Thủy quân lục chiến quốc gia nào sở hữu nhiều thiết giáp Trung Quốc nhất?

Trong biên chế của Thuỷ quân Lục chiến Venezuela hiện tại, chiếm số lượng nhiều nhất đó là các thiết giáp do Trung Quốc sản xuất. Nguồn ảnh: Sina. Đây là một điều khá lạ lùng vì từ trước tới nay quốc gia Nam Mỹ này thường chỉ nhập khẩu vũ khí, trang thiết bị chủ yếu từ Nga. Nguồn ảnh: Sina. Một trong những loại thiết giáp được lực lượng thuỷ quân lục chiến Venezuela tin dùng nhiều nhất là các thiết giáp VN-16 do Trung Quốc sản xuất. Nguồn ảnh: Sina. Đây là phiên bản xuất khẩu của thiết giáp ZTD-05 được tập đoàn NORINCO của Trung Quốc sản xuất. Nguồn ảnh: Sina. Ngoài ra còn có phiên bản thiết giáp VN-18 - bản xuất khẩu của ZBD-05 cũng do tập đoàn NORINCO sản xuất. Nguồn ảnh: Sina. Về cơ bản, VN-18 là phiên bản thiết giáp lội nước được trang bị hoả lực hạng nhẹ bao gồm một khẩu pháo 30mm hoặc pháo nòng xoay tốc độ cao. Nguồn ảnh: Sina. Loại thiết giáp bánh xích này có khả năng di chuyển trên đường bằng phẳng với tốc độ 65 km/h hoặc di chuyển với tốc độ lên tới 45 km/h khi ở dưới nước. Nguồn ảnh: Sina. Để đạt được tốc độ di chuyển dưới nước nhanh tới như vậy, VN-18 được trang bị một động cơ công suất lớn kèm theo đó là hai động cơ bơm nước phản lực và thân xe thiết kế tơi ưu hoá cho việc di chuyển dưới nước. Nguồn ảnh: Sina. Xe có kíp chiến đấu yêu cầu ba người, có trang bị tên lửa HJ-73C cung cấp khả năng chống tăng ở tầm xa lên tới tối đa 5 km. Nguồn ảnh: Sina. Với phiên bản VN-16, xe được trang bị một khẩu pháo 105mm và có khả năng tác chiến như một khẩu pháo tự hành chống tăng khi ở trên cạn. Nguồn ảnh: Sina. Đây là một khẩu pháo rãnh xoắn có khả năng khai hoả với các loại đạn nổ mạnh HE hoặc đạn nổ mảnh chống tăng HEAT cùng với hệ thống ổn định nòng pháo hiện đại. Nguồn ảnh: Sina. Khả năng lội nước của VN-16 cũng tương tự như VN-18 với tốc độ di chuyển trên mặt nước rất cao kèm theo đó là việc chạy được trên bộ với tốc độ tối đa lên tới 65 km/h. Nguồn ảnh: Sina. Hiện tại, Venezuela cũng là quốc gia duy nhất trên thế giới nhập khẩu VN-18 và VN-16 từ Trung Quốc để sử dụng ở quy mô lớn. Nguồn ảnh: Sina. Quân đội Trung Quốc tiến hành vượt sông với thiết giáp ZTD-05 - phiên bản nội địa của thiết giáp lưỡng cư VN-16.

