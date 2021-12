Thế giới thán phục quốc gia Đông Nam Á ra mắt UAV siêu thanh

Bộ Quốc phòng Singapore đang đẩy mạnh kế hoạch chế tạo máy bay không người lái (UAV) siêu thanh với nhiều tính năng chiến đấu đáng gờm. Với tham vọng tạo ra những chiếc UAV có tốc độ siêu thanh có thể mang theo bom, dẫn đầu các tiêm kích trong các trận chiến. Kế hoạch này đang được tập đoàn Kelly Aerospace tích cực nghiên cứu và đầu tư. Theo thiết kế, những chiếc UAV của Singapore có khả năng tấn công các mục tiêu quan trọng, với tốc độ cực nhanh khiến đối phương không kịp phản ứng. Trong khi đó, một số UAV khác sẽ được sử dụng làm mồi nhử cho các hệ thống phòng thủ nhằm bảo vệ những chiếc tiêm kích phía sau tiêu diệt các mục tiêu của đối phương. Theo nguồn tin từ kênh truyền hình Channel NewsAsia, tập đoàn Kelley Aerospace đã ra mắt UAV có tên là Arrow (mũi tên), mô hình UAV chiến đấu này làm bằng sợi carbon với thiết kế có thể bay với tốc độ Mach 2.1 (gấp 2,1 lần tốc độ âm thanh), tương đương 2.572 km/giờ. Chiếc UAV Arrow được sơn màu đen dài 14m, có sải cánh 9m và trông giống như một phi thuyền của người ngoài hành tinh. Giới chức quốc phòng Singapore cho hay, Arrow được chế tạo theo đơn đặt hàng, nhằm sử dụng trong chiến đấu không đối không, không đối đất, do thám cũng như tìm kiếm cứu nạn. Arrow có thể tự động cất cánh và được điều khiển từ xa bởi 2 người ở mặt đất hoặc từ một máy bay có người lái. UAV Arrow được thiết kế để đồng hành với các máy bay có người lái trong khi triển khai nhiệm vụ, có thể làm mồi cho các tên lửa đất đối không, chiến đấu với tiêm kích, gây nhiễm liên lạc và radar, tìm diệt mục tiêu hoặc các tên lửa đất đối không của đối phương. Arrow có thể mang tên lửa và các bình nhiên liệu phụ bên ngoài, cũng như các thiết bị định vị hoặc chiến tranh điện tử. Chiếc máy bay có trọng lượng cất cánh lên đến 16.800 kg và có thể bay hơn 4.000 km mà không cần tiếp liệu. Mỗi chiếc UAV Arrow dự kiến trị giá từ 9-16 triệu USD, tùy theo ứng dụng, mức giá này được xem là “khá thấp” và công ty đã được đặt hàng trước 100 chiếc. Kelly Aerospace cho biết chương trình thu hút sự quan tâm lớn với đề nghị từ nhiều nước khác. Quá trình phát triển Arrow bắt đầu vào năm 2012 và công ty đã cho chiếc UAV đầu tiên bay thử ở Israel 2 năm sau đó bằng một phiên bản thu nhỏ chỉ dài 4m, với kết quả tốt hơn mong đợi. Công ty dự định thử nghiệm Arrow kích cỡ đầy đủ tại 4 nước trong tháng tới nhằm xem xét khả năng xoay sở của UAV này ở tốc độ cao, tải trọng nặng và khả năng điều khiển từ mặt đất. Mục tiêu của các kỹ sư là nhằm thử nghiệm 4 chiếc Arrow sẽ xuất phát đồng loạt tại Mỹ, Úc, Israel và Cộng hòa Séc “bằng một nút bấm” ở Singapore, trước khi để chúng hoạt động theo lập trình. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng còn nhiều thách thức trong việc biến các năng lực theo lý thuyết của Arrow thành hiện thực. Chuyên gia Chen Chuanren, thuộc tạp chí Aviation Week, cho rằng các cánh tam giác không ổn định về khí động học, nên cần một máy tính rất mạnh để điều khiển khi bay. Tương tự, chuyên gia Mike Yeo của trang Defense News Asia nhận xét phần mềm này phải phản ứng nhanh hơn rất nhiều so với các thiết bị bay ở tốc độ dưới siêu thanh. Do đó, thực sự đây là một rào cản kỹ thuật lớn cần chinh phục. Máy tính của Arrow sẽ phải đồng bộ với các máy bay có người lái khác. Các chuyên gia của Kelly Aerospace nhận định, một chiếc tiêm kích F-16 bay phía sau chỉ huy khoảng 18-20 chiếc UAV phía trước thì chiếc tiêm kích này sẽ rất an toàn. Việc chế tạo Arrow sẽ cần các nguyên liệu chất lượng cao và công nghệ hiện đại nhất nên chi phí sản xuất sẽ rất đắt. Tuy nhiên, chương trình này hoàn toàn là tự cấp chi phí chứ không có phần vốn từ chính phủ hay nhà đầu tư nào. Bên cạnh đó, chương trình UAV này không phải để gây chiến mà được tạo ra nhằm cho mục đích ngăn ngừa chiến tranh. Thiết kế nguyên khối mang lại cho Arrow sức mạnh và độ cứng vượt trội. Trọng lượng tối đa của Arrows là 16,8 tấn (bằng khoảng một nửa so với F-35 Lightning II. Arrow được được thiết kế để giảm tiết diện radar, ứng dụng vật liệu và áp dụng công nghệ để giảm tín hiệu hồng ngoại nhằm kết hợp với các máy bay có người lái. Nguồn ảnh: Pinterest.

