Tiêm kích Su-24 của Nga bổ nhào xuống, khu trục hạm Mỹ "khóc thét"

Hải quân Mỹ vừa đăng đàn tố cáo Không quân Nga có hành động "khiêu khích không đáng có" gây mất an toàn và làm thuỷ thủ trên tàu khu trục USS Rose sợ hãi không đáng có. Nguồn ảnh: Defenceblog. Cụ thể, vào hôm 23/12, khu trục hạm USS Rose của Hải quân Mỹ đang thực hiện tuần tra trong khu vực biển Đen đã bắt gặp các chiến đấu cơ Su-24 của Không quân Nga. Nguồn ảnh: Defenceblog. Các chiến đấu cơ Su-24 khi này đang bay dưới sự yểm hộ của phi đội Su-30. Tuy nhiên ngay khi tiếp cận gần khu trục hạm USS Rose, chiến đấu cơ Su-24 của Nga đã tách độ hình, xà xuống khu trục hạm Mỹ và thực hiện động tác bổ nhào ném bom. Nguồn ảnh: Defenceblog. Mặc dù rất bất bình nhưng Hải quân Mỹ cũng cho biết sự việc xảy ra ở vùng biển quốc tế và Không quân Nga hoàn toàn có quyền làm vậy. Nguồn ảnh: Defenceblog. Tuy nhiên phía Mỹ cũng cảnh báo, trong trường hợp chiến đấu cơ Nga tiếp cận quá gần "vùng an toàn" quanh tàu chiến Mỹ, thuỷ thủ đoàn trên tàu USS Rose hoàn toàn có quyền bắn trả để đảm bảo an toàn. Nguồn ảnh: Defenceblog. Việc máy bay chiến đấu Su-24 của Nga xà xuống làm động tác bổ nhào vào thẳng tàu chiến Mỹ cũng khiến khu trục hạm của Hải quân Mỹ phải cơ động né tránh, ảnh hưởng đến hải trình đang thực hiện của tàu. Nguồn ảnh: Defenceblog. Ngoài ra, phía Hải quân Mỹ cũng tỏ ra lo ngại trong trường hợp phi công Nga gặp sự cố, mất khả năng điều khiển máy bay trong lúc bổ nhào, sự việc có thể biến thành thảm hoạ. Nguồn ảnh: Defenceblog. Động tác bổ nhào là hành động chiến đấu cơ cắm thẳng mũi, đâm về phía mục tiêu dưới mặt đất hoặc trên biển. Trong quá khứ, động tác này được thực hiện để thả bom, khi đó, bom sẽ rơi chính xác hơn việc cắt bom khi bay ngang qua mục tiêu. Nguồn ảnh: Defenceblog. Tại vùng biển Đen, các chiến đấu cơ của Không quân Nga rất hay sử dụng động tác này để "gây sự" với tàu chiến Mỹ. Phía Không quân Nga từng thẳng thắn cho biết, họ không ủng hộ hành động này của phi công nhưng trong khi phi công bay tuần tra, khó có thể ra lệnh hoặc kiểm soát phi công chặt chẽ được. Nguồn ảnh: Defenceblog. Mời độc giả xem Video: Soi cận cảnh khu trục hạm Arleigh Burke của Hải quân Mỹ.

Hải quân Mỹ vừa đăng đàn tố cáo Không quân Nga có hành động "khiêu khích không đáng có" gây mất an toàn và làm thuỷ thủ trên tàu khu trục USS Rose sợ hãi không đáng có. Nguồn ảnh: Defenceblog. Cụ thể, vào hôm 23/12, khu trục hạm USS Rose của Hải quân Mỹ đang thực hiện tuần tra trong khu vực biển Đen đã bắt gặp các chiến đấu cơ Su-24 của Không quân Nga. Nguồn ảnh: Defenceblog. Các chiến đấu cơ Su-24 khi này đang bay dưới sự yểm hộ của phi đội Su-30. Tuy nhiên ngay khi tiếp cận gần khu trục hạm USS Rose, chiến đấu cơ Su-24 của Nga đã tách độ hình, xà xuống khu trục hạm Mỹ và thực hiện động tác bổ nhào ném bom. Nguồn ảnh: Defenceblog. Mặc dù rất bất bình nhưng Hải quân Mỹ cũng cho biết sự việc xảy ra ở vùng biển quốc tế và Không quân Nga hoàn toàn có quyền làm vậy. Nguồn ảnh: Defenceblog. Tuy nhiên phía Mỹ cũng cảnh báo, trong trường hợp chiến đấu cơ Nga tiếp cận quá gần "vùng an toàn" quanh tàu chiến Mỹ, thuỷ thủ đoàn trên tàu USS Rose hoàn toàn có quyền bắn trả để đảm bảo an toàn. Nguồn ảnh: Defenceblog. Việc máy bay chiến đấu Su-24 của Nga xà xuống làm động tác bổ nhào vào thẳng tàu chiến Mỹ cũng khiến khu trục hạm của Hải quân Mỹ phải cơ động né tránh, ảnh hưởng đến hải trình đang thực hiện của tàu. Nguồn ảnh: Defenceblog. Ngoài ra, phía Hải quân Mỹ cũng tỏ ra lo ngại trong trường hợp phi công Nga gặp sự cố, mất khả năng điều khiển máy bay trong lúc bổ nhào, sự việc có thể biến thành thảm hoạ. Nguồn ảnh: Defenceblog. Động tác bổ nhào là hành động chiến đấu cơ cắm thẳng mũi, đâm về phía mục tiêu dưới mặt đất hoặc trên biển. Trong quá khứ, động tác này được thực hiện để thả bom, khi đó, bom sẽ rơi chính xác hơn việc cắt bom khi bay ngang qua mục tiêu. Nguồn ảnh: Defenceblog. Tại vùng biển Đen, các chiến đấu cơ của Không quân Nga rất hay sử dụng động tác này để "gây sự" với tàu chiến Mỹ. Phía Không quân Nga từng thẳng thắn cho biết, họ không ủng hộ hành động này của phi công nhưng trong khi phi công bay tuần tra, khó có thể ra lệnh hoặc kiểm soát phi công chặt chẽ được. Nguồn ảnh: Defenceblog. Mời độc giả xem Video: Soi cận cảnh khu trục hạm Arleigh Burke của Hải quân Mỹ.