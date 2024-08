Thiếu quân, Ukraine đưa cả lính nữ đến khu vực Kursk để chiến đấu

Sáng 17/8, tin tức về chiến trường Nga-Ukraine lại có những thay đổi mới. Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Nga, 3 binh sĩ Tiểu đoàn bộ binh 99, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 61 của Quân đội Ukraine đã bị Quân đội Nga bắt giữ ở tỉnh Kursk, trong đó có một nữ quân nhân. Vụ việc này không chỉ bộc lộ cường độ giao tranh ở tiền tuyến, mà còn vô tình làm lộ một phần kế hoạch tác chiến của Quân đội Ukraine, khiến toàn bộ tình hình chiến tranh càng trở nên khó hiểu hơn. Theo lời khai của ba tù binh Ukraine, chuyện xảy ra với họ khá kịch tính. Hai quân nhân nam được văn phòng tuyển quân Ukraine “huy động nhập ngũ” trong “trường hợp khẩn cấp” trên đường phố Odessa. Điều này chắc chắn phản ánh những áp lực đang đè lên Quân đội Ukraine trong cuộc chiến đang diễn ra. Điều đáng chú ý là nữ quân nhân bị quân Nga bắt thuộc chuyên ngành công binh; điều đó cho thấy vai trò quan trọng của lực lượng công binh nữ trong Lực lượng Vũ trang Ukraine. Như vậy, với việc thẩm vấn ba tù binh Ukraine - hai nam và một nữ - quân Nga đã phát hiện ra nhiều vấn đề. Người đầu tiên nói rằng, họ bị điều đến tỉnh Kursk của Nga sau khi bị buộc phải điều động đến Kharkov và Odessa. Cô gái cho biết mình tự nguyện gia nhập quân đội. Trên thực tế, việc nữ nhập ngũ trong Quân đội Ukraine không phải là điều gì đó bất thường. Ngay cả ở Donbass, nhiều phụ nữ đã tham gia chiến đấu trong lực lượng vũ trang; trong số đó có cả nhân vật đầy tai tiếng Maryana Bezuglaya, người hiện liên tục chỉ trích giới lãnh đạo quân sự của đất nước mình. Theo bà Yulia Sviridenko, Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế Ukraine, tỷ lệ nữ trong lực lượng công binh của Quân đội Ukraine đã lên tới 30%. Con số này không chỉ cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của phụ nữ trong Quân đội Ukraine, mà còn phản ánh tác động sâu sắc của chiến tranh đến toàn bộ cơ cấu xã hội. Không thể bỏ qua vai trò của nữ quân nhân Ukraine trên chiến trường, họ đóng vai trò then chốt trong xây dựng công trình và hỗ trợ hậu cần cho tuyến trước. Tuy nhiên, sự tàn khốc của chiến tranh cũng buộc họ phải đối mặt với thử thách sinh tử. Đây chắc chắn là sự phản ánh sâu sắc về mâu thuẫn giữa bản chất con người và chiến tranh. Ba binh sĩ Ukraine bị bắt cũng tiết lộ một phần kế hoạch tác chiến của Quân đội Ukraine. Theo họ, mục đích chiến lược của Quân đội Ukraine trước tiên là chiếm giữ Kursk Oblast và sau đó tấn công tiếp vào Belgorod Oblast. Mục tiêu chính của kế hoạch này là "chiếm thêm lãnh thổ" để có thể dùng làm quân bài mặc cả trong các cuộc đàm phán hòa bình. Việc tiết lộ kế hoạch tác chiến này chắc chắn đã cung cấp những thông tin tình báo quan trọng cho Quân đội Nga. Là khu vực quan trọng trên chiến trường Nga-Ukraine, vị trí chiến lược của tỉnh Kursk là hiển nhiên. Quân đội Ukraine đang cố gắng mở rộng lợi ích của mình bằng cách chiếm giữ khu vực này, để làm con bài mặc cả cho các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai. Tuy nhiên, kế hoạch này có thể được thực hiện suôn sẻ hay không còn phụ thuộc vào tình hình chiến đấu thực tế của Quân đội Ukraine ở tiền tuyến và chiến lược ứng phó của Quân đội Nga. Với việc bắt giữ ba binh sĩ Ukraine trên và kế hoạch tác chiến bị vạch trần, tình hình chiến sự ở khu vực Kursk chắc chắn sẽ trở nên căng thẳng hơn. Quân đội Nga sẽ tăng cường lực lượng phòng thủ trong khu vực, để đối phó với các cuộc tấn công tiềm tàng của Quân đội Ukraine. Còn tờ The Economist của Anh ngày 18/8 cho biết, cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực Kursk đã bị chặn lại; bộ chỉ huy Nga nắm được chiến thuật của Quân đội Ukraine, cũng như các hướng mũi tấn công. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky yêu cầu Quân đội Ukraine tiếp tục tiến công, chiếm giữ thêm lãnh thổ. The Economist cho biết, Quân đội Ukraine đã chiếm được hàng nghìn km vuông lãnh thổ của khu vực Kursk trong những ngày đầu tiên, sau đó cuộc tấn công của họ bị Quân đội Nga ngăn chặn. Hiện tại, tốc độ này đã chậm lại đáng kể do chiến thuật của quân Ukraine không còn là bí mật đối với Nga. Tất cả điều này dẫn đến sự gia tăng tổn thất về quân số và vũ khí trang bị của Ukraine. “Trong năm ngày đầu tiên, hiệu quả chiến đấu rất tốt; nhưng do mất đi yếu tố bất ngờ, đà tiến của Ukraine đã chậm lại. Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở khu vực Kursk cho biết, họ đã bắt đầu nhận thấy mức độ kháng cự khác, khi thiệt hại ngày càng tăng. Người Nga đã lấp đầy mặt trận với nhiều đơn vị được huấn luyện tốt hơn, bao gồm cả thủy quân lục chiến và lực lượng đặc biệt”, The Economist dẫn lời của một sĩ quan Lữ đoàn dù 80 của Ukraine cho biết. The Economist cho biết, Tổng thống Zelensky, cảm thấy mình đang là “người chiến thắng”, yêu cầu quân Ukraine tiến sâu hơn nữa vào lãnh thổ Nga, nhưng Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine, Tướng Syrsky hành động thận trọng hơn, cố gắng tấn công vào hai bên sườn dọc biên giới, tạo ra các tuyến tấn công mới trên lãnh thổ khu vực Nga. Trong khi đó, Nga đã xoay chuyển được tình hình ở khu vực Kursk theo hướng có lợi cho mình, kìm chân các đơn vị Ukraine mà Kiev đang điều động theo hướng này; cùng với đó, quân Nga đang tích cực tiến vào Donbass, chiếm lấy các vùng lãnh thổ mới cho mình. Nếu Kiev không sớm tìm ra phương án chống lại chiến thuật của Nga, mặt trận có thể sụp đổ, The Economist kết luận. (Nguồn ảnh: The Economist, Topwar, Sputnik). Quân đội Nga bắt tù binh Ukraine ở khu vực Kursk. Nguồn: Telegram.

