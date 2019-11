"Tiếc đứt ruột" dàn vũ khí Mỹ “lột” từ tàu Hamilton trước khi giao cho Việt Nam

Dự kiến trong năm 2020, Mỹ sẽ bàn giao tàu tuần tra biển lớp Hamiltoncho phía Việt Nam. Đây là một tín hiệu đáng mừng khi lực lượng của ta sẽ được tăng cường thêm sức mạnh trên biển trong thời gian tới. Nguồn ảnh: Usnavy. Tuy nhiên, một điều chắc chắn sẽ khiến nhiều người phải "tiếc đứt ruột" là phía Mỹ sẽ tháo bỏ một vài tổ hợp vũ khí được trang bị trên tàu chiến này trước khi bàn giao cho chúng ta. Nguồn ảnh: Usnavy. Vốn được xếp vào loại tàu tuần duyên, các tàu lớp Hamilton có độ giãn nước chỉ 3250 tấn và được trang bị vũ khí khá ít ỏi. Các loại vũ khí được trang bị "mặc định" trên tàu tuần tra lớp Hamilton bao gồm 1 hải pháo 76mm, 2 pháo 25mm loại Mk38, 1 pháo cao tốc Phalanx và 6 súng máy 12,7mm. Nguồn ảnh: Usnavy. Trong số những vũ khí này, sẽ có ít nhất... một nửa bị Mỹ tháo bỏ ra khỏi tàu tuần tra trước khi bàn giao cho phía Việt Nam. Nguồn ảnh: Usnavy. Đầu tiên là tổ hợp pháo Mk38. Đây là tổ hợp pháo dành riêng cho hải quân được phát triển từ pháo M242 Bushmaster. Nguồn ảnh: Pinterest. Pháo sử dụng cỡ nòng 25mm và là loại pháo tự động, có tốc độ bắn cực nhanh, tối đa lên tới 500 viên một phút. Tầm bắn hiệu quả của pháo vào khoảng 3000 mét và tầm bắn tối đa lên tới 6800 mét. Nguồn ảnh: Pinterest. Nhiều khả năng Mỹ sẽ lột bỏ tổ hợp pháo này khỏi tàu Hamilton trước khi bàn giao cho phía Việt Nam. Thậm chí ngay cả khi Mỹ để lại tổ hợp này cho ta, phái Việt Nam cũng khó có thể khai thác triệt để được vì cỡ đạn mà khẩu pháo này sử dụng là 25x137mm - không đồng bộ với các cỡ đạn khác trong kho vũ khí của ta. Nguồn ảnh: Pinterest. Tiếp theo là tổ hợp pháo cao tốc Phalanx. Đây là tổ hợp pháo cao tốc cực kỳ hiện đại, có khả năng hoạt động hoàn toàn tự động, được sử dụng làm nhiệm vụ phòng thủ tầm gần trên các tàu chiến của Mỹ hiện tại. Nguồn ảnh: Pinterest. Trên các tàu lớp Hamilton, có một tổ hợp pháo cao tốc loại này được trang bị. Tuy nhiên gần như chắc chắn rằng Mỹ sẽ tháo bỏ tổ hợp này ra khỏi tàu chiến trước khi bàn giao cho Việt Nam. Nguồn ảnh: Pinterest. Cũng giống với trường hợp của khẩu M242 nói trên, kể cả Mỹ có tặng cho Việt Nam tàu Hamilton cùng tổ hợp pháo này, chúng ta cũng sẽ ít có khả năng sử dụng hiệu quả được chúng do cỡ đạn 20x102mm dùng cho pháo Phalanx cũng khá khác so với cỡ đạn pháo cao tốc mà chúng ta đang sử dụng. Nguồn ảnh: Pinterest. Cuối cùng là thứ vũ khí có "cơ may" được giữ lại nhiều nhất khi Mỹ bàn giao tàu Hamilton cho chúng ta - đó là khẩu pháo chính trên tàu, hải pháo ÔT Melara 76mm. Nguồn ảnh: Pinterest. Đây là khẩu pháo do Italia sản xuất từ năm 1964 và hiện tại là khẩu hải pháo hiện đại bậc nhất trên thế giới. Pháo có tầm bắn tối đa từ 16km cho tới 40km tuỳ từng loại đạn, kèm theo đó là cơ chế nạp đạn tự động với 80 viên sẵn trong ổ xoay, tốc độ bắn tối đa 120 viên mỗi phút. Nguồn ảnh: Pinterest. Cỡ đạn mà khẩu pháo này sử dụng là 76x636mm - tương đồng với cỡ đạn đang được sử dụng trên các tàu lớp Pohang mà Việt Nam chuyển giao cho chúng ta. Vậy nên bài toán nguồn cung đạn dược sẽ có thể được giải quyết dễ dàng. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Bên trong tàu Pohang - tàu chiến vừa được Hàn Quốc chuyển giao cho Hải quân Việt Nam.

