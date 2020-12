Tiềm lực lớn mạnh khủng khiếp của "đội quân nhà giàu" UAE

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đất nước có chưa tới 10 triệu dân cùng diện tích chỉ khoảng 83,600 km², thế nhưng luôn được biết tới như một trong những quốc gia chi chi tiêu mạnh tay cho quốc phòng nhiều nhất trong khu vực và chỉ đứng sau Saudi Arabia. Nguồn ảnh: The National. Trong bảng xếp hạng tiềm lực quân sự của Global Fire Power, UAE đứng vị trí 65 toàn cầu và thứ 8 trong khu vực Trung Đông. Bản thân đội quân nhà giàu UAE vẫn đang trong quá trình hiện đại hóa quân đội với tổng cộng khoảng 64.000 quân nhân tại ngũ và ngân sách quốc phòng mỗi năm luôn hơn 14 tỷ USD. Nguồn ảnh: The National. Dù thế giới không để tâm nhiều tới tiềm lực quân sự UAE nhưng quốc gia này nằm trong top 15 đất nước đổ tiền cho quân sự nhiều nhất hành tinh năm 2013. Theo Viện nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, chi tiêu quốc phòng của UAE đã tăng gần gấp đôi trong 10 năm qua với hơn 14 tỷ USD và là một trong 10 quốc gia nhập khẩu vũ khí nhiều nhất thế giới. Nguồn ảnh: The National. Theo Business Insider, mối đe dọa từ Iran là nguyên nhân chính khiến UAE đổ tiền vào quốc phòng. Và mục tiêu chiến lược của UAE dĩ nhiên là bằng mọi giá bảo vệ thành quả của mình tại Tiểu Vương quốc Dubai, một trong những trung tâm tài chính mới của thế giới. Bên cạnh đó, UAE sở hữu trữ lượng dầu mỏ và khí đốt lớn cùng nhiều cảng biển trong nhóm nhộn nhịp nhất Trung Đông. Nguồn ảnh: The National. Theo số liệu cung cấp chi tiết năm 2018, về sức mạnh lục quân, Quân đội UAE đang sở hữu 464 xe tăng chiến đấu các loại trong đó mạnh nhất là Leclarc do Pháp sản xuất. Đây là một loại xe tăng cực kỳ đắt đỏ nhưng có hiệu suất chiến đấu được đánh giá là "trung bình". Nguồn ảnh: militaryedge.org Lực lượng thiết giáp của Lục quân UAE có khoảng hơn 2.000 phương tiện chiến đấu và lực lượng đóng vai trò quyết định trong khả năng tác chiến của Quân đội UAE – quốc gia có địa hình phần lớn là hoang mạc. Nguồn ảnh Yemen Press. Lực lượng pháo binh UAE có sức mạnh chiến đấu ở mức trung bình với 177 đơn vị pháo tự hành, hơn 100 pháo kéo và hơn 150 hệ thống tên lửa các loại (phòng thủ lẫn tấn công). Nguồn ảnh: Defense News. Lực lượng Không quân UAE được đánh giá thuộc vào hàng hiện đại nhất khu vực với trang bị gần như được mua mới 100% với niên hạn hoạt động chỉ trên dưới 10 năm. Lực lượng này được biên chế 540 máy bay quân sự các loại và hầu hết trong số đó đều do phương Tây sản xuất. Nguồn ảnh: Fox News Phi đội chiến đấu cơ của UAE có khoảng 200 chiếc với gần 100 chiếc tiêm kích và 100 máy bay tấn công. Trong số đó hiện đại nhất là dòng tiêm kích hạng nhẹ F-16E do Mỹ chế tạo với biên chế 55 chiếc, ngoài ra còn có 49 chiếc tiêm kích Mirage 2000 của Pháp. Nguồn ảnh: asian-defence. Nếu so sánh với Không quân các nước trong khu vực, UAE sở hữu lực lượng không quân đáng mơ ước và gần như hiện đại nhất Trung Đông và chỉ thua một số quốc gia về số lượng máy bay chiến đấu. Mới đây, ngoại trưởng Mỹ - ông Mike Pompeo đã xác nhận rằng nước này dự định sẽ bán 50 chiếc chiếc tiêm kích F-35 cho UAE trong khuôn khổ hợp đồng trị giá 23.37 tỷ USD. Ngoài ra, hợp đồng cũng bao gồm cả 18 chiếc máy bay không người lái tầm xa MQ-9B và đạn dược ước tính trị giá 10 tỷ USD. Nguồn ảnh: Air Force Magazine. Giống như Hải quân nhiều nước Trung Đông khác, UAE có lực lượng hải quân khá mỏng, chỉ có khoảng 2.500 nhân sự, tổng số lượng tàu thuyền của Hải quân UAE chỉ vào khoảng 75 tàu, trong đó chỉ có 2 tàu hộ vệ được trang bị tên lửa cùng 12 tàu tuần tra được vũ trang ở mức đáng kể. Với địa lý có bờ biển trải dài như UAE khá khó hiểu khi quốc gia này không mấy mặn mà việc đầu tư cho hải quân, mặc dù Hải quân UAE trong những năm gần đây có nhiều bước tiến đáng kể nhưng chừng đó vẫn chưa tương xứng với quy mô quân đội của Abu Dhabi. Nguồn ảnh: Pakistan Defence Ngoài ra nhằm tăng cường tiềm lực quân sự, bên cạnh mua sắm ồ ạt vũ khí mới, UAE đã ra chính sách nghĩa vụ quân sự bắt buộc với nam giới từ 18 tới 30 tuổi trong tháng 6. Theo đó, những người tốt nghiệp cấp 3 phải đi lính 9 tháng trong khi những người không có bằng phải đi nghĩa vụ quân sự 2 năm. Nguồn ảnh: Pakistan Defence. Video Lực lượng gìn giữ hòa bình Quân đội Việt Nam huấn luyện vượt trạm kiểm soát của phiến quân - Nguồn: QPVN

