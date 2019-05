Thiệt hại khủng khiếp của Pháp trong trận Điện Biên Phủ

Ban đầu số lượng lính Pháp đóng ở Điện Biên Phủ chỉ là 14.000 lính, sau khi chiến dịch leo thang lên tới đỉnh điểm, quân đội Pháp đã vét gần như sạch quân ở miền Bắc để đổ vào chiến trường này nhằm cứu vãn tình hình. Nguồn ảnh: HAISALP. Tổng quân số lúc đỉnh điểm của Pháp trong trận Điện Biên Phủ là 20.000 lính, trong đó có nhiều đơn vị được coi là "thiếu tinh thần kỷ luật, khả năng tác chiến kém" trước đây bị Pháp loại ra khỏi Điện Biên Phủ nay cũng được huy động trở lại khi các tuyến phòng thủ của cứ điểm này gần như sắp bị chọc thủng. Nguồn ảnh: HAISALP. Theo số liệu thống kê được ghi nhận lại, sau khi chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc Pháp có từ 1.571 cho tới tối đa 2.293 lính thiệt mạng trên chiến trường. Con số thiệt mạng này một phần là trong giao tranh trực tiếp, một phần là do bệnh tật, tai nạn. Nguồn ảnh: HAISALP. Ngoài ra, quân đội Pháp còn có từ 5.195 cho tới 6.650 lính bị thương, phần nhiều là trong giao tranh nhưng không ít người bị thương nặng do điều kiện vệ sinh ở trong chiến hào Điện Biên Phủ là quá kém. Nguồn ảnh: HAISALP. Trong số những người bị thương, có 4.436 người bị ta bắt giữ làm tù binh sau khi trận chiến kết thúc. Tổng cộng số tù binh bị ta bắt giữ lên tới 11.721 người. Nguồn ảnh: HAISALP. Đây là số tù binh cao nhất mà ta bắt được trong cuộc Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất này. Thậm chí tính tới cả thời điểm hiện tại, dường như chưa từng có một trận chiến nào phía ta bắt giữ được nhiều tù binh đến vậy. Nguồn ảnh: HAISALP. Ngoài ra, Pháp còn thống kê có khoảng 1.729 lính mất tích. Số lính mất tích này một phần là do bị hoả lực vùi dập đến mất xác trong giao tranh, một phần nhỏ khác đã đào ngũ, chạy về phe Việt Minh hoặc bỏ xác trong rừng thiêng nước độc trên đường đào thoát khỏi chiến trường. Nguồn ảnh: HAISALP. Trong số những người "da Trắng" thiệt mạng tại Điện Biên Phủ còn có 2 người Mỹ đó là James B. McGovern và Wallace A. Buford. Điều đáng nói là phải tới tận năm... 2004, các tài liệu được giải mã của Mỹ mới xác nhận quốc gia này có 2 điệp viên CIA thiệt mạng tại Điện Biên Phủ. Nguồn ảnh: HAISALP. Do quá thiếu quân, Pháp thậm chí còn thả xuống chiến trường Điện Biên Phủ nhiều nhóm nữ y tá. Tổng cộng có khoảng 15 nữ y tá được Pháp thả xuống chiến trường này trong đó người nổi tiếng nhất là Genevieve de Galard. Bà đã bám trụ ở Điện Biên tới giờ phút cuối cùng. Nguồn ảnh: HAISALP. Sau khi đầu hàng, Galard chịu trách nhiệm chăm sóc cho các thương binh Pháp bị ta bắt làm tù binh. Tuy nhiên ngay sau đó, phía Việt Minh đã liên hệ với Chữ Thập Đỏ để trao trả người nữ tù binh duy nhất được lính Pháp gọi với biệt danh "Thiên Thần Điện Biên Phủ" này. Nguồn ảnh: HAISALP. Số lượng tù binh lớn kỷ lục bao gồm gần một nửa là thương binh cũng gây rất nhiều khó khăn cho phía Việt Minh vì chúng ta chưa từng có... kinh nghiệm để quản lý lượng tù binh lớn tới vậy. Các tù binh sau đó lần lượt được ta trao trả qua trung gian là hội Chữ Thập Đỏ, 4 tháng sau khi trận chiến kết thúc, tù binh Pháp cuối cùng được ta trả tự do. Nguồn ảnh: HAISALP. Do cách duy nhất để ra - vào Điện Biên Phủ là bằng đường không, việc ta chiếm được sân bay và dàn trận pháo cao xạ xung quanh Điện Biên Phủ đã khiến thương binh Pháp không thể sơ tán được, gây ra tình trạng ứ đọng thương binh lên tới hơn 4.000 người sau cứ điểm tưởng chừng không thể bị đánh bại này sụp đổ. Nguồn ảnh: HAISALP. Mời độc giả xem Video: Những cái độc nhất trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Nguồn: VTV4.

