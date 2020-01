Tiêm kích F-22 của Mỹ bất ngờ có màu sơn nguỵ trang kiểu mới cực độc?

Những hình ảnh mới nhất về chiến đấu cơ F-22 Raptor đã cho thấy dường như tiêm kích thế hệ năm nguy hiểm nhất thế giới này đã được trang bị màu sơn nguỵ trang kiểu mới. Nguồn ảnh: Sina. Khác so với màu sơn "loang lổ" như truyền thống, có vẻ như F-22 Raptor đã được chuyển sang sơn màu rằn ri với những hoạ tiết có phần sắc cạnh, cứng cáp hơn nhiều. Nguồn ảnh: Sina. Cụ thể, phần hoạ tiết trên hai cánh và dọc thân của chiến đấu cơ F-22 Raptor đã không còn được sơn liền mạch như trước đây mà được tách rời nhau. Nguồn ảnh: Sina. Ngoài ra, xét về tổng thể cũng có thể thấy chiếc F-22 Raptor đã có màu sơn đậm và tối hơn so với màu sơn sáng bóng trước đây. Nguồn ảnh: Sina. Không rõ kiểu thay đổi này có thể khiến F-22 Raptor khó bị phát hiện ra bởi mắt thường hơn hay không. Tuy nhiên về cơ bản, màu sơn tối hơn của F-22 Raptor sẽ khiến nó dễ bị lộ diện hơn khi di chuyển trong mây trắng. Nguồn ảnh: Sina. Chưa hết, không chỉ một chiếc F-22 Raptor mà cùng lúc bốn chiếc F-22 Raptor cùng xuất hiện với màu sơn kiểu mới này, khiến nhiều người nghi ngờ về việc liệu rằng màu sơn mới đã được Không quân Mỹ thử nghiệm xong và sẽ được sử dụng với số lượng lớn trong tương lai gần? Nguồn ảnh: Sina. Cận cảnh màu sơn nguỵ trang kiểu mới của F-22 Raptor với hoạ tiết tách rời nhau ở phần cánh và có phần sắc cạnh hơn. Nguồn ảnh: Sina. Trong những bức hình cũ, hoạ tiết sơn của F-22 Raptor là khá mờ nhạt trên nền sơn màu ghi sáng. Nguồn ảnh: Sina. Màu sơn trắng sáng này được cho là sẽ giúp F-22 Raptor tránh được việc bị phát hiện bằng mắt thường khi di chuyển trên bầu trời nhiều mây hoặc dưới ánh nắng mạnh của mặt trời. Nguồn ảnh: Sina. Tuy nhiên vào thời điểm trời nhập nhoạng tối hoặc ở ngoài biển, màu sơn xanh của Không quân Nga dường như lại cho tác dụng "khó nhìn thấy" tốt hơn so với Mỹ. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Chiến đấu cơ F-22 Raptor của Mỹ trình diễn "Voi Đi Bộ" cực kỳ mãn nhãn.

