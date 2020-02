Tiêm kích MiG-35 Nga trang bị khả năng hạ cánh tự động: Bình mới rượu cũ?

Theo thông tin mới nhất được Sputnik đăng tải, các kỹ sư của tập đoàn MiG cho biết, chiến đấu cơ MiG-35 sẽ được trang bị khả năng tự động hạ cánh trong tương lai không xa. Nguồn ảnh: Rumil. MiG cũng nhấn mạnh, đây không phải là công nghệ mới, công nghệ tự động hạ cánh trên các chiến đấu cơ đã xuất hiện từ cách đây hàng chục năm, tuy nhiên ít được áp dụng vì nhiều lý do khách quan. Nguồn ảnh: Rumil. Trên lý thuyết, tính năng tự động hạ cánh sẽ giúp các tiêm kích đa năng MiG-35 có thể hạ cánh không cần tới sự tác động của phi công - nghĩa là hạ cánh an toàn trong trường hợp phi công bị thương hoặc thậm chí bất tỉnh trong khoang lái. Nguồn ảnh: Rumil. Tuy nhiên trên thực tế, các kỹ sư của MiG cho biết hệ thống này sẽ chỉ giúp các phi công hạ cánh an toàn trong điều kiện thời tiết khó khăn, tầm nhìn kém. Nguồn ảnh: Rumil. Các kỹ sư của MiG cũng cho biết, hệ thống này về cơ bản chỉ là phần mềm, nó sẽ được cài đặt một cách dễ dàng trên mọi tiêm kích MiG-35 phiên bản hiện tại hoặc xuất xưởng trong tương lai. Nguồn ảnh: Rumil. Tiêm kích MiG-35 hạ cánh cùng với dù hãm tốc độ. Nguồn ảnh: Rumil. MiG-35 hay còn có tên NATO là Fulcrum Foxtrot - là kiểu tiêm kích đa năng mới nhất thuộc dòng MiG-29. Loại chiến đấu cơ này từng được kỳ vọng là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Nga trong quá khứ bên cạnh với các tiêm kích Su-30 của Sukhoi. Nguồn ảnh: Rumil. MiG-35 mặc định chỉ có một phi công điều khiển, trừ phiên bản MiG-35D phục vụ mục đích huấn luyện được trang bị hai ghế ngồi. Tiêm kích này được trang bị hai động cơ phản lực Klimov RD-33MK cho phép nó bay được với tốc độ tối đa lên tới 2500 km/h. Nguồn ảnh: Rumil. So với các tiêm kích Su-30 của Sukhoi, MiG-35 có phần hơi lép vế hơn khi nó chỉ được trang bị 9 giá treo vũ khí dưới cánh và thân, mang theo được tối đa 6,5 tấn vũ khí. Nguồn ảnh: Rumil. Trong quá khứ, Đề án MiG 1.44 ra đời trong những năm 2000 cũng từng được gán cho định danh MiG-35. Tuy nhiên sau đó MiG 1.44 lại được mang định danh chính thức là MiG-39. Nguồn ảnh: Rumil. Tiêm kích đa năng MiG-35 của Nga được trang bị vũ khí laser.

Theo thông tin mới nhất được Sputnik đăng tải, các kỹ sư của tập đoàn MiG cho biết, chiến đấu cơ MiG-35 sẽ được trang bị khả năng tự động hạ cánh trong tương lai không xa. Nguồn ảnh: Rumil. MiG cũng nhấn mạnh, đây không phải là công nghệ mới, công nghệ tự động hạ cánh trên các chiến đấu cơ đã xuất hiện từ cách đây hàng chục năm, tuy nhiên ít được áp dụng vì nhiều lý do khách quan. Nguồn ảnh: Rumil. Trên lý thuyết, tính năng tự động hạ cánh sẽ giúp các tiêm kích đa năng MiG-35 có thể hạ cánh không cần tới sự tác động của phi công - nghĩa là hạ cánh an toàn trong trường hợp phi công bị thương hoặc thậm chí bất tỉnh trong khoang lái. Nguồn ảnh: Rumil. Tuy nhiên trên thực tế, các kỹ sư của MiG cho biết hệ thống này sẽ chỉ giúp các phi công hạ cánh an toàn trong điều kiện thời tiết khó khăn, tầm nhìn kém. Nguồn ảnh: Rumil. Các kỹ sư của MiG cũng cho biết, hệ thống này về cơ bản chỉ là phần mềm, nó sẽ được cài đặt một cách dễ dàng trên mọi tiêm kích MiG-35 phiên bản hiện tại hoặc xuất xưởng trong tương lai. Nguồn ảnh: Rumil. Tiêm kích MiG-35 hạ cánh cùng với dù hãm tốc độ. Nguồn ảnh: Rumil. MiG-35 hay còn có tên NATO là Fulcrum Foxtrot - là kiểu tiêm kích đa năng mới nhất thuộc dòng MiG-29. Loại chiến đấu cơ này từng được kỳ vọng là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Nga trong quá khứ bên cạnh với các tiêm kích Su-30 của Sukhoi. Nguồn ảnh: Rumil. MiG-35 mặc định chỉ có một phi công điều khiển, trừ phiên bản MiG-35D phục vụ mục đích huấn luyện được trang bị hai ghế ngồi. Tiêm kích này được trang bị hai động cơ phản lực Klimov RD-33MK cho phép nó bay được với tốc độ tối đa lên tới 2500 km/h. Nguồn ảnh: Rumil. So với các tiêm kích Su-30 của Sukhoi, MiG-35 có phần hơi lép vế hơn khi nó chỉ được trang bị 9 giá treo vũ khí dưới cánh và thân, mang theo được tối đa 6,5 tấn vũ khí. Nguồn ảnh: Rumil. Trong quá khứ, Đề án MiG 1.44 ra đời trong những năm 2000 cũng từng được gán cho định danh MiG-35. Tuy nhiên sau đó MiG 1.44 lại được mang định danh chính thức là MiG-39. Nguồn ảnh: Rumil. Tiêm kích đa năng MiG-35 của Nga được trang bị vũ khí laser.