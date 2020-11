"Đại gia" UAE vung tiền chốt đơn tiêm kích F-35: Israel ấm ức

Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) là một quốc gia có diện tích nhỏ ở khu vực Trung Đông, dù vậy với một nền kinh tế giàu có nhờ khai thác dầu mỏ, quốc gia này cũng đã mạnh tay đầu tư cho quân đội trong suốt thời gian qua với một tốc độ đáng nể, là một trong những thế lực quân sự vô cùng đáng gờm đối với những nước xung quanh. Đặc biệt gần đây, UAE đang bày tỏ một sự quan tâm đặc biệt với mẫu chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 F-35 của Mỹ. Ảnh: Lính đặc nhiệm UAE. Mới đây, ngoại trưởng Mỹ - ông Mike Pompeo đã xác nhận rằng nước này dự định sẽ bán 50 chiếc chiếc tiêm kích F-35 cho UAE trong khuôn khổ hợp đồng trị giá 23.37 tỷ USD. Ngoài ra, hợp đồng cũng bao gồm cả 18 chiếc máy bay không người lái tầm xa MQ-9B và đạn dược ước tính trị giá 10 tỷ USD. Sự thành công của hợp đồng này giúp cho UAE trở thành quốc gia thứ hai trong Vùng Vịnh sở hữu máy bay chiến đấu hàng đầu thế giới này sau Israel. Ảnh: Tiêm kích F-35 chuẩn bị cất cánh. Trong tháng trước, Bộ Ngoại giao Mỹ đã trình thông báo lên Quốc hội nước này về thương vụ bán F-35 cho UAE. Các chuyên gia của Đảng Dân chủ lo ngại rằng việc mua bán này sẽ làm xấu đi tình hình quan hệ Mỹ - Israel và khơi mào một cuộc chạy đua vũ trang mới giữa hai nước Israel - UAE. Ảnh: Tiêm kích F-35 lên đường băng. Kể từ tháng 8, Israel đã lên tiếng quan ngại và gây sức ép lên Mỹ về việc không được bán các tiêm kích tàng hình F-35 cho UAE. Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu khẳng định hành động này là nằm ngoài thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel và UAE. Chính phủ Mỹ cũng đã trấn an đồng minh thân cận nhất trong khu vực Trung Đông của mình rằng họ hiểu hơn hết an ninh của Israel cũng như biết phải làm thế nào để hai nước có thể gần nhau nhất. Ảnh: Tiêm kích tàng hình F-35 Có thể nói rằng, không nhiều quốc gia trên thế giới có đủ khả năng tài chính để mạnh dạn đầu tư một hợp đồng mua sắm trị giá hàng chục tỷ USD như vậy và với một hợp đồng béo bở như vậy thì người Mỹ cũng không dại gì mà từ chối. Không những vậy, qua hợp đồng này thì tình hữu nghị giữa Mỹ và UAE chắc chắn sẽ nâng cao rõ rệt. Ảnh: Biên đội tiêm kích F-35 tuần tiễu. F-35 là một sản phẩm ưu việt của hãng hàng không nổi tiếng Lockheed Martin, đây cũng là mẫu tiêm kích tàng hình thế hệ 5 của Mỹ hiện nay bên cạnh mẫu F-22. Đây cũng có thể xem là tiêm kích thế hệ 5 thành công nhất trên thế giới hiện nay khi đã xuất khẩu được đến nhiều nước trên thế giới như Australia, Đan Mạch, Israel, Italia, Nhật Bản, Hà Lan,… Ảnh: Khoang vũ khí của tiêm kích F-35. Thông số kỹ thuật của F-35 bao gồm chiều dài 15.37m, sải cánh 10.6m, cao 4.33m, kíp lái 1 người, trọng lượng cất cánh tối đa 27.200 kg. Tốc độ bay tối đa Mach 1.6, tầm hoạt động tối đa khi không được tiếp nhiên liệu là 2.200km, bán kính chiến đấu 1.100km. Ảnh: Tiêm kích F-35 của quân đội Mỹ kiểm tra thông số kỹ thuật. Về vũ khí, F-35 sử dụng một pháo GAU-12/U cỡ nòng 25mm cho nhiệm vụ cận chiến được gắn bên trong thân máy bay. Ngoài ra nó còn có thể mang theo tối đa 8.1 tấn vũ khí bao gồm các loại bom, tên lửa không - đối - không AIM-200, AIM-9X hay AIM-132, tên lửa không - đối - đất,… Ảnh: Tiêm kích F-35 cất cánh đang trong quá trình thu bánh đáp. Việc UAE "chốt đơn" tới 50 chiếc F-35, hơn gấp đôi con số 24 chiếc F-35 mà đối thủ Israel đặt mua từ Mỹ trước đó, do đó người Israel rất muốn ngăn cản thương vụ này vì nó sẽ khiến lực lượng không quân của họ có phần lép vế. Đây cũng có thể dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang giống như các chuyên gia đã nhận định. Ảnh: F-35 sau quá trình cất cánh. Có thể nói rằng, với việc thành công của thương vụ mua 50 chiếc chiến đấu cơ tàng hình F-35 từ Mỹ, sức mạnh không quân của UAE chắc chắn sẽ nâng lên một tầm cao mới, không hề nói quá khi có thể nhận định là có sức mạnh bậc nhất ở Trung Đông. Ảnh: Tiêm kích F-35. Video F-35: Dự án máy bay đục khoét ngân sách khủng khiếp - Nguồn: QPVN

