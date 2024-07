“Thời hoàng kim” của UAV cỡ nhỏ mang vũ khí sẽ qua mau

UAV FPV đã trở thành một phát minh thực sự trong cuộc xung đột Nga-Ukraine; tuy nhiên tiến bộ khoa học và công nghệ không ngừng phát triển. Khoảng thời gian để sử dụng UAV FPV chiến đấu hiệu quả sẽ rất ngắn và những chiếc UAV FPV sẽ sớm mất đi lợi thế trên chiến trường. Đây là nhận định của Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Pháp, Tướng Pierre Schille, gần đây đã nói với các phóng viên về điều này tại triển lãm quốc phòng Eurosatory ở Paris, khi ông thị sát gian hàng quốc phòng của Quân đội Pháp. Tướng Schill tin rằng, lợi thế mà UAV cỡ nhỏ hiện nay có được trên các chiến trường (bao gồm cả Ukraine và Nga), chỉ là một “khoảnh khắc lịch sử”; cho dù hiện nay, Quân đội Ukraine đã sử dụng tới 2.500 chiếc UAV một ngày trên chiến trường. Theo tướng Schill, UAV FPV đã chứng tỏ khả năng trong các hoạt động chiến đấu, là do các phương tiện để chống lại chúng vẫn còn tụt hậu, nhưng các biện pháp đối phó đầy đủ đã được phát triển. Hiện 75% UAV FPV trên chiến trường Ukraine trở thành nạn nhân của thiết bị tác chiến điện tử, trong đó chủ yếu là của Ukraine. Khả năng “thoát hiểm” trên chiến trường của những chiếc UAV FPV khi đến được mục tiêu là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Ngày nay, thanh kiếm theo nghĩa là UAV FPV rất mạnh mẽ, mạnh hơn cả tấm khiên, là những phương tiện phòng chống; nhưng trong tương lai, lá chắn sẽ mạnh hơn, Tướng Schill giải thích. Trong cuộc triển lãm quốc phòng Eurosatory năm nay có hàng chục hệ thống chống UAV FPV, bao gồm súng bắn đạn ria, pháo bắn nhanh và tên lửa. Các công ty quốc phòng Safran, Thales, Hensoldt và một số công ty khác đã đưa ra các giải pháp tiêu diệt UAV FPV bằng vũ khí điện tử. Tướng Schill cho biết, trong vòng hai năm, tất cả các phương tiện bọc thép trong “Chương trình chiến đấu chung Scorpion” của Pháp sẽ được trang bị các hệ thống chống UAV, với khả năng phát hiện được liên kết với các tháp pháo, có khả năng phóng tên lửa 40mm, pháo bắn nhanh hoặc đạn ria. Tướng Schill nói thêm rằng, UAV FPV vốn khá “mỏng manh”, nên không thể so sánh với đạn pháo, vốn có thể cất giữ trong nhà kho cả chục năm. Vì vậy, cần phải tìm ra “hệ thống phù hợp trong thế giới công nghệ mới đang thay đổi nhanh chóng này”. Thách thức là tạo ra một mô hình công nghiệp có thể sản xuất hàng loạt bất cứ lúc nào nếu cần thiết và có tính tiêu chuẩn hóa cao. Từ những vấn đề trên, không khó để nhận thấy tầm quan trọng của đổi mới công nghệ trong chiến tranh hiện đại. Việc sử dụng công nghệ UAV đã cải thiện đáng kể tính linh hoạt và độ chính xác trong chiến đấu, giúp thực hiện được các cuộc tấn công tầm xa. Sự xuất hiện của các công nghệ trong thời đại thông tin 4.0 đã làm cho chiến trường trở nên “rõ như ban ngày”; đồng thời việc truyền tải và phân tích dữ liệu theo thời gian thực đã cung cấp cho người chỉ huy cơ sở ra quyết định chính xác hơn. Tuy nhiên, không thể bỏ qua tác dụng con dao hai lưỡi của công nghệ. Một mặt, việc ứng dụng vũ khí công nghệ cao quả thực có thể nâng cao hiệu quả chiến đấu, nhưng mặt khác, nó cũng làm trầm trọng thêm sự tàn khốc và bất ổn của chiến tranh. Với những bất lợi về hỏa lực pháo binh và tên lửa so với Quân đội Nga, Ukraine đã đẩy mạnh sản xuất và sử dụng UAV FPV trên chiến trường nhằm bù đắp sự thiếu hụt hỏa lực. Vào ngày 1/12/2023, Ukraine đã đạt được mục tiêu sản xuất UAV quy mô lớn, với hơn 3.000 chiếc UAV FPV mỗi ngày, tương đương hơn 1 chiệu chiếc/năm. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Dmitry Klimenkov lưu ý rằng, gần như 100% UAV FPV cung cấp cho Quân đội Ukraine được phát triển trong nước, trong đó doanh nghiệp tư nhân chiếm thị phần chính trong lĩnh vực này. Điều này cho thấy mức độ phát triển cao của ngành công nghiệp Ukraine, bất chấp tình hình khó khăn hiện tại. Nhà báo Alexander Kots của tờ Komsomolskaya Pravda bày tỏ quan điểm rằng, việc Quân đội Ukraine sử dụng ồ ạt UAV FPV thể hiện trình độ chuẩn bị và trang bị kỹ thuật cao của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Nhà báo Kots cũng cho rằng ở Nga, việc lắp ráp UAV FPV vẫn là lĩnh vực của một số công ty độc quyền nhà nước hoặc những người đam mê UAV nhờ quyên góp, điều này kém hơn đáng kể so với cách tiếp cận của Ukraine và ông cho rằng, Nga phải thay đổi, nếu không muốn “mất bầu trời” vào tay Ukraine. (Nguồn ảnh: CNN, Forbes, Kyiv Independent, Ukrinform, Topwar).

