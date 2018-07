Thành lập được 240 năm, Quân đội Mỹ chỉ dùng đúng 9 loại súng ngắn

Sau hơn 240 năm kể từ ngày ra đời, công nghệ sản xuất súng ngắn của thế giới đã phát triển vượt bậc nhưng ít ai ngờ được rằng, quân đội Mỹ mới chỉ "tiêu chuẩn hoá" trang bị của mình với duy nhất 9 khẩu súng ngắn. Nguồn ảnh: Wearethemighty. Khẩu súng ngắn tiêu chuẩn đầu tiên của sĩ quan và binh lính Quân đội Mỹ là khẩu Ferrry Model 1805. Đúng như cái tên gọi của mình, khẩu súng này được ra đời từ năm 1805. Nguồn ảnh: Wearethemighty. Thiết kế của khẩu Ferry này về cơ bản là một khẩu súng hoả mai cỡ nhỏ, nòng trơn, đạn bi tròn, nạp đạn qua nòng. Tuy có độ chính xác rất kém nhưng trong những ngày đầu mới thành lập, quân đội Mỹ cần một khẩu súng rẻ tiền là chính chứ không phải là một khẩu súng hiện đại. Nguồn ảnh: Wearethemighty. Khẩu súng thứ hai được vào biên chế chính thức của Quân đội Mỹ là khẩu Colt M1847 Walker. Đây là khẩu súng ổ xoay đầu tiên được sản xuất với số lượng lớn và sử dụng cỡ đạn 10,9x33mmR. Nguồn ảnh: Wearethemighty. Có sơ tốc đầu nòng khoảng 300 mét/giây, đây là khẩu súng ngắn có độ chính xác bậc nhất trong thời đại đầu của súng ngắn ổ xoay. Nguồn ảnh: Wearethemighty. Tới năm 1847, Quân đội Mỹ lại chuyển sang sử dụng khẩu M1848 Dragoon cũng do hãng Colt sản xuất. Khẩu súng này cũng sử dụng cỡ đạn tương tự với khẩu Colt trước đó của quân đội Mỹ. Nguồn ảnh: Wearethemighty. Đây cũng là khẩu súng ngắn phục vụ quân đội Mỹ qua cuộc nội chiến và liên bang miền Bắc cùng liên minh miền Nam đều sử dụng khẩu súng này trong trang bị của mình. Nguồn ảnh: Wearethemighty. Trong cuộc nội chiến Mỹ, một khẩu súng ngắn tiêu chuẩn khác do Colt sản xuất là loại M1860 cũng được quân đội Mỹ sử dụng với số lượng hạn chế. Nguồn ảnh: Wearethemighty. Về cơ bản, khẩu súng ngắn này không khác gì so với khẩu Dragoon nhưng nó M1860 lại được sử dụng nhiều bởi lực lượng Hải quân. Nguồn ảnh: Wearethemighty. Năm 1864, nhà máy sản xuất súng của Colt bị thiêu rụi giữa cuộc nội chiến, Quân đội Mỹ cần gấp rút có một loại súng mới thay thế cho khả năng sản xuất của Colt và khẩu Remington New Model của Anh đã được lựa chọn. Nguồn ảnh: Wearethemighty. Khẩu súng Anh này có độ chính xác cao hơn so với các loại súng của Colt. Tuy nhiên độ giật của nó lại lớn hơn nhiều và độ ổn định không cao. Remington chỉ phục vụ quân đội Mỹ tạm thời tới khi nhà máy sản xuất của Colt khôi phục lại được. Nguồn ảnh: GunBroker. Cuối thế kỷ 19, khẩu súng ngắn Colt .45 sử dụng cỡ đạn 11,43x23mm đã được biên chế vào sử dụng trong quân đội Mỹ. Khẩu súng này mang biệt danh "kẻ xây dựng hoà bình" và bắt đầu được đưa vào biên chế quân đội Mỹ kể từ năm 1892. Nguồn ảnh: Wearethemighty. Tới tận ngày nay, Colt .45 vẫn được bán rất chạy ở Mỹ. Đây được coi là khẩu súng ngắn ổ xoay phổ biến nhất ở Mỹ suốt kể từ khi nó ra đời tới nay. Nguồn ảnh: Wearethemighty. Một phiên bản cải tiến của Colt .45 là Colt .38 sử dụng cỡ đạn 0,38 inch tương đương với 9,1x39mm cũng gần như ngay lập tức được đưa vào sử dụng song song với khẩu Colt .45. Nguồn ảnh: Antiquearmsinc. Ưu điểm của khẩu súng sử dụng cỡ đạn 9,1mm này đó là nó có trọng lượng nhỏ gọn hơn, tốc độ bắn nhanh và độ ổn định cao do độ giật thấp hơn nhiều so với khi sử dụng cỡ đạn 11,43mm. Nguồn ảnh: Wearethemighty. Huyền thoại của quân đội Mỹ chính là khẩu Colt M1911. Khẩu súng này đã phục vụ quân đội Mỹ chính thức tới tận năm 2017 vừa rồi. Nguồn ảnh: Wearethemighty. Tổng cộng, khẩu Colt M1911 đã cùng binh lính Mỹ chiến đấu trong mọi cuộc chiến tranh mà Mỹ tham gia trong thế kỷ 20 và thời gian đầu của thế kỷ 21. Khẩu súng thế kỷ này tới nay vẫn còn tồn tại với số lượng lớn trong quân đội Mỹ và phải vài chục năm nữa mới thay thế hết được. Nguồn ảnh: Wearethemighty. Thay thế khẩu M1911 là khẩu Beretta M9. Đánh dấu sự chấm dứt mối quan hệ thân tình của Quân đội Mỹ với các loại súng do Colt sản xuất suốt nhiều trăm năm qua. Nguồn ảnh: Wearethemighty. M9 thực tế đã được sử dụng trong quân đội Mỹ từ đầu những năm 2000. Tuy nhiên tới năm 2017 vừa rồi, Quân đội Mỹ mới chính thức "thu nạp" khẩu súng này vào biên chế chính thức của mình và sử dụng song song với khẩu M1911. Nguồn ảnh: Wearethemighty. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh khẩu súng ngắn phục vụ cống hiến lâu nhất trong Quân đội Mỹ.

