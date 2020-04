"Thức thời là trang tuấn kiệt": Nga sẵn sàng sản xuất pháo 155mm bán cho NATO

Nhà máy sản xuất pháo tự hành 2S19M1-155 của Nga vừa khẳng định rằng, đơn vị này sẵn sàng bán loại pháo tự hành cỡ nòng 155mm này cho các quốc gia NATO bất cứ khi nào được yêu cầu. Nguồn ảnh: Forces. Kể từ thời Liên Xô, pháo tự hành của nước này và của NATO đã luôn sử dụng cỡ nòng khác nhau. Cụ thể, các loại pháo của Liên Xô chỉ sử dụng cỡ nòng 152mm trong khi đó với phía NATO, cỡ nòng này luôn là 155mm. Nguồn ảnh: Forces. Việc cho ra đời loại pháo tự hành 2S19 phiên bản cỡ nòng 155mm được coi là bước đi cực kỳ khôn ngoan của Nga khi đánh vào thị trường NATO rộng lớn nhưng đang rất khan hàng. Nguồn ảnh: Forces. Cụ thể, hiện tại các quốc gia NATO chỉ có một vài loại pháo tự hành cỡ lớn để lựa chọn. Thậm chí nhiều nước phải mua pháo tự hành từ Hàn Quốc để bổ sung vào biên chế của mình. Nguồn ảnh: Forces. Với việc sản xuất pháo tự hành cỡ nòng 155mm, quân đội Nga có thể "tấn công" thị trường màu mỡ ở các quốc gia thuộc NATO này, miễn là Mỹ không nhúng tay vào cản trở. Nguồn ảnh: Forces. So với các loại pháo tự hành do phương Tây sản xuất, pháo tự hành 2S19M1 của Nga được đánh giá là có phẩn nhỉnh hơn hẳn khi được trang bị hệ thống nạp đạn tự động. Nguồn ảnh: Forces. Mặc dù hệ thống này chỉ tự động nạp đầu đạn còn liều phóng kíp lái vẫn phải nạp bằng tay, tuy nhiên có thể coi đây là điểm tiến bộ hơn hẳn nhiều loại pháo tự hành đang được NATO sử dụng. Nguồn ảnh: Forces.Pháo tự hành 2S19M1 cỡ nòng 155mm do Nga sản xuất cũng được trang bị hệ thống thông tin liên lạc hiện đại, trọng lượng 43 tấn và sở hữu khẩu pháo có chiều dài nòng bằng 52 lần đường kính. Nguồn ảnh: Forces. Tốc độ bắn tối đa của khẩu pháo này theo như Nga quảng cáo có thể lên tới 8 viên mỗi phút, tầm bắn tối đa 40 km. Nguồn ảnh: Forces. Để thích nghi với khí hậu khắc nghiệt của châu Âu và đặc biệt là của những nước Bắc Âu, khẩu pháo tự hành cỡ nòng 155mm này của Nga được thiết kế để vận hành tốt trong khoảng nhiệt độ từ -50 đô C cho tới tối đa +50 độ C. Nguồn ảnh: Forces. Video Pháo tự hành 2S19 Msta nguyên bản của Nga với cỡ nòng 152mm.

