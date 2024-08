Tiến công vào Kursk, “canh bạc đầy may rủi” của Tổng thống Zelensky

Vào ngày 6/8 vừa qua, Quân đội Ukraine đã phát động cái gọi là "cuộc tấn công mùa hè", nhưng mục đích chiến lược không phải là "khôi phục vùng đất đã mất" bằng cách chiến đấu trên lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm đóng, mà là tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào chính lãnh thổ Nga. Mặc dù Quân đội Ukraine tuyên bố đã chiếm được hàng nghìn km2 đất Nga, nhưng giới quan sát lại không lạc quan về cuộc tấn công “tự sát” của họ. Theo thông tin của hãng tin Mỹ CNN, cuộc tấn công của Quân đội Ukraine vào lãnh thổ Nga đã kéo dài nửa tháng, nhưng tình hình mặt trận vẫn còn khó hiểu. Mặc dù Quân đội Ukraine kiểm soát một vùng đất rộng lớn của Nga, bằng tất cả nỗ lực của Quân đội Nga tấn công miền đông Ukraine từ đầu năm tới giờ. Nhưng Quân đội Nga dường như “không muốn” đánh bật quân Ukraine ra khỏi lãnh thổ, và thậm chí vẫn đang trong thế phòng thủ. Đây có phải là do Quân đội Nga không thể tiêu diệt hoặc không muốn đánh bật Quân đội Ukraine ra khỏi lãnh thổ? Mọi chuyện có thể không đơn giản như vậy. Bởi với sức mạnh quân sự hiện tại của Nga, việc huy động thêm quân để tấn công quân Ukraine đang tiến vào Kursk, đồng thời ổn định chiến tuyến ở miền đông Ukraine là hoàn toàn có thể. Tuy nhiên có vẻ Điện Kremlin dường như “không vội vàng” làm điều đó và một số phương tiện truyền thông nước ngoài đã tiết lộ sự thật. Tờ "Times" của Đức gần đây chỉ ra rằng, "Quân đội Ukraine không chỉ phải đối mặt với các vấn đề hậu cần ở Kursk, mà còn phải đối mặt với những thách thức ngày càng tăng của hỏa lực quân Nga. Tình trạng này đặt Quân đội Ukraine vào một thử thách ở Kursk". Còn trang web "Lực lượng Vũ trang" của Áo nói thẳng thắn hơn: “cuộc tấn công Kursk có thể dẫn đến sự kết thúc của Lực lượng Vũ trang Ukraine”. Tờ Die Welt của Đức thì cho rằng, cuộc tấn công của Quân đội Ukraine vào khu vực Kursk sẽ đẩy nhanh thất bại của Kiev. Đúng là Quân đội Ukraine hiện nay không chỉ phải chống trả cuộc tấn công ngày càng khốc liệt của Nga ở miền đông Ukraine, mà còn phải triển khai quân hạng nặng ở khu vực biên giới với Belarus, để ngăn chặn quân Nga tấn công thủ đô Kiev từ hướng này. Hiện nay, để nâng cao tinh thần, đồng thời mong muốn chứng minh với các nhà tài trợ phương Tây rằng, “Quân đội Ukraine có khả năng tấn công lãnh thổ Nga và giành chiến thắng trước Nga”, Kiev bất ngờ mở cuộc tấn công vào khu vực Kursk, bất chấp hậu quả. Dựa trên thông tin từ nhiều nguồn truyền thông, Quân đội Ukraine có thể tập trung hơn 100.000 quân và nhiều vũ khí hạng nặng mà phương Tây viện trợ vào chiến dịch Kursk. Kết quả là sức mạnh vốn đã thiếu trầm trọng của Quân đội Ukraine, sẽ càng bị dàn mỏng hơn. Có thể thấy, Quân đội Nga hoàn toàn có khả năng gây thiệt hại nặng nề cho quân Ukraine xâm nhập lãnh thổ. Đã hơn chục ngày trôi qua, Kiev không những liên tục tung tin chiến thắng, mà còn mơ mộng sử dụng vùng lãnh thổ vừa chiếm được, để đổi lấy lãnh thổ ở miền đông Ukraine do Nga kiểm soát. Tất nhiên, nếu Kiev coi đây là một chiêu tuyên truyền chính trị, thì vấn đề không nghiêm trọng; và ít nhất, họ có thể rút quân nếu tình hình trở nên xấu. Nếu Kiev thực sự muốn giữ lãnh thổ Nga, kết quả có thể “dẫn đến sự chấm dứt sức mạnh quân sự của Ukraine”. Suy cho cùng, ngày càng nhiều nhà phân tích cho rằng, đây có thể là cái bẫy do Moscow giăng ra, nhằm kiềm chế và tìm cơ hội loại bỏ Quân đội Ukraine. Tất nhiên, mục tiêu của Moscow không chỉ giới hạn ở số quân Ukraine đã xâm chiếm Kursk, mà còn là Kharkov và thậm chí cả thủ đô Kiev của Ukraine; chúng đều là mục tiêu thực sự của