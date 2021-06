Tiêm kích MiG-21 "tự động" rụng như sung, Ấn Độ cố sử dụng tiếp

Vụ tai nạn tiêm kích MiG-21 hôm 21/5 cũng là vụ tai nạn thứ ba của “quan tài bay” MiG-21 tại Ấn Độ trong năm nay. Mặc dù những lời kêu gọi thay thế máy bay chiến đấu MiG-21 ngày càng nhiều, nhưng loại máy bay này hiện vẫn là trụ cột của Không quân Ấn Độ. Kể từ khi Không quân Ấn Độ (IAF) lần đầu tiên trang bị máy bay chiến đấu MiG-21 vào đầu những năm 1960, cho đến nay, IAF đã trang bị cho khoảng 872 chiếc MiG-21. Những chiếc MiG-21 luôn là máy bay chiến đấu hiện đại nhất của IAF, cho đến khi Ấn Độ mua MiG-29 của Liên Xô vào giữa thập niên 1980. Vào đầu thập niên 1980, khi Liên Xô quyết định ngừng sản xuất MiG-21 và không chế tạo loại chiến đấu cơ hạng nhẹ một động cơ; tình thế buộc Ấn Độ phải thay thế những chiếc MiG-21, bằng máy bay LCA Tejas do Ấn Độ tự phát triển, để trở thành máy bay chủ lực mới của IAF. Nhưng sau nhiều thập kỷ, chính phủ Ấn Độ vẫn phải tiếp tục sử dụng những chiếc MiG-21. Mặc dù Ấn Độ hiện đang nhanh chóng xúc tiến quá trình mua sắm và trang bị máy bay Tejas MK1A, nhưng khả năng đáp ứng đủ nhu cầu 42 phi đội của Không quân Ấn Độ vào trước năm 2030, là khó có thể hoàn thành. Mặc dù IAF đã được bổ sung hai phi đội Rafale mua từ Pháp (đang trong quá trình vừa tiếp nhận, vừa huấn luyện), đồng thời có thêm một lô tiêm kích MiG-29 và 12 Su-30MKI mới nhập thêm từ Nga; nhưng Không quân Ấn Độ vẫn cần những chiếc MiG-21 để canh giữ bầu trời. Ấn Độ có kế hoạch trang bị nhanh 83 máy bay Tejas, trong khoảng thời gian từ tháng 2/2024 đến tháng 12/2028, điều này sẽ thúc đẩy việc nâng cao hiệu quả chiến đấu của Không quân Ấn Độ. Theo thông tin, IAF cho biết họ cần hơn 320 chiếc Tejas với các mẫu cải tiến là MK1 và MK1A. Câu hỏi đặt ra là tại sao Ấn Độ chưa cho loại biên máy bay chiến đấu MiG-21, khi tỷ lệ tai nạn của máy bay chiến đấu MiG-21 đã tăng vọt trong những năm gần đây, và các chuyên gia quốc phòng Ấn Độ liên tục kêu gọi thay thế MiG-21, bằng các máy bay chiến đấu mới. Tuy nhiên, phải mất ít nhất 10 năm nữa, để hoàn thành việc chuyển giao số máy bay chiến đấu Tejas MK1A theo yêu cầu của IAF. Và do số lượng máy bay chiến đấu của IAF ngày càng giảm, khiến Chính phủ Ấn Độ khó có thể loại biên hết các máy bay chiến đấu cũ, được chế tạo từ thời Liên Xô. Cần phải chỉ ra rằng, sau khi phân tích thống kê kỹ lưỡng về lịch sử của IAF, chúng ta sẽ thấy MiG-21 là một trong những máy bay chiến đấu an toàn nhất trong IAF. Trên thực tế, nếu nhìn vào tỷ lệ tiêu hao của các máy bay của IAF kể từ những năm 1960, MiG-21 được xếp ở vị trí cuối cùng. Theo số liệu được công bố, nếu tính tỷ lệ tổn thất hàng năm của các máy bay chiến đấu của Không quân Ấn Độ, MiG-21 xếp cuối với tỷ lệ tổn thất 0,55% trong 58 năm, trong khi tỷ lệ tổn thất của các máy bay khác cao hơn nhiều so với con số này. Nói cách khác, chỉ có 4,67 máy bay chiến đấu MiG-21 bị rơi mỗi năm (trên tổng số 872 chiếc), và mức độ an toàn tồi tệ nhất, trong lịch sử của Không quân Ấn Độ, là máy bay chiến đấu Storm; trung bình là 2,71 chiếc bị rơi mỗi năm, trong thời gian phục vụ (trên tổng số 113 chiếc). Cựu Tư lệnh IAF Danoa tuyên bố rằng, tôi nghĩ không phù hợp khi gọi MiG-21 là “quan tài bay”. Chúng ta có thể chứng minh cho mọi người thấy rằng, MiG-21 thực sự là máy bay chiến đấu an toàn. MiG-21 là loại chiến đấu cơ có nhiều thành tích nhất trong IAF, khi bắn hạ nhiều máy bay chiến đấu của kình địch Pakistan. MiG-21 là máy bay chiến đấu tốt nhất trong những năm 1960. Đây cũng là máy bay chiến đấu siêu thanh, được sản xuất nhiều nhất trong lịch sử, với tổng cộng 11.496 chiếc. Hiện tại, MiG-21 vẫn đang được biên chế trong nhiều lực lượng không quân trên thế giới, trong đó có hai kình địch của Ấn Độ là Trung Quốc và Pakistan. Tướng Không quân Ấn Độ Anil Chopra nói rằng, những lo ngại về sự an toàn của máy bay thường bị phóng đại. Kỷ lục của MiG-21 đã nói lên điều đó, Không quân Ấn Độ được trang bị gần một nghìn chiếc MiG-21, và những máy bay này đã hoạt động rất tốt. Trong một cuộc tập trận chung được tổ chức vào tháng 2/2004, MiG-21 cải tiến thậm chí đã đánh bại máy bay chiến đấu F-16 hiện đại của Không quân Mỹ, trong một trận không chiến mô phỏng; buộc người Mỹ phải suy nghĩ lại về chiến lược của họ. Tuy nhiên, những chiếc MiG-21 đã bị rơi ba lần vào năm 2021. Do sự bất mãn ngày càng tăng của người dân Ấn Độ, Không quân Ấn Độ hiện đang tính đến loại bỏ nhanh MiG-21 ra khỏi biên chế. Tuy nhiên Ấn Độ phải đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng từ hai kình địch Trung Quốc và Pakistan ở khu vực biên giới, nên Không quân Ấn Độ phải duy trì một số lượng lớn máy bay chiến đấu. Do đó, MiG-21 có thể vẫn phải tiếp tục phục vụ, cho đến khi một máy bay chiến đấu mới thay thế. Nguồn ảnh: IAF. Tới nay không còn nhiều quốc gia sử dụng MiG-21 trong biên chế, Không quân Việt Nam dù từng có thành tích rất tốt với loại tiêm kích này, cũng đã cho loại biên hoàn toàn. Nguồn: Edostuff.

