Tại sao Quân đội Nga lại “bất lực” trước pháo đài Chasov Yar?

Mặt trận Chasov Yar từng là điểm nóng trên chiến trường Nga-Ukraine. Trong nửa đầu năm nay, trọng tâm tấn công của hai tập đoàn lớn của Quân đội Nga ở hướng mặt trận Donetsk đó là: Cụm quân Trung tâm tấn công theo hướng Avdiivka; Cụm quân phía Nam tấn công theo hướng Chasov Yar. Một kế hoạch tiềm năng của Quân đội Nga lúc bấy giờ là hai nhóm lớn cùng nhau di chuyển về phía bắc và phía tây, để tạo thành một thế tấn công gọng kìm vào khu vực pháo đài kiên cố của Quân đội Ukraine từ Ugledar ở phía nam đến Chasov Yar ở phía bắc Donetsk. Đồng thời giải quyết các khu vực kiên cố trong cuối năm 2024. Trong khi đó, Cụm quân phía Bắc mới thành lập của Nga đã phát động chiến dịch Kharkov vào giữa tháng 5, mục đích là nhằm thu hút một số quân Ukraine từ mặt trận phía bắc Donetsk, để tạo điều kiện tốt hơn cho cánh quân ở mặt trận trung tâm Donbass tiếp tục đột phá trên toàn mặt trận. Nhưng điều lãnh đạo Nga không ngờ, đó là Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine lại coi miền bắc Ukraine là một chiến trường tiềm năng, nên đã huy động một lượng lớn quân tới đó. Hậu quả trực tiếp của việc này là khu vực pháo đài Toretsk-New York vốn được kiên cố vững chắc ban đầu trở nên “vô cùng trống trải”, điều này trực tiếp khiến Quân đội Nga thay đổi tư duy và chọn cách tấn công thẳng vào trung tâm mặt trận Donetsk. Nhiệm vụ của chiến dịch theo hướng này là đánh chiếm hai “thành phố vạn dân” là thị trấn New York và thành phố Toretsk, đồng thời đánh chiếm 5 thị trấn lớn nhỏ khác và tiến vào trung tâm Toretsk, đẩy quân Ukraine ra càng xa thành phố Gorlivka càng tốt. Trong chiến dịch này, lực lượng chính quy duy nhất được Quân đội Nga sử dụng là ba lữ đoàn bộ binh cơ giới của Tập đoàn quân số 1 Donetsk trước đây và Tập đoàn quân số 51 hiện tại. Cần phải nói rằng, quân số của họ không cao và đạt được tiến độ đáng kể. Để ổn định chiến tuyến theo hướng này, Quân đội Ukraine cũng buộc phải huy động một lượng lớn quân tiếp viện, điều này thực tế đã khiến Quân đội Ukraine phải phân tán ở nhiều các hướng khác. Trong bối cảnh đó, chiến lược tổng thể của Quân đội Nga rõ ràng đã được điều chỉnh. Lực lượng chủ lực của Cụm quân Trung tâm đã mở rộng mục tiêu về hướng thành phố Pokrovsk; sau khi tấn công bên ngoài thành phố Pokrovsk, lực lượng này quay về hướng nam, giải quyết những đơn vị Ukraine của cụm phòng thủ sông Vovcha như Kurakhove, Selydove. Trong bối cảnh mặt trận trực tiếp liên tục bị siết chặt, Quân đội Ukraine tập trung lực lượng cơ động để phát động chiến dịch đột phá thẳng vào lãnh thổ Nga ở Kursk. Mặc dù đã xâm nhập vào lãnh thổ Nga ở Kursk, nhưng Quân đội Ukraine cũng đẩy nhanh những thất bại liên tiếp trên mặt trận chính. Vậy khi giao tranh ở các khu vực nêu trên diễn ra ác liệt, thì chiến sự ở Chasov Yar, nơi là tâm điểm chiến trường Ukraine hồi giữa năm như thế nào? Vào lúc đỉnh điểm của cuộc giao tranh ở Pokrovsk và Toretsk, Quân đội Ukraine đã tung một số lượng lớn quân số vào Chasov Yar, biến nơi đây là nơi có lực lượng phòng thủ lớn nhất của Quân đội Ukraine. Vì vậy, trong thời kỳ Quân đội Nga tấn công Chasov Yar, tiến độ rất chậm và tổn thất cũng rất nặng nề. Sau khi đã chiếm được toàn bộ bên phải kênh đào Chasov Yar, cuộc tấn công thực sự đã đi vào bế tắc, buộc Quân đội Nga phải điều chỉnh chiến lược tiến công. Khó khăn lớn nhất khi quân Nga tấn công phía tây thành phố chính là phải vượt qua kênh đào Severski Donets - Donbass. Do vậy quân Nga đã thay đổi chiến lược, tổ chức bao vây và cắt đứt các con đường tiếp tế cho Chasov Yar. Hiện các mũi tấn công của quân Nga phát triển mạnh ở phía bắc, kiểm soát làng Kalinina, nằm ở phía bắc Chasov Yar. Tiếp theo là quân Nga chiếm làng Grigorovka, nằm ở phía bắc làng Kalinina, giúp Quân đội Nga hội tụ đủ điều kiện tiên quyết để bao vây một nửa thành phố từ phía bắc. Phạm vi bao phủ một nửa từ phía nam và các hành động tiếp theo phụ thuộc vào một điểm nóng khác của mặt trận, đó chính là thành phố Toretsk lân cận. Hiện vẫn còn khó để dự đoán điều này sẽ xảy ra như thế nào, nhưng rõ ràng là số phận của Chasov Yar, vốn khó có thể tấn công vỗ mặt, do ngăn cách bởi con kênh đào Severski Donets - Donbass, giống như một chiến lũy tự nhiên sẽ được quyết định bởi một đòn tấn công gọng kìm cổ điển. Để thực hiện ý đồ càng nhanh càng tốt, Quân đội Nga lúc này cần cắt đứt các tuyến tiếp vận của đối phương, cụ thể là cắt đường cao tốc huyết mạch đến Konstantinovka cũng như đường mòn đến thành phố Druzhkovka và Kramatorsk. Trang Topwar ngày 27/8 đưa tin, hiện con đường tiếp tế duy nhất cho quân Ukraine ở thành phố Chasov Yar, đã nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của Quân đội Nga. Điều này đã được xác nhận bởi Phó Giám đốc trung tâm thông tin và phân tích "Melody" của RDBR thứ 88, Evgeniy Rasskazov. Theo Rasskazov, con đường mà quân Ukraine trước đây tiếp tế hậu cần cho Chasov Yar bị quân Nga giám sát và tấn công liên tục. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin TASS, ông Rasskazov cho rằng, khi tuyến đường này, đặt dưới sự kiểm soát hỏa lực, sẽ gây khó khăn cho công tác bảo đảm hậu cần của quân đội Ukraine, từ đó có thể dẫn đến sự suy yếu của quân Ukraine ở Chasov Yar. Việc kiểm soát con đường trên, thực tế đã tước đi cơ hội giữ vững vị trí và tổ chức các cuộc phản công của quân Ukraine. (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, CNN).