Moscow. Vì vậy, cuộc tấn công của Quân đội Ukraine vào Kursk không làm thay đổi việc Điện Kremlin triển khai các hoạt động quân sự ở Ukraine. Ít nhất, quân Nga ở chiến trường Ukraine đã không được điều động về tham gia trận vòng cung Kursk. Hơn nữa, cuộc tấn công của Nga ở khu vực Donetsk không bị đình trệ do sự cố Kursk. Quan trọng hơn, dấu hiệu Quân đội Nga tấn công Kiev đã xuất hiện. Báo cáo chiến đấu mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga cho thấy, Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát làng làng Krasny Yar ở vùng Donetsk. Ngôi làng chỉ cách thành phố Pokrovsk, trung tâm giao thông ở phía tây tỉnh Donetsk của Ukraine 8 km. Hơn nữa, một số nhà phân tích tin rằng, từ góc độ chiến lược, việc Quân đội Nga kiểm soát được thành phố Pokrovsk và sau đó là toàn bộ vùng Donbass, sẽ mang lại cho họ những cơ hội mới để tiến về Kiev. Có thể thấy, quân Nga không quay lại hỗ trợ Kursk, đây có thể là một ván cờ lớn, có thể bao gồm cả việc tấn công Kiev. Đúng là việc hơn 100.000 quân Ukraine tiếp cận Kursk chắc chắn sẽ dẫn đến những lỗ hổng phòng thủ ở các hướng khác, trong đó có biên giới Ukraine-Belarus. Các nhà phân tích thực sự không biết Tổng thống Zelensky và bộ tham mưu của ông đang nghĩ gì? Khoảng cách theo đường thẳng từ biên giới Ukraine-Belarus tới thủ đô Kiev chỉ hơn 100 km. Trong bối cảnh đó, nếu Quân đội Nga tiếp tục mở các cuộc tấn công từ miền đông Ukraine và biên giới Ukraine-Belarus, thì đó có thể là cơn ác mộng đối với chính quyền Kiev. Tất nhiên, đối với Nga, việc bố trí chiến lược như vậy là không cần thiết để tấn công Kiev, nhưng ít nhất nó có thể mang lại áp lực an ninh lớn hơn cho Kiev và khiến Quân đội Ukraine rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan về hướng Kursk. Đánh giá chung, cuộc tấn công của Quân đội Ukraine vào Kursk, theo một nghĩa nào đó, giống như một canh bạc đầy may rủi của Kiev. (Nguồn ảnh: Kyiv Independent, RT, Forbes, Reuters).

Vào ngày 6/8 vừa qua, Quân đội Ukraine đã phát động cái gọi là "cuộc tấn công mùa hè", nhưng mục đích chiến lược không phải là "khôi phục vùng đất đã mất" bằng cách chiến đấu trên lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm đóng, mà là tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào chính lãnh thổ Nga. Mặc dù Quân đội Ukraine tuyên bố đã chiếm được hàng nghìn km2 đất Nga, nhưng giới quan sát lại không lạc quan về cuộc tấn công “tự sát” của họ. Theo thông tin của hãng tin Mỹ CNN, cuộc tấn công của Quân đội Ukraine vào lãnh thổ Nga đã kéo dài nửa tháng, nhưng tình hình mặt trận vẫn còn khó hiểu. Mặc dù Quân đội Ukraine kiểm soát một vùng đất rộng lớn của Nga, bằng tất cả nỗ lực của Quân đội Nga tấn công miền đông Ukraine từ đầu năm tới giờ. Nhưng Quân đội Nga dường như “không muốn” đánh bật quân Ukraine ra khỏi lãnh thổ, và thậm chí vẫn đang trong thế phòng thủ. Đây có phải là do Quân đội Nga không thể tiêu diệt hoặc không muốn đánh bật Quân đội Ukraine ra khỏi lãnh thổ? Mọi chuyện có thể không đơn giản như vậy. Bởi với sức mạnh quân sự hiện tại của Nga, việc huy động thêm quân để tấn công quân Ukraine đang tiến vào Kursk, đồng thời ổn định chiến tuyến ở miền đông Ukraine là hoàn toàn có thể. Tuy nhiên có vẻ Điện Kremlin dường như “không vội vàng” làm điều đó và một số phương tiện truyền thông nước ngoài đã tiết lộ sự thật. Tờ "Times" của Đức gần đây chỉ ra rằng, "Quân đội Ukraine không chỉ phải đối mặt với các vấn đề hậu cần ở Kursk, mà còn phải đối mặt với những thách thức ngày càng tăng của hỏa lực quân Nga. Tình trạng này đặt Quân đội Ukraine vào một thử thách ở Kursk". Còn trang web "Lực lượng Vũ trang" của Áo nói thẳng thắn hơn: “cuộc tấn công Kursk có thể dẫn đến sự kết thúc của Lực lượng Vũ trang Ukraine”. Tờ Die Welt của Đức thì cho rằng, cuộc tấn công của Quân đội Ukraine vào khu vực Kursk sẽ đẩy nhanh thất bại của Kiev. Đúng là Quân đội Ukraine hiện nay không chỉ phải chống trả cuộc tấn công ngày càng khốc liệt của Nga ở miền đông Ukraine, mà còn phải triển khai quân hạng nặng ở khu vực biên giới với Belarus, để ngăn chặn quân Nga tấn công thủ đô Kiev từ hướng này. Hiện nay, để nâng cao tinh thần, đồng thời mong muốn chứng minh với các nhà tài trợ phương Tây rằng, “Quân đội Ukraine có khả năng tấn công lãnh thổ Nga và giành chiến thắng trước Nga”, Kiev bất ngờ mở cuộc tấn công vào khu vực Kursk, bất chấp hậu quả. Dựa trên thông tin từ nhiều nguồn truyền thông, Quân đội Ukraine có thể tập trung hơn 100.000 quân và nhiều vũ khí hạng nặng mà phương Tây viện trợ vào chiến dịch Kursk. Kết quả là sức mạnh vốn đã thiếu trầm trọng của Quân đội Ukraine, sẽ càng bị dàn mỏng hơn. Có thể thấy, Quân đội Nga hoàn toàn có khả năng gây thiệt hại nặng nề cho quân Ukraine xâm nhập lãnh thổ. Đã hơn chục ngày trôi qua, Kiev không những liên tục tung tin chiến thắng, mà còn mơ mộng sử dụng vùng lãnh thổ vừa chiếm được, để đổi lấy lãnh thổ ở miền đông Ukraine do Nga kiểm soát. Tất nhiên, nếu Kiev coi đây là một chiêu tuyên truyền chính trị, thì vấn đề không nghiêm trọng; và ít nhất, họ có thể rút quân nếu tình hình trở nên xấu. Nếu Kiev thực sự muốn giữ lãnh thổ Nga, kết quả có thể “dẫn đến sự chấm dứt sức mạnh quân sự của Ukraine”. Suy cho cùng, ngày càng nhiều nhà phân tích cho rằng, đây có thể là cái bẫy do Moscow giăng ra, nhằm kiềm chế và tìm cơ hội loại bỏ Quân đội Ukraine. Tất nhiên, mục tiêu của Moscow không chỉ giới hạn ở số quân Ukraine đã xâm chiếm Kursk, mà còn là Kharkov và thậm chí cả thủ đô Kiev của Ukraine; chúng đều là mục tiêu thực sự của Moscow. Vì vậy, cuộc tấn công của Quân đội Ukraine vào Kursk không làm thay đổi việc Điện Kremlin triển khai các hoạt động quân sự ở Ukraine. Ít nhất, quân Nga ở chiến trường Ukraine đã không được điều động về tham gia trận vòng cung Kursk. Hơn nữa, cuộc tấn công của Nga ở khu vực Donetsk không bị đình trệ do sự cố Kursk. Quan trọng hơn, dấu hiệu Quân đội Nga tấn công Kiev đã xuất hiện. Báo cáo chiến đấu mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga cho thấy, Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát làng làng Krasny Yar ở vùng Donetsk. Ngôi làng chỉ cách thành phố Pokrovsk, trung tâm giao thông ở phía tây tỉnh Donetsk của Ukraine 8 km. Hơn nữa, một số nhà phân tích tin rằng, từ góc độ chiến lược, việc Quân đội Nga kiểm soát được thành phố Pokrovsk và sau đó là toàn bộ vùng Donbass, sẽ mang lại cho họ những cơ hội mới để tiến về Kiev. Có thể thấy, quân Nga không quay lại hỗ trợ Kursk, đây có thể là một ván cờ lớn, có thể bao gồm cả việc tấn công Kiev. Đúng là việc hơn 100.000 quân Ukraine tiếp cận Kursk chắc chắn sẽ dẫn đến những lỗ hổng phòng thủ ở các hướng khác, trong đó có biên giới Ukraine-Belarus. Các nhà phân tích thực sự không biết Tổng thống Zelensky và bộ tham mưu của ông đang nghĩ gì? Khoảng cách theo đường thẳng từ biên giới Ukraine-Belarus tới thủ đô Kiev chỉ hơn 100 km. Trong bối cảnh đó, nếu Quân đội Nga tiếp tục mở các cuộc tấn công từ miền đông Ukraine và biên giới Ukraine-Belarus, thì đó có thể là cơn ác mộng đối với chính quyền Kiev. Tất nhiên, đối với Nga, việc bố trí chiến lược như vậy là không cần thiết để tấn công Kiev, nhưng ít nhất nó có thể mang lại áp lực an ninh lớn hơn cho Kiev và khiến Quân đội Ukraine rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan về hướng Kursk. Đánh giá chung, cuộc tấn công của Quân đội Ukraine vào Kursk, theo một nghĩa nào đó, giống như một canh bạc đầy may rủi của Kiev. (Nguồn ảnh: Kyiv Independent, RT, Forbes, Reuters).