga Dù là thiết kế của Nga, tuy nhiên có một điều kỳ lạ rằng không hiểu sao Z-10 trông rất giống hình dáng của dòng trực thăng tấn công Agusta A129 Mangusta của Italy. Nó cũng sử dụng thiết kế buồng lái hai chỗ ngồi, hai cánh phụ hai bên treo vũ khí. Nguồn ảnh: Otvaga Z-10 trang bị cặp động cơ WZ-9 được cho là phiên bản của dòng động cơ Pratt & Whitney Canada PT6 với công suất 1.000kW kết hợp cánh quạt 5 lá và cánh quạt đuôi 4 lá chữ X (giảm tiếng ồn). Tốc độ tối đa Z-10 đạt 270km/h, tầm hoạt động chừng 800km. Nguồn ảnh: Otvaga Khả năng mang vác vũ khí của Z-10 chưa bao giờ được tiết lộ, tuy nhiên ước tính nó có thể mang tới 2 tấn vũ khí các loại gồm rocket, tên lửa và gunpod. Nguồn ảnh: Otvaga Theo các tài liệu, Z-10 mang được tới 16 tên lửa chống tăng HJ-8, HJ-9 và HJ-10; đến 16 tên lửa không đối không TY-90 hoặc 4 tên lửa không đối không PL-5, PL-7 và PL-9. Trong ảnh, Z-10 đang phóng tên lửa chống tăng HJ-10 được cho là có thiết kế hệt loại tên lửa AGM-114 nổi tiếng của Mỹ. Đầu mũi máy bay lắp một tháp pháo tự động gắn pháo 23mm hoặc 30mm, thậm chí có tùy chọn trang bị cả súng phóng lựu 35-40mm hoặc pháo nhiều nòng 12,7-14,5mm. Nguồn ảnh: Otvaga Trong ảnh, Z-10 bắn ồ ạt rocket. Nguồn ảnh: Otvaga Mời độc giả xem video: Trực thắng tấn công WZ-10 Trung Quốc phô diễn sức mạnh trên không. (nguồn LA MAGRA)