Bộ Quốc phòng Singapore đang đẩy mạnh kế hoạch chế tạo máy bay không người lái (UAV) siêu thanh với nhiều tính năng chiến đấu đáng gờm. Với tham vọng tạo ra những chiếc UAV có tốc độ siêu thanh có thể mang theo bom, dẫn đầu các tiêm kích trong các trận chiến. Kế hoạch này đang được tập đoàn Kelly Aerospace tích cực nghiên cứu và đầu tư. Theo thiết kế, những chiếc UAV của Singapore có khả năng tấn công các mục tiêu quan trọng, với tốc độ cực nhanh khiến đối phương không kịp phản ứng. Trong khi đó, một số UAV khác sẽ được sử dụng làm mồi nhử cho các hệ thống phòng thủ nhằm bảo vệ những chiếc tiêm kích phía sau tiêu diệt các mục tiêu của đối phương. Theo nguồn tin từ kênh truyền hình Channel NewsAsia, tập đoàn Kelley Aerospace đã ra mắt UAV có tên là Arrow (mũi tên), mô hình UAV chiến đấu này làm bằng sợi carbon với thiết kế có thể bay với tốc độ Mach 2.1 (gấp 2,1 lần tốc độ âm thanh), tương đương 2.572 km/giờ. Chiếc UAV Arrow được sơn màu đen dài 14m, có sải cánh 9m và trông giống như một phi thuyền của người ngoài hành tinh. Giới chức quốc phòng Singapore cho hay, Arrow được chế tạo theo đơn đặt hàng, nhằm sử dụng trong chiến đấu không đối không, không đối đất, do thám cũng như tìm kiếm cứu nạn. Arrow có thể tự động cất cánh và được điều khiển từ xa bởi 2 người ở mặt đất hoặc từ một máy bay có người lái . UAV Arrow được thiết kế để đồng hành với các máy bay có người lái trong khi triển khai nhiệm vụ, có thể làm mồi cho các tên lửa đất đối không, chiến đấu với tiêm kích, gây nhiễm liên lạc và radar, tìm diệt mục tiêu hoặc các tên lửa đất đối không của đối phương. Arrow có thể mang tên lửa và các bình nhiên liệu phụ bên ngoài, cũng như các thiết bị định vị hoặc chiến tranh điện tử. Chiếc máy bay có trọng lượng cất cánh lên đến 16.800 kg và có thể bay hơn 4.000 km mà không cần tiếp liệu. Mỗi chiếc UAV Arrow dự kiến trị giá từ 9-16 triệu USD, tùy theo ứng dụng, mức giá này được xem là “khá thấp” và công ty đã được đặt hàng trước 100 chiếc. Kelly Aerospace cho biết chương trình thu hút sự quan tâm lớn với đề nghị từ nhiều nước khác. Quá trình phát triển Arrow bắt đầu vào năm 2012 và công ty đã cho chiếc UAV đầu tiên bay thử ở Israel 2 năm sau đó bằng một phiên bản thu nhỏ chỉ dài 4m, với kết quả tốt hơn mong đợi. Công ty dự định thử nghiệm Arrow kích cỡ đầy đủ tại 4 nước trong tháng tới nhằm xem xét khả năng xoay sở của UAV này ở tốc độ cao, tải trọng nặng và khả năng điều khiển từ mặt đất. Mục tiêu của các kỹ sư là nhằm thử nghiệm 4 chiếc Arrow sẽ xuất phát đồng loạt tại Mỹ, Úc, Israel và Cộng hòa Séc “bằng một nút bấm” ở Singapore, trước khi để chúng hoạt động theo lập trình. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng còn nhiều thách thức trong việc biến các năng lực theo lý thuyết của Arrow thành hiện thực. Chuyên gia Chen Chuanren, thuộc tạp chí Aviation Week, cho rằng các cánh tam giác không ổn định về khí động học, nên cần một máy tính rất mạnh để điều khiển khi bay. Tương tự, chuyên gia Mike Yeo của trang Defense News Asia nhận xét phần mềm này phải phản ứng nhanh hơn rất nhiều so với các thiết bị bay ở tốc độ dưới siêu thanh. Do đó, thực sự đây là một rào cản kỹ thuật lớn cần chinh phục. Máy tính của Arrow sẽ phải đồng bộ với các máy bay có người lái khác. Các chuyên gia của Kelly Aerospace nhận định, một chiếc tiêm kích F-16 bay phía sau chỉ huy khoảng 18-20 chiếc UAV phía trước thì chiếc tiêm kích này sẽ rất an toàn. Việc chế tạo Arrow sẽ cần các nguyên liệu chất lượng cao và công nghệ hiện đại nhất nên chi phí sản xuất sẽ rất đắt. Tuy nhiên, chương trình này hoàn toàn là tự cấp chi phí chứ không có phần vốn từ chính phủ hay nhà đầu tư nào. Bên cạnh đó, chương trình UAV này không phải để gây chiến mà được tạo ra nhằm cho mục đích ngăn ngừa chiến tranh. Thiết kế nguyên khối mang lại cho Arrow sức mạnh và độ cứng vượt trội. Trọng lượng tối đa của Arrows là 16,8 tấn (bằng khoảng một nửa so với F-35 Lightning II. Arrow được được thiết kế để giảm tiết diện radar, ứng dụng vật liệu và áp dụng công nghệ để giảm tín hiệu hồng ngoại nhằm kết hợp với các máy bay có người lái. Nguồn ảnh: Pinterest.